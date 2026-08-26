Mercedes, Audi e Ferrari e Honda serão beneficiadas via ADUO
Nesta quarta-feira (26), a FIA divulgou resultados das primeiras análises do sistema
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou, nesta quarta-feira (26), os resultados das primeiras análises do sistema ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização, na sigla em inglês) da Fórmula 1 (F1). De acordo com o relatório, Mercedes, Audi, Ferrari e Honda serão beneficiadas.
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Incluído no regulamento técnico da Fórmula 1 em 2026, o ADUO é um sistema de auxílio para equilibrar o desempenho dos fabricantes de unidades de potência. Caso a fornecedora apresente desvantagem acima de 2% em relação ao motor de combustão interno de referência, ou seja, aquele com melhor avaliação, será beneficiada com mais tempo de testes, atualizações adicionais e ajustes no teto de gastos.
Após a primeira análise, feita entre as primeiras seis corridas da temporada, o motor da Red Bull foi definido como referência. Na segunda avaliação, a Mercedes apresentou déficit na janela entre 2 e 4%, e recebeu autorização para duas atualizações, uma ainda em 2026 e outra prevista para 2027. Audi, Ferrari e Honda tiveram déficit acima de 4% e, portanto, terão direito a duas homologações adicionais nesta temporada e outras duas no próximo ano.
— A FIA realizou uma análise minuciosa e exaustiva como parte do nosso processo de revisão da ADUO. Com a divulgação dos resultados do segundo período, estamos confiantes de que, com base na qualidade dos dados, a análise é extremamente robusta, o que nos confere um alto nível de confiança em nossas conclusões. Também precisamos respeitar a confidencialidade e a propriedade intelectual das equipes e de seus fabricantes de unidades de potência ao divulgar quaisquer detalhes dos resultados - declarou Nikolas Tombazis, Diretor de Monopostos da FIA.
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Itália recebe próximo GP da Fórmula 1
O Grande Prêmio da Itália é a próxima parada programada na agenda dos pilotos, a 13ª de 2026. O tradicional Circuito de Monza será palco da próxima etapa da temporada, entre os dias 4 e 6 de setembro. Veja abaixo a programação.
SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 11h (de Brasília)
SÁBADO, 5 DE SETEMBRO
🏎️ Treino livre 3 - 7h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)
DOMINGO, 6 DE SETEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 10h (de Brasília)
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