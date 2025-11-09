Não é mistério que Max Verstappen não esteve satisfeito com sua Red Bull desde as primeiras atividades no GP do Brasil. Para a surpresa dos fãs de Fórmula 1, o holandês ficou preso na 17ª colocação após uma dura classificação. Em uma tentativa de recuperar o prejuízo, a equipe decidiu trocar o motor do carro, o que rendeu uma punição ao tetracampeão mundial.

Todas mudanças feitas pelos mecânicos são controladas pela F1, que define um número máximo para as trocas de compostos do motor. Caso a equipe ultrapasse esse limite, o dono do carro recebe uma punição de 5 ou mais posições no grid de largada.

Sem sucesso na classificação, a Red Bull resolveu apostar alto na recuperação do tretacampeão mundial da F1. O motor completo do carro foi trocado por um novo, como divulgado pelo portal "Motorsport.com".

Mesmo que ainda não tenha sido confirmado pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo), o holandês sofrerá com uma punição que o jogará para o fim da tabela. A largada de Vertappen, então, será realizada direto dos boxes.

Gabriel Bortoleto é mais um piloto que sairá do pitlane, apesar disso, o motivo não é o mesmo do veterano da Red Bull. Neste sábado (8), o brasileiro sofreu um acidente que destruiu o carro, que não ficou pronto a tempo da classificação.

Bortoleto precisa do apoio de todos os brasileiros

Se o sábado esteve longe de ser o dos sonhos, o domingo pode ser uma redenção para Gabriel Bortoleto. Após bater violentamente na corrida sprint, o brasileiro vai largar dos boxes, já que foi desclassificado do Q1. Em entrevista à "Band", o piloto falou da postura que pretende adotar em Interlagos, neste domingo, a partir das 14h.

- A gente vai correr normal, não tem muito segredo. Vamos tentar somar o máximo de posições possível o quanto antes. Vou tentar ser agressivo, mas eu quero correr aqui em Interlagos. Eu só fiz um treino e um quali da sprint. Eu pretendo dar o meu melhor e se der para ir para frente, ótimo - prometeu o piloto da Sauber.

O acidente do brasileiro aconteceu na última volta, quando tentou ultrapassar a Williams de Alex Albon na última volta. Com a manobra mal sucedida, o anfitrião perdeu o controle da Sauber e se chocou com o muro. Apesar do susto e da violência da batida, não sofreu ferimentos.