Alpine renova com Colapinto e confirma dupla para F1 2027
Piloto argentino se destaca em 12º no Mundial de Pilotos na atual temporada
Franco Colapinto continuará na Fórmula 1 em 2027. A Alpine confirmou, nesta quinta-feira (27), a renovação do contrato do argentino por mais uma temporada e garantiu a permanência da atual dupla para o próximo campeonato. Assim, o piloto seguirá ao lado de Pierre Gasly na equipe francesa.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A confirmação representa mais um passo importante na trajetória de Colapinto na categoria. Depois de estrear na Fórmula 1 apenas na reta final de 2024, o argentino passou por duas equipes em pouco mais de um ano antes de encontrar espaço para disputar uma temporada completa. Agora, terá a oportunidade de seguir na Alpine por mais um campeonato.
O piloto de 23 anos começou sua trajetória na elite ao ser chamado pela Williams para substituir Logan Sargeant nas últimas dez corridas de 2024. A estreia aconteceu no GP da Itália, mas não demorou para que Colapinto conquistasse seus primeiros pontos. Já na segunda prova, no Azerbaijão, terminou em oitavo e colocou a Argentina novamente entre os pontuadores da Fórmula 1 após mais de quatro décadas.
Em 2025, a história mudou mais uma vez. Colapinto deixou a Williams e foi escolhido pela Alpine para assumir a vaga de Jack Doohan após as primeiras etapas do campeonato. Os resultados, porém, ficaram abaixo do esperado, e o argentino encerrou o ano sem pontuar.
➡️ Mercedes afirma estar sem dinheiro para melhorias na F1 2026
Evolução de Colapinto em 2026
A temporada de 2026 trouxe um cenário diferente para o argentino. Mais adaptado à equipe e com a oportunidade de disputar um campeonato completo, Colapinto já pontuou em seis corridas e aparece na 12ª colocação do Mundial de Pilotos, com 19 pontos.
A clara evolução ajudou a Alpine a tomar a decisão pela continuidade. Do outro lado da garagem, Pierre Gasly já tinha vínculo garantido até 2028, o que deixa a equipe com a dupla definida para mais uma temporada. Os pilotos se juntam, então, ao grupo de confirmados para F1 2027.
🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fórmula 1
Ferrari investe em nova vaga do Brasil na F1 em 2027Há 2 minutos
Fórmula 1
Mercedes, Audi, Ferrari e Honda serão beneficiadas via ADUOHá 17 horas
Fórmula 1
Mercedes afirma estar sem dinheiro para melhorias na F1 2026Há 1 dia
Lance! Negócios
GP da Espanha de F1 anuncia patrocínio do Real Madrid; entendaHá 1 dia
Fórmula 1
Kimi Antonelli completa 20 anos; relembre os feitos da sensação da F1Há 1 dia
Fórmula 1
Chefe da F1 enxerga traço de Ayrton Senna em Antonelli: 'Dupla dimensão'Há 1 dia
Mais LANCE!