Kimi Antonelli completa 20 anos; relembre os feitos da sensação da F1 Com seis vitórias em 12 GPs, italiano lidera o mundial de pilotos em seu segundo ano na categoria

Kimi Antonelli vive, aos 20 anos, a temporada dos sonhos para um piloto de sua idade. O aniversariante desta terça-feira, 25 de agosto, lidera o mundial de pilotos em seu segundo ano na Fórmula 1, com 242 pontos — 59 à frente de George Russell e Lewis Hamilton. São seis vitórias e outros quatro pódios em 12 etapas, desempenho que, acompanhado de sua personalidade carismática, transformou o jovem italiano da Mercedes na nova sensação da categoria.

Este caminho começou a ser traçado em 2019, quando Andrea Kimi Antonelli, filho de um dono de uma equipe de kart, foi integrado ao grupo de jovens talentos da Mercedes. Cinco anos depois, enquanto disputava a F2, a promessa de Bolonha já fazia os primeiros treinos livres na elite do automobilismo, em meio à eminente saída de Hamilton para a Ferrari. Substituir um heptacampeão mundial por um piloto de 18 anos recém-completados soava como uma aposta arriscada, mas a equipe comandada por Toto Wolff mostrou ter feito a escolha certa.

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Primeiras corridas e pódios

Apenas seis dias depois de atingir a maioridade, Antonelli foi anunciado como novo piloto da Mercedes para 2025, no lugar de Hamilton. Ele terminou em quarto lugar na estreia, no GP da Austrália, sendo o único de seis rookies a pontuar.

Terceiro no Canadá, o novato se tornou o terceiro mais jovem a subir ao pódio da F1, atrás apenas de Lance Stroll e Max Verstappen. Em São Paulo, segurou o próprio holandês nas voltas finais para alcançar o segundo lugar, seu melhor resultado na temporada. O terceiro e último pódio do ano viria em um chuvoso GP de Las Vegas, onde ele saiu de 17º no grid de largada para a terceira colocação.

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Antonelli encerrou o campeonato em sétimo lugar com 150 pontos, 169 a menos que o parceiro George Russell. A Mercedes confirmou a renovação da dupla em outubro.

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De promessa a piloto principal da Mercedes

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

Com a mudança no regulamento dos motores, não demorou para Kimi despontar na F1 em 2026. Na Austrália, ficou em segundo e compôs a dobradinha da Mercedes ao lado do campeão Russell, enquanto na China venceu sua primeira prova, sendo o segundo piloto mais jovem a alcançar este feito e o primeiro italiano a subir ao lugar mais alto do pódio da categoria em 20 anos.

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O Grande Prêmio chinês representou a primeira de cinco vitórias seguidas para Antonelli, que também ganhou nos circuitos do Canadá, Japão, Miami e Mônaco. Mais quatro pódios viriam pela frente, incluindo um triunfo na Bélgica; duas terceiras posições, na Áustria e na Hungria; e, mais recentemente, o segundo lugar na Holanda.

Kimi Antonelli é também o mais jovem da história a liderar a disputa de pilotos, quebrando o recorde que pertenceu a Lewis Hamilton por quase duas décadas. Em 2007, o britânico, à época pela McLaren, assumiu a ponta da tabela aos 22 anos.

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Comparações com Ayrton Senna

Conforme passou a ganhar destaque, Kimi Antonelli começou a ser comparado a Ayrton Senna não só pelo talento demonstrado nas pistas, mas também por uma semelhança física. O bolonhês não esconde a admiração pelo brasileiro tricampeão da F1, com quem "adoraria ter sido companheiro de equipe", como declarou em entrevista à emissora TV Sky Italia, em 2024.

Apesar de estampar o número 12, que marcou a trajetória de Senna na categoria, Antonelli afirmou que a escolha não se trata de uma homenagem. No último GP de São Paulo, em novembro de 2025, o jovem italiano aproveitou a passagem pelo Brasil para visitar o túmulo do piloto morto em 1994, além de ter doado o capacete utilizado durante a corrida para o acervo da família Senna.

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