Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Esteban Ocon elogia Rafael Câmara e defende vaga na F1

Piloto francês lamenta saída da Haas e acredita que desempenho não é motivo para ficar fora da categoria em 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 19:39
Favorite o Lance! no Google
Homem com barba por fazer, óculos pretos, camiseta vermelha, sorrindo, em evento de Fórmula 1
Esteban Ocon no paddock do GP dos Estados Unidos da F1 2026 (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

Esteban Ocon reconheceu o talento do brasileiro Rafael Câmara, seu substituto na Haas, e afirmou que ele merece uma chance na Fórmula 1. O francês, que não terá vaga na categoria em 2027, acredita que seu desempenho não justifica a saída e mantém a expectativa de retornar futuramente.

Ocon concedeu entrevista coletiva antes do GP dos Estados Unidos, em que comentou sobre sua situação para a próxima temporada da Fórmula 1 e exaltou o brasileiro. Em 2027, Rafa Câmara será mais um representante do país no grid, ao lado de Gabriel Bortoleto.

continua após a publicidade

— Não posso dizer muito. O que posso dizer é que o Rafa merece uma oportunidade na F1. Eu acho que ele mostrou nas categorias (de base) que ele é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu também não mereço estar fora da F1. É isso. Estou aqui para fazer o melhor trabalho que eu posso, tentando tirar o máximo do carro.

Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027
Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027 (Foto: Divulgação)

Além disso, Esteban comentou sua saída da Haas e afirmou que a falta de uma vaga para a próxima temporada não está relacionada ao seu rendimento nas pistas. O piloto também ressaltou os resultados expressivos que conquistou nas categorias de base e demonstrou confiança de que voltará à Fórmula 1 após este ano.

continua após a publicidade

— Há muitas circunstâncias pelas quais eu não estou aqui no próximo ano, mas a performance não é o motivo. Eu ganhei tudo em todas as categorias. Ganhei no kart, na Fórmula Renault, na Fórmula 3, na GP3, na Fórmula 1. Em todas essas categorias, eu ganhei corridas. Pensando em uma perspectiva do esporte, eu mereço estar na F1. Acredito que esse não é meu último ano na F1.

➡️Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Sobre o futuro, Ocon indicou que, com poucas vagas disponíveis, a tendência é que ele assuma uma posição de piloto reserva em alguma equipe. Ele ainda afirmou que não recebeu mensagens de apoio de outros pilotos, embora alguns tenham demonstrado solidariedade publicamente, e que não busca esse tipo de suporte para seguir na carreira.

continua após a publicidade

➡️ Vai chover? F1 divulga previsão do tempo oficial para o GP dos Estados Unidos

Estaban Ocon na F1

Ocon estreou na Fórmula 1 em 2016 e acumula 197 corridas, com quatro pódios e uma vitória, conquistada no GP da Hungria de 2021 pela Alpine. A Haas ainda não confirmou oficialmente o companheiro de Rafael Câmara, mas o inglês Oliver Bearman, atual titular da equipe, é o favorito para continuar.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Romain Grosjean, da Haas, durante treinos livres do Grande Prêmio do EUA de Fórmula 1

Fórmula 1

Vai chover? F1 divulga previsão do tempo oficial para o GP dos Estados Unidos

Há 1 dia
Max Verstappen em ação no treino livre do GP dos EUA da Fórmula 1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Fórmula 1

GP dos Estados Unidos: estratégias, desafios e o que está em jogo na F1

Há 1 dia
Rafa Câmara na garagem da Ferrari na F1

Fórmula 1

Novo brasileiro na Fórmula 1, Rafa Câmara revela problema de visão

Há 1 dia
GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

Fórmula 1

F1 revela troféu do GP de São Paulo 2026; veja detalhes

Há 2 dias
Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Fórmula 1

Bortoleto mantém confiança contra Hadjar e Antonelli na F1: 'Sei do que sou capaz'

Há 2 dias
Rubinho Barrichello fará uma última volta com um carro da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Instagram/Rubens Barrichello)

Fórmula 1

F1: Rubinho Barrichello fará última volta no GP de Interlagos

Há 2 dias
Mais LANCE!
Leonardo Fornaroli será piloto reserva da McLaren em 2026

McLaren confirma rival de Rafa Câmara na F1 para temporada de 2027

F1 - ESPORTES - GRANDE PREMIO DO BRASIL - Felipe Massa comemora vitória do GP Brasil - Autódromo Jose Carlos Pace - Interlagos - SP - Brasil - 02/11/2008 - Foto: Marcelo Ferrelli/Gazeta Press

Felipe Massa celebra retorno de dupla do Brasil à Fórmula 1

Corrida do GP dos EUA de Fórmula 1 (Foto: ohn Locher / POOL / AFP)

Semana de corrida! Veja datas e horários do GP dos Estados Unidos da Fórmula 1

Piloto jovem, boné roxo com logo da Mercedes, macacão prateado com emblemas da equipe, segura garrafa verde.

Fórmula 1: Antonelli pode ser campeão já no GP dos Estados Unidos

Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027

Chefe da Haas revela motivo por trás da escolha de Rafael Câmara

Dino Beganovic, piloto Ferrari na F1, sorrindo no corredor com macacão branco e logos da equipe.

Ferrari anuncia piloto para a temporada 2027 da Fórmula 1

Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027

Dupla na Haas, Rafa Câmara e Bearman 'miram' vaga de Hamilton na Ferrari

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Com Câmara e Bortoleto, grid da F1 2027 é atualizado; veja nomes

O piloto brasileiro de Fórmula 1, Rafael Câmara, sentado ao lado do chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu

Número de Rafa Câmara na F1 2027 foi influenciado por Bortoleto; entenda

Com o dedo indicador direito estendido, Rafael Câmara posa para foto após vitória no Grande Prêmio da Bélgica da Fórmula 2

Análise: o que esperar de Rafa Câmara ao lado da Haas na F1 em 2027

Lewis Hamilton surfando na pausa da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Instagram/Lewis Hamilton)

Vídeo: Hamilton surfa em Bali durante pausa da Fórmula 1

Rafael Câmara ergue o troféu de segundo colocado no GP da Itália pela Fórmula 2

Rafa Câmara conquista feito inédito antes mesmo de estrear na F1

Rafa Câmara comemora conquista na Fórmula 2

Ao lado de Gabriel Bortoleto, Rafa Câmara chega como 34º piloto brasileiro da F1

Rafael Câmara de capacete, dentro do carro da Invicta Racing, durante o GP da Itália pela Fórmula 2

Web enlouquece com chegada de novo brasileiro na Fórmula 1: 'Teremos'