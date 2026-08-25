Bortoleto compara Zandvoort e Interlagos: 'Nada bate nosso Brasilzão' Piloto brasileiro se impressionou com a paixão dos holandeses por Max Verstappen, mas destacou a atmosfera criada pelos fãs em Interlagos

Gabriel Bortoleto destacou a atmosfera criada pelos torcedores durante o GP da Holanda e comparou a experiência com o que costuma encontrar no Brasil. Para o piloto da Audi, a paixão demonstrada pelos fãs em Zandvoort é impressionante, mas a energia de Interlagos tem um diferencial.

A etapa holandesa, disputada no último domingo (23), encerrou a passagem de Zandvoort pelo calendário da Fórmula 1. Além da prova principal, o circuito recebeu uma Sprint e foi palco de uma grande mobilização dos torcedores em apoio a Max Verstappen, principal nome do automobilismo no país.

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Bortoleto reconheceu o tamanho da festa em torno do tetracampeão mundial, mas apontou que a paixão dos brasileiros durante o GP de São Paulo é ainda mais intensa. Para o piloto, a energia encontrada em Interlagos é difícil de ser comparada com a de outras etapas da temporada.

— É diferente aqui, especialmente por ser o último ano agora. O pessoal está ainda mais animado do que nos anos anteriores, querem acabar com chave de ouro. É uma pena, porque é um GP muito interessante, muito legal, mas realmente, a festa para o Max aqui é muito grande, é absurda, merece, conquistou tantos títulos já para esse país e é isso. Mas acho que nada bate nosso Brasilzão em Interlagos, onde a festa é maior ainda — afirmou Bortoleto ao Sportv.

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Fim da festa em Zandvoort

A celebração, porém, não terminou como os torcedores holandeses esperavam. Verstappen abandonou ainda na primeira volta, enquanto Lando Norris ficou com a vitória. Kimi Antonelli terminou em segundo, e George Russell completou o pódio.

Mesmo com a despedida de Zandvoort do calendário, Bortoleto deixou clara a preferência pelo ambiente vivido em Interlagos, destacando a maneira como o público brasileiro transforma o fim de semana da Fórmula 1 em um dos momentos mais marcantes da temporada.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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