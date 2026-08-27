Alpine renova com Colapinto e confirma dupla para F1 2027 Piloto argentino se destaca em 12º no Mundial de Pilotos na atual temporada

Franco Colapinto continuará na Fórmula 1 em 2027. A Alpine confirmou, nesta quinta-feira (27), a renovação do contrato do argentino por mais uma temporada e garantiu a permanência da atual dupla para o próximo campeonato. Assim, o piloto seguirá ao lado de Pierre Gasly na equipe francesa.

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A confirmação representa mais um passo importante na trajetória de Colapinto na categoria. Depois de estrear na Fórmula 1 apenas na reta final de 2024, o argentino passou por duas equipes em pouco mais de um ano antes de encontrar espaço para disputar uma temporada completa. Agora, terá a oportunidade de seguir na Alpine por mais um campeonato.

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O piloto de 23 anos começou sua trajetória na elite ao ser chamado pela Williams para substituir Logan Sargeant nas últimas dez corridas de 2024. A estreia aconteceu no GP da Itália, mas não demorou para que Colapinto conquistasse seus primeiros pontos. Já na segunda prova, no Azerbaijão, terminou em oitavo e colocou a Argentina novamente entre os pontuadores da Fórmula 1 após mais de quatro décadas.

Em 2025, a história mudou mais uma vez. Colapinto deixou a Williams e foi escolhido pela Alpine para assumir a vaga de Jack Doohan após as primeiras etapas do campeonato. Os resultados, porém, ficaram abaixo do esperado, e o argentino encerrou o ano sem pontuar.

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Evolução de Colapinto em 2026

A temporada de 2026 trouxe um cenário diferente para o argentino. Mais adaptado à equipe e com a oportunidade de disputar um campeonato completo, Colapinto já pontuou em seis corridas e aparece na 12ª colocação do Mundial de Pilotos, com 19 pontos.

A clara evolução ajudou a Alpine a tomar a decisão pela continuidade. Do outro lado da garagem, Pierre Gasly já tinha vínculo garantido até 2028, o que deixa a equipe com a dupla definida para mais uma temporada. Os pilotos se juntam, então, ao grupo de confirmados para F1 2027.

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Franco Colapinto, da Alpine, em ação no primeiro treino do GP da Holanda na F1 2025 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

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