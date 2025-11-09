Se o sábado esteve longe de ser o dos sonhos, o domingo pode ser uma redenção para Gabriel Bortoleto. Após bater violentamente na corrida sprint, o brasileiro vai largar dos boxes, já que foi desclassificado do Q1. Em entrevista à Band, o piloto falou da postura que pretende adotar em Interlagos, neste domingo, a partir das 14h.

- A gente vai correr normal, não tem muito segredo. Vamos tentar somar o máximo de posições possível o quanto antes. Vou tentar ser agressivo, mas eu quero correr aqui em Interlagos. Eu só fiz um treino e um quali da sprint. Eu pretendo dar o meu melhor e se der para ir para frente, ótimo - prometeu o piloto da Sauber.





Bortoleto também elogiou o trabalho de sua equipe, na tentativa de não ficar fora do Q1:



- Os mecânicos fizeram um grande trabalho, de verdade. Eles reconstruíram um carro do zero em três horas. Faltaram alguns minutos, se a sessão fosse 15h15 ou 15h20, a gente teria ido para a pista sem nenhum problema - analisou.

O acidente do brasileiro aconteceu na última volta, quando tentou ultrapassar a Williams de Alex Albon na última volta. Com a manobra mal sucedida, o anfitrião perdeu o controle da Sauber e se chocou com o muro. Apesar do susto e da violência da batida, não sofreu ferimentos.

Na entrevista à Band, Bortoleto disse que a pista molhada atrapalhou a tentativa de ultrapassagem:

- Eu me joguei nele, essa é a verdade. Estava há muitas voltas atrás, falei para mim mesmo que precisava fazer alguma coisa e fui agressivo. Tenho várias teorias sobre o acidente, mas acredito que a pista estava um pouquinho molhada na hora de ultrapassá-lo e, quando eu freei, devo ter ido no molhado, saí voando e destruí tudo - admitiu o piloto de 21 anos.

Veja a entrevista de Bortoleto à Band

Nas redes sociais, na noite de sábado, o brasileiro postou a mensagem abaixo:



Como foi a classificatória para o GP do Brasil?

Q3

➡️ FIM DO Q3 - Lando Norris é pole, Antonelli é segundo e Leclerc fica em terceiro

0 min - Antonelli marca tempo chega à segunda posição

0 min - Norris é pole!

1 min - Leclerc assume a ponta, mas logo é ultrapassado por Norris

3 min - O Top 3 segue o mesmo: Piastri, Leclerc e Bearman

7 min - Piastri ultrapassa Leclerc, por dois milésimos

8 min - Leclerc assume a ponta, seguido por Bearman e Gasly

12 min - Q3 iniciado!

Q2

➡️ FIM DO Q2 - Eliminados: Sainz (15º), Stroll (14º), Hamilton (13º), Albon (12º) e Alonso (11º)

0 min - Norris assume a ponta; Bearman é segundo, e Antonelli, terceiro

0 min - Hamilton tenta melhorar tempo, mas falha no terceiro setor e não avança ao Q3

1 min - Leclerc supera o tempo de Piastri

4 min - Bearman segue com o melhor tempo. Atrás dele, Antonelli e Piastri

9 min - Bearman assume a ponta, seguido por Piastri e Hamilton

13 min - Albon é o primeiro a marcar tempo

15 min - Q2 iniciado!

Q1

➡️ FIM DO Q1 - Eliminados: Bortoleto (não marcou tempo), Tsunoda (19º), Colapinto (18º), Ocon (17º) e Verstappen (16º)

0 min - Norris faz o melhor tempo, seguido por Gasly e Bearman

0 min - Verstappen é eliminado no Q1, para desespero da equipe da Red Bull

0 min - Bortoleto não teve condições de ir para pista!

3 min - Pilotos se preparam para volta rápida

4 min - Motor do carro de Bortoleto é ligado! Vai, Brasil!

8 min - Bortoleto vai para a pista, para a alegria da torcida!

9 min - Mais uma mudança na ponta! Top-3: Bearman, Antonelli e Hamilton

12 min - Hamilton faz melhor tempo e chega ao primeiro lugar

13 min - Norris marca sua primeira volta e assume a ponta

14 min - Após seis pilotos marcarem tempo, Liam Lawson é o primeiro colocado.