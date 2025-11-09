F1: Norris domina e vence o GP Brasil; Bortoleto bate na primeira volta

Lando Norris sobrou no GP do Brasil, em Interlagos, neste domingo (9). Líder da temporada, o piloto britânico praticamente liderou de ponta a ponta a prova. O italiano Kimi Antonelli, em sua melhor corrida na carreira, terminou em segundo, enquanto o holandês Max Verstappen, que largou dos boxes e fez ótima prova de recuperação, ficou em terceiro.



O piloto britânico dedicou a vitória a Gil de Ferran, ex-piloto francês naturalizado brasileiro, que faleceu em 2023.

- Essa é para Gil (de Ferran). Foi um dos meus mentores quando cresci na modalidade há alguns anos. Então esse é para ele, estou certo de que ele estaria muito orgulhoso disso. Pensei nisso enquanto estava dirigindo. Foi um final de semana perfeito - celebrou Norris, após seu sétimo triunfo na temporada. Antes, ele venceu no México, Hungria, Grã-Bretanha, Áustria, Mônaco e Austrália.

Com sua 11ª vitória na carreira, o piloto da McLaren abriu distância para Oscar Piastri, seu companheiro na escuderia, na classificação na temporada, faltando três etapas para o fim: Las Vegas, Catar e Abu Dhabi. Abaixo, a vantagem que Norris abriu para os demais pilotos neste ano após a prova em Interlagos:





Logo na primeira volta, o brasileiro Gabriel Bortoleto rodou após choque com Stroll na curva. Na sexta volta, foi a vez de Leclerc desistir da etapa, após choque com Antonelli na Curva do Sol. Em seguida, o britânico Lewis Hamilton sofreu problemas no carro e abandonou a prova na 39ª volta.

O pole position Norris só deixou a ponta no primeiro pit stop, na 31ª volta. Piastri passou a liderar, seguido por Russell, Verstappen e Norris. Não demorou para o britânico retomar a ponta.

Rayssa Leal prestigia a corrida em Interlagos

Um dos grandes fenômenos do esporte mundial, Rayssa Leal marcou presença no GP de Interlagos da Fórmula 1. A skatista brasileira foi uma das personalidades a participar do evento em São Paulo, neste domingo (9).

Rayssa Leal em Interlagos (Reprodução)

Entre as milhares de pessoas que visitaram o Autódromo desde sexta-feira (7), duas estrelas do atletismo brasileiro também marcaram presença: Caio Bonfim e Paulo André. O campeão mundial de marcha atlética visitou ainda o paddock, onde aproveitou para ensinar alguns movimentos a Lewis Hamilton.

Cambistas a todo vapor em São Paulo



Desde o início do dia em Interlagos, os cambistas marcaram presença notória nos arredores do Autódromo de Interlagos, abordando diretamente o público com ofertas de compra e venda de ingressos. Os ingressos comercializados ilegalmente chegavam a R$ 5 mil.

Na sexta-feira (7) e sábado (8), os cambistas já circulavam livremente, sem sofrer qualquer tipo de represália da polícia ou fiscalização no local. Segundo relatos de torcedores, eles chegavam a oferecer lugares melhores na fila pelo preço de R$ 20,00.

Para a corrida principal, o movimento se intensificou, com grupos de cambistas "acampados" na frente dos portões do autódromo. O valor de um ingresso para o setor G, que no dia da corrida de classificação era vendido por R$ 800,00, passou a custar R$ 2300,00 para a corrida principal. Na venda oficial, o valor do tíquete era de R$ 930,00.

Ao circular nos arredores, a reportagem do Lance! recebeu ofertas de ingressos para o setor M que variaram entre R$ 4 e R$ 5 mil, a depender da negociação. O valor cheio para este setor, que fica localizado em frente aos boxes, era de R$ 3150,00.

Como foi o GP Brasil

➡️ 71/71 - FIM DE PROVA! Lando Norris vence mais uma vez e aumenta a vantagem na liderança do campeonato. Kimi Antonelli é segundo, e Verstappen, terceiro. Bortoleto abandonou a corrida ainda na primeira volta, e Piastri é quinto.

71/71 - Verstappen não consegue ultrapassar Antonelli

71/71 - Verstappen se lança para cima de Antonelli, em ótima briga

69/71 - Piastri busca a quarta posição de Russell

69/71 - Verstappen abre asa móvel para cima de Antonelli

67/71 - Verstappen tenta se aproximar de Antonelli, segundo colocado

66/71 - Hulkenberg e Lawson brigam pela sétima posição

64/71 - Norris estabelece vantagem de sete segundos e meio sobre Antonelli; Piastri, vice-líder do Mundial de Pilotos, é quinto colocado

63/71 - Em linda ultrapassagem, Verstappen rouba a terceira colocação de Russell

59/71 - Norris tem seis segundos de vantagem na liderança

55/71 - Piastri, 6º, faz a volta mais rápida da corrida

54/71 - Verstappen para e coloca pneus macios; Norris retoma a liderança

52/71 - Verstappen tem sete segundos de vantagem sobre Norris; Antonelli é terceiro

51/71 - Tsunoda, 17º, faz a volta mais rápida

50/71 - Norris para e Verstappen, que largou dos boxes, é o novo líder da prova

49/71 - Bearman retoma a sétima posição de Hulkenberg

49/71 - Russel para, e o Top-3 vira Norris, Verstappen e Piastri

46/71 - O argentino Colapinto, na 17ª posição, coloca pneus novos e faz a volta mais rápida da corrida

43/71 - Norris abre sete segundos de vantagem sobre Antonelli, segundo colocado

43/71 - Bearman para, e Verstappen chega à quarta posição

39/71 - Com problemas no carro, Hamilton abandona a corrida

39/71 - Piastri vai para os boxes pela primeira vez e paga punição

38/71 - No momento, o pódio é Piastri, Norris e Antonelli

34/71 - Hamilton vai para os boxes pagar a penalização

33/71 - Norris toma a terceira posição de Verstappen

31/71 - Com o pit stop, Piastri lidera, seguido por Russell, Verstappen e Norris

31/71 - Norris, da McLaren, param pela primeira vez

30/71 - Antonelli ultrapassa Albon e chega à quinta posição; Verstappen é quarto

29/71 - Hulkenberg, companheiro de Bortoleto, ocupa a sétima posição

29/71 - Hamilton é punido em cinco segundos por causar colisão

28/71 - Norris, Piastri e Russell, que formam o Top-3, ainda não pararam

27/71 - FIA anuncia que Tsunoda não cumpriu a punição da forma correta

24/71 - Norris abre cinco segundos de vantagem na liderança

22/71 - Verstappen, que tem a melhor volta da corrida, é quarto colocado! Que recuperação!

21/71 - Verstappen ultrapassa Albon e Hulkenberg (7º) passa Alonso

20/71 - Verstappen, que largou dos boxes, se recupera e é sexto colocado

19/71 - Norris abre quatro segundos de vantagem na liderança

16/71 - Piastri recebe 10 segundos de punição por causar batida entre Antonelli e Leclerc

14/71 - O pódio segue o mesmo: Norris, Piastri e Antonelli; Russell é quarto

13/71 - Tsunoda é penalizado em 10 segundos por colisão com Stroll

12/71 - Russell ultrapassa Hadjar e é o 4º colocado

10/71 - Norris lidera, seguido pelo companheiro Piastri e por Antonelli

9/71 - 🟢 Corrida retomada sem safety car

8/71 - Verstappen faz o primeiro pit stop

7/71 - 🟡 Safety car virtual

6/71 - 🟡 BANDEIRA AMARELA

6/71 - Na Curva do Sol, Antonelli e Leclerc se chocam. O piloto da Ferrari leva a pior e abandona a corrida

Charles Leclerc abandona corrida do GP do Brasil (Foto: Nelson Almeida/ AFP)

5/71 - 🟢 Corrida retomada sem safety car

3/71 - Safety car na pista; carro de Bortoleto está sendo retirado

2/71 - Hamilton, sozinho, danifica o assoalho do carro

1/71 - 🟡 BANDEIRA AMARELA! Bortoleto rodou após choque com Stroll na curva

🟢1/71 - FOI DADA A LARGADA

13h59 - Carros partem para a volta de apresentação

13h55 - 5 minutos para a corrida!