Fórmula 1 anuncia retorno à Globo para 2026

A Fórmula 1 anunciou que venceu direitos de transmissão para a Rede Globo de 2026 até 2028, nesta sexta-feira (11). Conforme noticiado anteriormente pelo Lance!, a emissora carioca voltará a ter o direito de transmissão da categoria após cinco anos, quando foi para a Band, em 2021.

Após gafe no ano passado, quando anunciou a Fórmula 1 já para 2025 sem ter acertado o acordo, a Globo adotou mais cautela na negociação. Segundo o Grande Prêmio, a emissora irá anunciar a F1 durante a edição de sexta-feira (11) do Jornal Nacional.

No comunicado, a Fórmula 1 anuncia que a Globo transmitirá 15 Grandes Prêmios disponíveis para assistir ao vivo, enquanto os assinantes do Globoplay e SporTV podem assistir aos Treinos Livres, Classificatórios, Corridas Sprints e a todos os outros Grandes Prêmios da temporada ao vivo.

Ian Holmes, Chefe de Mídia e Direitos de Transmissão da Fórmula 1, celebrou o acordo com a Globo e agradeceu a Band pela parceria nos últimos anos.

— Estou animado em anunciar a Globo como a nova casa da Fórmula 1 no Brasil. Sempre houve uma forte paixão pelo esporte no país, e na Globo encontramos o parceiro perfeito, que pode oferecer a cobertura e a programação de alta qualidade que nossos fãs merecem. Estou ansioso para trabalhar com a Globo e oferecer ampla cobertura, tanto em canais pagos quanto abertos, para garantir que possamos continuar a mostrar o drama e a emoção da Fórmula 1 para milhões de fãs neste país incrível. Gostaria de agradecer à equipe da Bandeirantes por sua paixão e comprometimento nas últimas cinco temporadas e estou ansioso para continuar nosso trabalho até a corrida final em Abu Dhabi este ano — afirmou o executivo.

Fórmula 1 na TV

Após 40 anos de parceria, a Fórmula 1 deixou a Rede Globo em 2020, rumo à Band em 2021. Em cinco temporadas, a emissora paulista tem na transmissão ex-profissionais da Globo, como Sérgio Maurício, Reginaldo Leme e Mariana Becker. Para 2026, a F1 volta à Globo com acordo até 2028.

Relembre a polêmica de 2024

Em outubro de 2024, a Globo realizou um evento em São Paulo onde anunciou algumas novidades para 2025. Em determinado momento da apresentação, desceu do teto um carro de Fórmula 1, estilizado com a logomarca da emissora carioca, com a legenda: "Será?".

O vínculo atual entre Liberty Media e Grupo Bandeirantes vai até 2025, mas problemas financeiros obrigaram a emissora paulista a considerar a quebra do acordo após não receber uma cota de patrocínio vendida por R$ 20 milhões para uma casa de apostas.

A emissora carioca, inclusive, já teria definido alguns nomes para a cobertura da temporada de 2025, como o narrador Everaldo Marques e a repórter Júlia Guimarães. Porém, a Bandeirantes recusou a proposta de rescisão da Liberty Media e seguiu com os direitos para este ano.