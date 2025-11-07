Do 'S do Senna' à 'Junção': saiba a origem dos nomes das curvas de Interlagos
Conheça a história de cada curva
O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1) está começando e o Lance! te mostra o significado do nome de cada curva do Autódromo de Interlagos. O circuito José Carlos Pace tem 15 curvas no total, sendo oito delas bem populares. As curvas do circuito foram inspiradas em marcos históricos e em suas características.
Qual o significado dos nomes das curvas de Interlagos?
S do Senna
O "S do Senna" é a curva mais popular do GP de São Paulo e do calendário da F1. Ela recebeu esse nome durante as reformas que o circuito passou na década de 80. A curva foi sugestão do próprio Ayrton Senna, que planejava fazer uma ligação com a curva do sol. O formato em S e a criação deu o nome de Senna à curva.
Curva do Sol
Após passar pelo "S do Senna", os pilotos chegam à curva do sol. No trajeto original do circuito — percorrido no sentido horário — o sol batia e atrapalhava a visão do piloto que passava por ela. Atualmente, com a corrida acontecendo no sentido horário, o sol não atrapalha tanto na curva do sol. Mesmo assim, o nome permaneceu.
Ferradura
Essa é a primeira curva do circuito sem uma história muito interessante por trás. Ela foi nomeada dessa forma por se parecer com uma ferradura de cavalo.
Curva do Laranjinha
A curva tem esse nome porque os pilotos mais inexperientes — chamados de laranjas — costumavam errar ela ou diminuir a velocidade quando passavam por lá.
Curva do Pinheirinho
O nome da curva é em referência a um pinheiro que existia no circuito original de Interlagos. A árvore era uma referência que os pilotos usavam para saber onde estavam na pista. Após as reformas, o pinheiro foi substituído por uma palmeira menor.
Bico de Pato
Assim como a curva da ferradura, a bico de pato recebeu esse nome por conta do formato. Ela se assemelha bastante com o bico de um pato.
Curva do mergulho
É a curva mais rápida do GP de São Paulo de F1. Por lá, os pilotos batem 210 km/h e sofrem uma força G de 4,40 (cerca de 4 vezes a força da gravidade). Ela tem esse nome por conta da sensação de "mergulho" que os pilotos têm ao passar por ela.
Curva da Junção
A curva recebe esse nome, pois, no traçado original, era responsável por juntar o circuito oval de Interlagos à parte mista da pista. Atualmente, não existe mais o circuito oval, mas o nome foi mantido.
