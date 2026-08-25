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Chefe da F1 enxerga traço de Ayrton Senna em Antonelli: 'Dupla dimensão'

Ainda assim, Totto Wolff, da Mercedes, foi cauteloso ao estabelecer comparações

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
25/08/2026 17:22
Atualizado há 2 minutos
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Kimi Antonelli acena no pódio do GP da Holanda de F1 2026
Kimi Antonelli terminou o GP da Holanda de F1 no segundo lugar (Foto: John Thys/AFP)

Kimi Antonelli, atual líder da F1 2026, não esconde a idolatria pela lenda Ayrton Senna. Para além disso, Toto Wolff, chefe da Mercedes, enxerga semelhanças entre o maior nome do automobilismo brasileiro e o jovem sensação da Fórmula 1. Segundo o dirigente, em entrevista à revista "QG Itália", Antonelli vive uma "dupla dimensão", dividida entre a vida dentro e fora do carro.

— Quando ele entra no modo de corrida, fica completamente absorto. Às vezes, você fala com ele pelo rádio e ele nem te ouve porque está imerso em seu próprio mundo. Às vezes, assim que sai do carro após uma sessão ou uma corrida, ele parece ausente. É como se precisasse se recalibrar: Kimi está de volta ao planeta Terra.

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Apesar disso, Wolff já afirmou não gostar de estabelecer comparações entre os dois pilotos. Assim, foi cauteloso ao estabelecer a comparação.

— É fascinante. Não quero fazer comparações com Senna, mas, assim como ele, Kimi tem essa dupla dimensão.

Antonelli lidera o Mundial de Pilotos da Fórmula 1 2026 com 242 pontos conquistados após 13 etapas. Atrás dele, vem seu George Russell, seu companheiro de Mercedes, com 183. Quem aparece na terceira posição é Lewis Hamilton, também com 183 pontos. Na temporada, Antonelli soma seis vitórias e seis pole positions pela Mercedes.

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Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026
Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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Quando é o próximo GP da F1?

Com os motores reaquecidos na Holanda após um mês de férias, a F1 faz nova pausa neste fim de semana e volta a dominar as pistas em setembro. O Grande Prêmio da Itália é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a 13ª de 2026.

Conhecido como Templo da Velocidade, o tradicional Circuito de Monza será palco da próxima etapa da temporada, entre os dias 4 e 6 de setembro. Como de costume, a sexta-feira é destinada aos primeiros treinos livres e à classificação sprint, enquanto no sábado ocorrem o terceiro e último teste e a prova sprint. Já o domingo está reservado para a corrida principal.

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