Mauro Cezar reprova decisão de Filipe Luís no Flamengo: 'Não poderia'

O jornalista Mauro Cezar reprovou uma decisão do técnico Filipe Luís no vice do Flamengo para o Paris Saint Germain na Copa Intercontinental. O Rubro-Negro perdeu para o time francês na disputa de pênaltis no estádio Ahmad Bin Ali, em Doha, no Catar.

Depois de uma boa atuação do Flamengo, as equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal, o placar se manteve na prorrogação e a decisão foi para os pênaltis. Para Mauro Cezar, Filipe Luís errou ao deixar Pedro bater o pênalti.

- É inadimissível perder quatro pênaltis seguidos. Algumas questões o técnico tem que intervir. O Pedro é um tremendo jogador, mas não é um bom batedor de pênalti. Ele não poderia nunca estar entre os cincos batedores. Ele não bate pênalti bem - começou o jornalista.

- Até quando o Pedro faz o gol, você vê que ele bate mal, mas a bola entra. Ele bateu vários em uma época, quando o Gabigol ainda era do Flamengo e tava no banco. Tem que bater quem bate bem, não tem essa história de centroavante. O Jorginho é volante e é o batedor do Flamengo - completou Mauro Cezar.

Como foi o jogo entre Flamengo e PSG

O PSG venceu o Flamengo nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, as equipes empataram por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Nas penalidades, Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo desperdiçaram suas cobranças. O time francês venceu por 2 a 1 nas penalidades.

O time francês balançou a rede aos 8', em lance que Rossi tentou evitar a saída da bola para escanteio. Na sobra, Fabián Ruíz, de fora da área, mandou a bola para o fundo da rede. O VAR, no entanto, revisou o lance e detectou que a bola saiu antes do chute do goleiro rubro-negro. Ou seja, gol anulado para a sorte do Flamengo.

Diante do ímpeto do PSG, o Flamengo não conseguiu criar grandes chances, e viu Kvaratskhelia inaugurar o marcador aos 37'. Após passe açucarado de Mayulu, que ainda contou com um toque de Rossi, o georgiano abriu o placar.

O jogo mudou quando aos 12' Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. Assim, o VAR chamou o árbitro na beira do campo para analisar a jogada, e o pênalti foi marcado. Especialista na cobrança, Jorginho foi para a bola e garantiu o empate para o Flamengo.