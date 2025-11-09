menu hamburguer
Fórmula 1

VÍDEO: Gabriel Bortoleto bate na primeira volta e abandona GP do Brasil na F1

Piloto brasileiro foi atingindo ainda nas primeiras curvas

Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/11/2025
14:23
Atualizado há 1 minutos
Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto, da Sauber, em GP dos Estados Unidos na F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Fim de semana de azar em casa para Gabriel Bortoleto. Depois de bater na última volta da sprint, o brasileiro voltou a sofrer um acidente, agora na primeira volta da corrida principal do GP do Brasil. Sem condições, precisou abandonar a prova para a tristeza dos fãs que acompanhavam a competição no autódromo de Interlagos, neste domingo (9).

Depois de oito anos sem um brasileiro no grid, a torcida vai ter que esperar mais um ano para poder ver um piloto da casa competindo.

O acidente aconteceu com Lance Stroll, mas só Bortoleto sofreu com a eliminação. Durante uma disputa por posição, após a largada, o brasileiro ficou sem espaço para fazer a curva e acabou perdendo controle do carro ao passar pela grama.

Bortoleto abandona GP do Brasil (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)
Bortoleto abandona GP do Brasil (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Bortoleto rodou e bateu nas barreiras de proteção. Como consequência, a asa dianteira ficou completamente destruída, e o novato não conseguiu voltar com o carro para a prova. No rádio, ele afirmou que havia sido "empurrado para fora" por Stroll, que "virou como se eu (Gabriel) não tivesse lá".

Na corrida rápida, no sábado, o acidente do brasileiro aconteceu quando tentou ultrapassar a Williams de Alex Albon. Com a manobra mal sucedida, Bortoleto perdeu o controle da Sauber e se chocou com o muro. Apesar do susto e da violência da batida, não sofreu ferimentos. A única consequência negativa foi com o carro, que não teve condições de participar do qualy. Com isso, Bortoleto largou dos boxes.

Gabriel Bortoleto na manhã deste sábado em Interlagos
Gabriel Bortoleto na manhã deste sábado em Interlagos (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

