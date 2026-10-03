Sepang marcou início do domínio de Max Verstappen na Red Bull
Tretacampeão mundial conquistou a pole position no circuto malaio neste sábado (3)
O Grande Prêmio da Malásia de 2017 ficou marcado como a segunda vitória de Max Verstappen na Fórmula 1. Aos 20 anos, o holandês superou Lewis Hamilton em Sepang e voltou ao topo do pódio em uma temporada na qual ainda dividia a garagem com Daniel Ricciardo, que levava a melhor na disputa interna da Red Bull. Aquele triunfo, porém, também pode ser visto como o início de uma nova fase na equipe e na vida do então novato.
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A vitória em Sepang aconteceu em um momento importante da carreira do holandês. Verstappen havia conquistado seu primeiro triunfo na categoria no GP da Espanha de 2016, em sua estreia pela Red Bull, mas ainda buscava transformar o talento demonstrado nas pistas em uma posição de protagonismo dentro da equipe.
Na Malásia, o cenário começou a mudar. Verstappen largou em terceiro e aproveitou uma disputa entre Hamilton e Sebastian Vettel para assumir a liderança. O britânico ainda tentou pressionar, mas o piloto da Red Bull controlou a corrida e conquistou sua segunda vitória na Fórmula 1.
Quando Verstappen começa, não para mais
Naquele momento, Daniel Ricciardo ainda era uma referência dentro da Red Bull. O australiano já havia conquistado vitórias e pódios pela equipe e terminou a temporada de 2017 à frente de Verstappen na classificação do Mundial.
A diferença, porém, seria a última entre os dois. Verstappen encerrou aquele campeonato em sexto, com 168 pontos, enquanto Ricciardo terminou em quinto, com 200. A partir do fim daquela temporada, o holandês nunca mais ficou atrás de um companheiro de equipe na classificação do Mundial.
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Em 2018, Verstappen terminou o campeonato em quarto, enquanto Ricciardo ficou em sexto. No ano seguinte, o australiano deixou a Red Bull para defender a Renault, e Pierre Gasly e Alexander Albon passaram pela segunda vaga da equipe ao lado do holandês.
A chegada de Sergio Pérez, em 2021, também não mudou o cenário. O mexicano foi companheiro de Verstappen por quatro temporadas, mas terminou todos os campeonatos atrás do holandês, que embalou uma sequência de quatro títulos consecutivos até 2024. O mesmo aconteceu com Liam Lawson e Yuki Tsunoda, que dividiram a garagem da Red Bull mais recentemente, e assim segue com Isack Hadjar, na atual temporada.
Sepang como ponto de virada
O GP da Malásia de 2017, portanto, ocupa um lugar especial na trajetória de Verstappen. A segunda vitória da carreira veio ainda durante a fase em que Ricciardo era o companheiro mais experiente da Red Bull, mas marcou o começo de uma sequência na qual o holandês passou a se consolidar como principal referência da equipe.
Desde então, Verstappen conquistou quatro títulos mundiais e passou a comandar a Red Bull em uma das eras mais vitoriosas da história da equipe. Agora, com o retorno da Fórmula 1 a Sepang, o circuito onde ele conquistou aquela segunda vitória volta a aparecer como virada de chave. Neste sábado (3), o holandês garantiu sua primeira pole position da temporada de 2026.
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