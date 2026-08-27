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Ferrari investe em nova vaga do Brasil na F1 em 2027

Rafael Câmara conta com forte apoio da equipe italiana para se juntar a Oliver Bearman

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 10:46
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Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2
Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram/F2)

Rafael Câmara está mais vivo do que nunca na briga por uma vaga como titular na Fórmula 1. Embora o principal foco esteja no atual campeonato da F2, o brasileiro já trabalha nos bastidores em busca de uma oportunidade na elite do automobilismo em 2027. E, para transformar esse objetivo em realidade, conta com um investimento pesado da Ferrari.

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O apoio da equipe italiana vai muito além do aspecto financeiro. Em busca de preparar Rafael para uma possível promoção, a Ferrari investiu em um extenso programa de testes e treinamentos com carros antigos. Segundo o chefe da equipe, Frédéric Vasseur, o custo desse trabalho, inclusive, supera o investimento financeiro feito diretamente no piloto.

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— Estamos apoiando o Rafael massivamente. Não se trata apenas de apoio financeiro. Nós demos o apoio financeiro, mas também investimos muito em treinamento com carros antigos este ano com ele. O custo disso é muito maior do que o apoio financeiro. Para prepará-lo da melhor forma possível para o teste da próxima semana e para a próxima temporada.

Os testes citados por Vasseur estão previstos para acontecer entre esta quarta-feira (26) e sexta-feira (28), no circuito de Portimão, em Portugal. Além do brasileiro, a Haas convidou o italiano Leonardo Fornaroli, piloto reserva da McLaren, e o japonês Ryo Hirakawa, que recebe apoio da Toyota. A atividade também contará com Oliver Bearman como piloto de referência.

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Apesar de Fornaroli aparecer como um dos nomes mais fortes na disputa por uma vaga em 2027, Vasseur confia na parceria entre Ferrari e Haas para ajudar na promoção de Rafa. Caso o brasileiro seja confirmado pela equipe, o time comandado por Ayao Komatsu poderá contar com dois pilotos ligados à Academia de Pilotos da Ferrari: Câmara e Bearman.

— A Haas é nossa parceira e, juntos, estamos tentando encontrar a melhor maneira de colocá-lo na Fórmula 1 no próximo ano — concluiu.

Para entender o peso desse apoio, vale lembrar a situação da Haas. A equipe não deve conseguir, neste ano, arrecadar o suficiente para gastar todo o valor permitido pelo teto orçamentário. Por isso, o investimento da Ferrari em Câmara também pode pesar na disputa pela vaga, em meio aos rumores sobre uma possível saída de Esteban Ocon, que recebe salário e não conta com o mesmo apoio financeiro.

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Carro de Rafael Câmara, piloto da Invicta Racing, durante a etapa da Feature Race da Fórmula 2
Rafael Câmara é piloto da Invicta Racing na Fórmula 2 (Foto: Reprodução/Instagram@rafaccamara88)

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