Hamilton se desculpa à Ferrari por postura na F1: 'Vou melhorar' Heptacampeão mundial ironizou estratégia da escuderia italiana durante o GP da Holanda

A insatisfação de Lewis Hamilton com a Ferrari no Grande Prêmio da Holanda reverberou no mundo da Fórmula 1. Durante a corrida, o heptacampeão reclamou da estratégia da escuderia pelo rádio, quando foi feita a opção por deixar Charles Leclerc além do previsto na pista, enquanto ele se aproximava do parceiro de equipe com pneus duros mais novos. Pelas redes sociais, Hamilton se desculpou pela atitude e assumiu a responsabilidade, prometendo melhorar.

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"Foi um fim de semana difícil, mas saímos com pontos valiosos para a equipe e sinais de que estamos avançando na direção certa.

Tenho um orgulho imenso de todos na fábrica que continuam trazendo atualizações, buscando desempenho e nos impulsionando. À equipe na pista: obrigado. O comprometimento e o esforço de vocês nunca passam despercebidos. Ainda temos trabalho a fazer, especialmente em voltas rápidas, mas continuaremos nos empenhando, aprendendo e evoluindo juntos.

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Ouvi novamente alguns dos comentários que fiz pelo rádio e na TV. No calor do momento, a frustração pode vir à tona, especialmente quando nos importamos tanto quanto eu me importo. Mas aquela não foi a minha melhor versão. Assumo a responsabilidade por isso e serei melhor. Essa paixão nasce da crença nesta equipe, nas pessoas que a integram e no que estamos construindo juntos. A direção está clara. A confiança permanece. E a luta continua com força total.

Obrigado por continuarem ao nosso lado e ao meu lado. Continuaremos construindo, avançando e lutando.

Estamos chegando."

A situação que desagradou o piloto aconteceu na volta 42, quando a dupla da Mercedes, Kimi Antonelli e George Russell, estava nos boxes, situação que colocou Leclerc em segundo e Hamilton em terceiro. O piloto britânico fez cobranças para que a Ferrari ordenasse a troca de posições, mas os italianos optaram por adiar a parada do monegasco. Em tom sarcástico, Lewis disse que a escolha tinha sido uma "ótima maneira de perder tempo".

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Na sequência, ele se viu com pneus mais gastos e perdeu a liderança provisória, sendo ultrapassado por Lando Norris, que também havia retornado dos boxes, e Antonelli. Com o abandono de Esteban Ocon e o acionamento do safety car, a Ferrari demorou a levar Hamilton ao pit stop, o que fez o britânico questionar se estava sendo usado como "cobaia" pela escuderia. O piloto saiu de Zandvoort com um amargo quarto lugar.

Lewis Hamilton em ação no GP da Holanda pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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Quando é o próximo GP da F1?

Com os motores reaquecidos na Holanda após um mês de férias, a F1 faz nova pausa neste fim de semana e volta a dominar as pistas em setembro. O Grande Prêmio da Itália é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a 13ª de 2026.

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Conhecido como Templo da Velocidade, o tradicional Circuito de Monza será palco da próxima etapa da temporada, entre os dias 4 e 6 de setembro. Como de costume, a sexta-feira é destinada aos primeiros treinos livres e à classificação sprint, enquanto no sábado ocorrem o terceiro e último teste e a prova sprint. Já o domingo está reservado para a corrida principal.

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