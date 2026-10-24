GP dos EUA: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

A Fórmula 1 chega à 18ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (25). Kimi Antonelli garantiu a pole position em Austin após superar Max Verstappen e Isack Hadjar na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 22ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, que sai em 11º.

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Veja grid de largada em Austin

Posição Piloto Equipe 1º Kimi Antonelli Mercedes 2º Max Verstappen Red Bull 3º Isack Hadjar Red Bull 4º Charles Leclerc Ferrari 5º Lewis Hamilton Ferrari 6º George Russell Mercedes 7º Oscar Piastri McLaren 8º Lando Norris McLaren 9º Liam Lawson Racing Bulls 10º Pierre Gasly Alpine 11º Nico Hulkenberg Audi 12º Fernando Alonso Aston Martin 13º Oliver Bearman Haas 14º Arvid Lindblad* Racing Bulls 15º Esteban Ocon Haas 16º Lance Stroll Aston Martin 17º Carlos Sainz Williams 18º Alexander Albon Williams 19º Sergio Pérez Cadillac 20º Valtteri Bottas Cadillac 21º Franco Colapinto* Alpine 22º Gabriel Bortoleto* Audi

*Pilotos pagam punições no GP dos Estados Unidos

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Desempenho de Bortoleto na classificação

Antes mesmo da classificação, Bortoleto já havia destacado o bom ritmo da Audi nos primeiros treinos em Austin. No TL1, o brasileiro terminou em 8º, enquanto no TL2 ficou em posição competitiva no pelotão intermediário, confirmando a impressão de que o carro tinha condições de brigar por uma vaga mais à frente no grid.

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O desempenho apareceu novamente no sábado. Bortoleto avançou ao Q2 depois de terminar o Q1 na sétima colocação, à frente de Nico, e chegou a iniciar uma volta rápida na segunda parte da classificação. O brasileiro, porém, abriu mão da tentativa para ajudar o companheiro de equipe.

Já sabendo que largaria do fundo do grid por causa das punições, optou por colaborar com Hulkenberg, oferecendo vácuo ao alemão. O piloto da Audi chegou a estar mais rápido que o companheiro durante a volta, mas tirou o pé e não completou a tentativa. Sem registrar bom tempo no Q2, Bortoleto terminou a classificação em 14º lugar.

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Apesar do resultado final, o desempenho mostrou que Gabriel Bortoleto tinha ritmo para avançar mais na classificação. Com a punição de 80 posições, no entanto, a posição conquistada na sessão não terá efeito prático para a largada deste domingo. O brasileiro partirá do fundo do grid e terá pela frente uma corrida de recuperação em Austin.