O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1) é um dos principais eventos do ano não apenas para os fãs de automobilismo, mas também para os vizinhos do Autódromo de Interlagos com espírito empreendedor. Aproveitando o alto fluxo de pessoas durante o GP, os moradores da região transformam espaços caseiros para oferecer ao público uma variedade de itens e serviços, desde colecionáveis temáticos, passando por alimentação e bebidas, até discos de vinil.

Renan Lacerda, 28 anos, começou a aproveitar o espaço da garagem do pai ainda na adolescência vendendo bebidas, ao lado do amigo de infância Caio Tagami, da mesma idade. A tradição deixou de ser uma fonte de renda para virar um hobby mantido até hoje, mesmo que os dois já estejam estabelecidos em suas profissões. Atualmente, além das bebidas, eles também vendem espetinhos para os clientes.

— Conforme a gente foi tendo nossos empregos, ganhando mais dinheiro, a gente começou a investir mais. No começo, a gente fazia com a mesada, comprava um fardinho de refrigerante, de água... Tem cliente que vem aqui desde os meus 15 anos, me viu crescer e formar família - diz Renan.

A dupla costuma receber, além dos torcedores da Fórmula 1, o público dos festivais de música sediados no autódromo, o que ajudou a estabelecer a tradição do bar de tocar rock, a pedido da clientela. Sem abrir mão do hobby, Renan planeja suas férias do trabalho de acordo com o calendário de eventos em Interlagos.

— Como cada um tem sua rotina, isso aqui virou um momento que a gente aproveita pra passar tempo juntos, a gente fica aqui conversando, brincando, e faz dinheiro por hobby. Aí é todo evento, Fórmula 1, Lollapalooza, The Town... Todos os eventos a gente tá aqui - conta Caio.

Caio e Renan no bar-garagem (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Aos 53 anos, Alexandre Tacconi é dono de um sebo, loja de livros, discos e DVDs usados, nas proximidades da estação Autódromo da CPTM. Até 2023, o local funcionava como um bar-sebo, mas, segundo o proprietário, o gradeamento colocado na rua pelos organizadores passou a prejudicar o movimento. Agora, ele mantém a loja aberta nos dias de evento, mas apenas na função original.

— Eu abro a loja pro pessoal conhecer, livros, discos, DVD... Aí o movimento é igual a um sábado normal. Alguns clientes de sempre, da Fórmula 1 principalmente, ficaram decepcionados, falam: "poxa, que pena, era legal beber aqui". Era um diferencial. Mas tenho clientes que ainda compram vinil, CD, e no final do evento passam aqui e pegam - relata.

Alexandre, no sebo Estação Literária (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Colecionáveis, alimentação e banheiro

Nos arredores do Autódromo de Interlagos, o que não faltam são vendedores ambulantes oferecendo itens temáticos da Fórmula 1, como camisas das escuderias e bonés - produtos relacionados a Ayrton Senna costumam ser os mais procurados, segundo os vendedores. As capas de chuva, itens de primeira necessidade no clima instável que costuma marcar o evento, são oferecidas constantemente nas ruas.

As ruas também são repletas de opções para quem quer comprar alimentos ou bebidas, e os espetinhos são sucesso garantido entre o público. Além dos bares e restaurantes fixos, barracas improvisadas, garagens e até oficinas mecânicas são transformadas em ponto de venda. De olho em problemas práticos dos grandes eventos, os comerciantes também lucram oferecendo o banheiro de seus estabelecimentos ou casas mediante pagamento.

Banheiros entram no hall de serviços oferecidos nos arredores do autódromo (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

