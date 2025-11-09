Fim de semana de azar em casa para Gabriel Bortoleto. Depois de bater na última volta da sprint, o brasileiro voltou a sofrer um acidente, agora na primeira volta da corrida principal do GP do Brasil. Sem condições, precisou abandonar a prova para a tristeza dos fãs que acompanhavam a competição no autódromo de Interlagos, neste domingo (9).

Depois de oito anos sem um brasileiro no grid, a torcida vai ter que esperar mais um ano para poder ver um piloto da casa competindo.

O acidente aconteceu com Lance Stroll, mas só Bortoleto sofreu com a eliminação. Durante uma disputa por posição, após a largada, o brasileiro ficou sem espaço para fazer a curva e acabou perdendo controle do carro ao passar pela grama.

Bortoleto abandona GP do Brasil (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Bortoleto rodou e bateu nas barreiras de proteção. Como consequência, a asa dianteira ficou completamente destruída, e o novato não conseguiu voltar com o carro para a prova. No rádio, ele afirmou que havia sido "empurrado para fora" por Stroll, que "virou como se eu (Gabriel) não tivesse lá".

Na corrida rápida, no sábado, o acidente do brasileiro aconteceu quando tentou ultrapassar a Williams de Alex Albon. Com a manobra mal sucedida, Bortoleto perdeu o controle da Sauber e se chocou com o muro. Apesar do susto e da violência da batida, não sofreu ferimentos. A única consequência negativa foi com o carro, que não teve condições de participar do qualy. Com isso, Bortoleto largou dos boxes.