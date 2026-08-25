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Bortoleto compara Zandvoort e Interlagos: 'Nada bate nosso Brasilzão'

Piloto brasileiro se impressionou com a paixão dos holandeses por Max Verstappen, mas destacou a atmosfera criada pelos fãs em Interlagos

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 11:27
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Bortoleto na Fórmula 1
Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 (Foto: Richard Callis/Fotoarena/Folhapress)

Gabriel Bortoleto destacou a atmosfera criada pelos torcedores durante o GP da Holanda e comparou a experiência com o que costuma encontrar no Brasil. Para o piloto da Audi, a paixão demonstrada pelos fãs em Zandvoort é impressionante, mas a energia de Interlagos tem um diferencial.

A etapa holandesa, disputada no último domingo (23), encerrou a passagem de Zandvoort pelo calendário da Fórmula 1. Além da prova principal, o circuito recebeu uma Sprint e foi palco de uma grande mobilização dos torcedores em apoio a Max Verstappen, principal nome do automobilismo no país.

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Bortoleto reconheceu o tamanho da festa em torno do tetracampeão mundial, mas apontou que a paixão dos brasileiros durante o GP de São Paulo é ainda mais intensa. Para o piloto, a energia encontrada em Interlagos é difícil de ser comparada com a de outras etapas da temporada.

— É diferente aqui, especialmente por ser o último ano agora. O pessoal está ainda mais animado do que nos anos anteriores, querem acabar com chave de ouro. É uma pena, porque é um GP muito interessante, muito legal, mas realmente, a festa para o Max aqui é muito grande, é absurda, merece, conquistou tantos títulos já para esse país e é isso. Mas acho que nada bate nosso Brasilzão em Interlagos, onde a festa é maior ainda — afirmou Bortoleto ao Sportv.

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Fim da festa em Zandvoort

A celebração, porém, não terminou como os torcedores holandeses esperavam. Verstappen abandonou ainda na primeira volta, enquanto Lando Norris ficou com a vitória. Kimi Antonelli terminou em segundo, e George Russell completou o pódio.

Mesmo com a despedida de Zandvoort do calendário, Bortoleto deixou clara a preferência pelo ambiente vivido em Interlagos, destacando a maneira como o público brasileiro transforma o fim de semana da Fórmula 1 em um dos momentos mais marcantes da temporada.

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➡️ F1: Verstappen chega ao segundo maior jejum da carreira no GP da Holanda

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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