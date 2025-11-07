O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1) está começando e o Lance! te mostra o significado do nome de cada curva do Autódromo de Interlagos. O circuito José Carlos Pace tem 15 curvas no total, sendo oito delas bem populares. As curvas do circuito foram inspiradas em marcos históricos e em suas características.

Circuito de Interlagos (Foto: Reprodução / F1)

Qual o significado dos nomes das curvas de Interlagos?

S do Senna

O "S do Senna" é a curva mais popular do GP de São Paulo e do calendário da F1. Ela recebeu esse nome durante as reformas que o circuito passou na década de 80. A curva foi sugestão do próprio Ayrton Senna, que planejava fazer uma ligação com a curva do sol. O formato em S e a criação deu o nome de Senna à curva.

Curva do S do Senna (Foto: Reprodução / F1)

Curva do Sol

Após passar pelo "S do Senna", os pilotos chegam à curva do sol. No trajeto original do circuito — percorrido no sentido horário — o sol batia e atrapalhava a visão do piloto que passava por ela. Atualmente, com a corrida acontecendo no sentido horário, o sol não atrapalha tanto na curva do sol. Mesmo assim, o nome permaneceu.

Curva do sol de Interlagos (Foto: Reprodução / F1)

Ferradura

Essa é a primeira curva do circuito sem uma história muito interessante por trás. Ela foi nomeada dessa forma por se parecer com uma ferradura de cavalo.

Curva da ferrardura (6) de Interlagos (Foto: Reprodução / F1)

Curva do Laranjinha

A curva tem esse nome porque os pilotos mais inexperientes — chamados de laranjas — costumavam errar ela ou diminuir a velocidade quando passavam por lá.

Curva do Laranjinha (7) de Interlagos (Foto: Reprodução / F1)

Curva do Pinheirinho

O nome da curva é em referência a um pinheiro que existia no circuito original de Interlagos. A árvore era uma referência que os pilotos usavam para saber onde estavam na pista. Após as reformas, o pinheiro foi substituído por uma palmeira menor.

Curva do pinheirinho (9) de Interlagos (Foto: Reprodução / F1)

Bico de Pato

Assim como a curva da ferradura, a bico de pato recebeu esse nome por conta do formato. Ela se assemelha bastante com o bico de um pato.

Curva do bico de pato (10) de Interlagos (Foto: Reprodução / F1)

Curva do mergulho

É a curva mais rápida do GP de São Paulo de F1. Por lá, os pilotos batem 210 km/h e sofrem uma força G de 4,40 (cerca de 4 vezes a força da gravidade). Ela tem esse nome por conta da sensação de "mergulho" que os pilotos têm ao passar por ela.

Curva do mergulho de Interlagos (Foto: Reprodução / F1)

Curva da Junção

A curva recebe esse nome, pois, no traçado original, era responsável por juntar o circuito oval de Interlagos à parte mista da pista. Atualmente, não existe mais o circuito oval, mas o nome foi mantido.