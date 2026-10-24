GP dos EUA: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Kimi Antonelli e Max Verstappen lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 22º
A Fórmula 1 chega à 18ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (25). Kimi Antonelli garantiu a pole position em Austin após superar Max Verstappen e Isack Hadjar na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 22ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que sai em 11º.
➡️ Max Verstappen conquista pole inédita na F1 no GP de Singapura
Veja grid de largada em Austin
|Posição
|Piloto
|Equipe
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
2º
Max Verstappen
Red Bull
3º
Isack Hadjar
Red Bull
4º
Charles Leclerc
Ferrari
5º
Lewis Hamilton
Ferrari
6º
George Russell
Mercedes
7º
Oscar Piastri
McLaren
8º
Lando Norris
McLaren
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
10º
Pierre Gasly
Alpine
11º
Nico Hulkenberg
Audi
12º
Fernando Alonso
Aston Martin
13º
Oliver Bearman
Haas
14º
Arvid Lindblad*
Racing Bulls
15º
Esteban Ocon
Haas
16º
Lance Stroll
Aston Martin
17º
Carlos Sainz
Williams
18º
Alexander Albon
Williams
19º
Sergio Pérez
Cadillac
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
21º
Franco Colapinto*
Alpine
22º
Gabriel Bortoleto*
Audi
*Pilotos pagam punições no GP dos Estados Unidos
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Desempenho de Bortoleto na classificação
Antes mesmo da classificação, Bortoleto já havia destacado o bom ritmo da Audi nos primeiros treinos em Austin. No TL1, o brasileiro terminou em 8º, enquanto no TL2 ficou em posição competitiva no pelotão intermediário, confirmando a impressão de que o carro tinha condições de brigar por uma vaga mais à frente no grid.
O desempenho apareceu novamente no sábado. Bortoleto avançou ao Q2 depois de terminar o Q1 na sétima colocação, à frente de Nico, e chegou a iniciar uma volta rápida na segunda parte da classificação. O brasileiro, porém, abriu mão da tentativa para ajudar o companheiro de equipe.
Já sabendo que largaria do fundo do grid por causa das punições, optou por colaborar com Hulkenberg, oferecendo vácuo ao alemão. O piloto da Audi chegou a estar mais rápido que o companheiro durante a volta, mas tirou o pé e não completou a tentativa. Sem registrar bom tempo no Q2, Bortoleto terminou a classificação em 14º lugar.
Apesar do resultado final, o desempenho mostrou que Gabriel Bortoleto tinha ritmo para avançar mais na classificação. Com a punição de 80 posições, no entanto, a posição conquistada na sessão não terá efeito prático para a largada deste domingo. O brasileiro partirá do fundo do grid e terá pela frente uma corrida de recuperação em Austin.
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