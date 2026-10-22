Esteban Ocon elogia Rafael Câmara e defende vaga na F1

Esteban Ocon reconheceu o talento do brasileiro Rafael Câmara, seu substituto na Haas, e afirmou que ele merece uma chance na Fórmula 1. O francês, que não terá vaga na categoria em 2027, acredita que seu desempenho não justifica a saída e mantém a expectativa de retornar futuramente.

Ocon concedeu entrevista coletiva antes do GP dos Estados Unidos, em que comentou sobre sua situação para a próxima temporada da Fórmula 1 e exaltou o brasileiro. Em 2027, Rafa Câmara será mais um representante do país no grid, ao lado de Gabriel Bortoleto.

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— Não posso dizer muito. O que posso dizer é que o Rafa merece uma oportunidade na F1. Eu acho que ele mostrou nas categorias (de base) que ele é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu também não mereço estar fora da F1. É isso. Estou aqui para fazer o melhor trabalho que eu posso, tentando tirar o máximo do carro.

Rafa Câmara é o novo piloto da Haas para a F1 2027 (Foto: Divulgação)

Além disso, Esteban comentou sua saída da Haas e afirmou que a falta de uma vaga para a próxima temporada não está relacionada ao seu rendimento nas pistas. O piloto também ressaltou os resultados expressivos que conquistou nas categorias de base e demonstrou confiança de que voltará à Fórmula 1 após este ano.

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— Há muitas circunstâncias pelas quais eu não estou aqui no próximo ano, mas a performance não é o motivo. Eu ganhei tudo em todas as categorias. Ganhei no kart, na Fórmula Renault, na Fórmula 3, na GP3, na Fórmula 1. Em todas essas categorias, eu ganhei corridas. Pensando em uma perspectiva do esporte, eu mereço estar na F1. Acredito que esse não é meu último ano na F1.

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Sobre o futuro, Ocon indicou que, com poucas vagas disponíveis, a tendência é que ele assuma uma posição de piloto reserva em alguma equipe. Ele ainda afirmou que não recebeu mensagens de apoio de outros pilotos, embora alguns tenham demonstrado solidariedade publicamente, e que não busca esse tipo de suporte para seguir na carreira.

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Estaban Ocon na F1

Ocon estreou na Fórmula 1 em 2016 e acumula 197 corridas, com quatro pódios e uma vitória, conquistada no GP da Hungria de 2021 pela Alpine. A Haas ainda não confirmou oficialmente o companheiro de Rafael Câmara, mas o inglês Oliver Bearman, atual titular da equipe, é o favorito para continuar.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.