Equipe da Stock Car libera Rubinho Barrichello em meio a processo na Justiça Scuderia Bandeiras deixou o campeonato no meio da temporada

Rubens Barrichello ganhou um novo caminho para voltar à Stock Car em 2026. Em meio à revelação de que o piloto entrou na Justiça contra a Scuderia Bandeiras, a equipe de Átila Abreu publicou nas redes sociais que está disposta a liberá-lo para competir por outro time. Além disso, colocou toda a sua estrutura à disposição do veterano, sem custos de uso.

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A informação sobre a ação judicial foi divulgada em primeira mão pelo "Motorsport.com". Segundo a publicação, Barrichello cobra aproximadamente R$ 2,4 milhões da Scuderia Bandeiras e de empresas ligadas ao time após a saída da equipe da Stock Car Pro Series, em julho. A ação também inclui um pedido de liminar para suspender a cláusula de exclusividade e permitir que o piloto siga sua carreira na categoria.

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Após a repercussão do caso, Átila e a Scuderia Bandeiras reforçaram sua posição nas redes sociais: a equipe afirma que não se opõe à volta de Barrichello para a Stock Car. Mais do que isso, ofereceu carro, carreta, estrutura, engenheiros e mecânicos para ajudar no retorno do piloto ao grid, a custo zero.

A oferta chama atenção justamente pelo momento vivido pelas partes. Rubinho está fora das pistas desde que a Scuderia Bandeiras deixou a Stock no meio da temporada, decisão que interrompeu a sequência do bicampeão na categoria. Agora, enquanto a disputa contratual segue em andamento nos tribunais, a própria equipe afirma que quer ver o piloto novamente no campeonato.

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Em comunicado, a equipe destacou que as divergências contratuais não apagam a relação construída com o piloto e afirmou esperar uma solução rápida para os pontos ainda discutidos na Justiça. Átila reforçou nas redes sociais ainda que os recursos do time estão disponíveis para facilitar a volta do piloto à Stock Car.

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Assim, o cenário ganha um novo capítulo. De um lado, Barrichello busca na Justiça o recebimento de valores contratuais e a derrubada formal da exclusividade; do outro, a Scuderia Bandeiras afirma que não impõe barreiras para o piloto correr por outra equipe e oferece, gratuitamente, a estrutura necessária para colocá-lo novamente no grid. O processo, porém, segue em andamento na 10ª Vara Cível de Sorocaba.

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Nelson Piquet Jr, da Scuderia Bandeiras, em ação na Stock Car (Foto: Walbron Siquiera/Agência F8/Folhapress)

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