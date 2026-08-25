Bortoleto aponta problemas na largada e mira reação em Monza Brasileiro da Audi terminou o GP da Holanda na 13ª posição após largar em nono e rodar ainda na primeira volta

Gabriel Bortoleto deixou o GP da Holanda, disputado no domingo (23), com a sensação de que a Audi tinha condições de buscar um resultado melhor. O brasileiro terminou a prova na 13ª colocação, após largar em nono, e apontou problemas no início da corrida como um dos fatores que prejudicaram sua atuação.

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A largada já não saiu como o esperado para Bortoleto. Mesmo assim, o piloto conseguiu permanecer entre os dez primeiros durante os primeiros metros. A situação mudou ainda na primeira volta, quando Max Verstappen perdeu o controle do carro. Ao se deparar com a fumaça, o brasileiro fez uma correção no volante, rodou e acabou deixando a zona de pontuação. Apesar do contratempo, Bortoleto conseguiu evitar uma batida e completar a corrida. A equipe trabalhou na recuperação, mas o piloto não conseguiu retornar ao top-10 até a bandeirada, depois de 72 voltas.

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— Tivemos alguns problemas na largada que, infelizmente, não nos permitiram aproveitar ao máximo a posição no grid. Além disso, quando vi a fumaça do carro de Max Verstappen, fiz uma pequena correção no volante e perdi o controle do carro, felizmente, consegui evitar o muro — afirmou em declaração à F1.

O brasileiro também destacou o trabalho da Audi durante a prova e lamentou a oportunidade perdida de somar pontos. Para ele, o desempenho apresentado no sábado, especialmente na classificação e na corrida sprint, mostrou que havia potencial para um resultado mais expressivo.

— A equipe fez um trabalho fantástico para tentar me colocar na melhor posição possível para recuperar posições, então é uma pena não termos conseguido o resultado que queríamos, embora tenha sido bom ver Nico trazendo mais alguns pontos para casa hoje — disse Bortoleto.

Apesar da frustração, o piloto avaliou que houve aspectos positivos no fim de semana. Bortoleto terminou a sprint em oitavo e foi nono no grid da corrida principal, resultados que reforçaram sua percepção de que a Audi apresentou um ritmo competitivo antes do domingo.

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— O ritmo era bom, e eu estava satisfeito com a forma como estava me sentindo no carro até sábado. Então, vamos levar esses pontos positivos conosco e seguir para Monza daqui a duas semanas — completou.

A próxima etapa da Fórmula 1 será o GP da Itália, em Monza, entre os dias 4 e 6 de setembro. A prova será a 13ª da temporada 2026.

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Gabriel Bortoleto no único treino livre do GP da Holanda de F1 (Foto: John Thys/AFP)

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