Max Verstappen conquista pole inédita na F1 no GP de Singapura
Charles Leclerc e Lewis Hamilton fecham pódio; Gabriel Bortoleto fica em 14º lugar
Max Verstappen colocou a Red Bull na pole position do Grande Prêmio de Singapura, 17ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (10), o tetracampeão mundial superou Charles Leclerc e Lewis Hamilton na classificação e garantiu a primeira posição no grid para a corrida de domingo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, não avançou ao Q3 e largará na 14ª colocação.
➡️ Volta a volta da pole de Verstappen no GP de Singapura pela F1 2026
George Russell, que terminou a sessão em posição mais alta, terá um destino diferente no grid. O britânico será obrigado a largar do fim do pelotão devido às mudanças realizadas pela Mercedes em seu carro, que provocaram a punição antes mesmo do início do fim de semana.
Como foi a classificação do GP do Bahrein?
Q1
A primeira parte da classificação começou com alguns sustos em Marina Bay. Esteban Ocon teve problemas com o carro logo nos primeiros minutos e chegou a escapar, provocando uma breve bandeira amarela. Pouco depois, Lance Stroll também enfrentou dificuldades, mas conseguiu retornar à pista.
Isack Hadjar foi outro piloto a ter problemas. O motor do francês chegou a aparentar uma falha, fazendo com que ele parasse momentaneamente no circuito antes de conseguir religar o carro e retornar aos boxes. Sem avanço dos mecânicos, o piloto não voltou mais para a sessão.
Quando as primeiras voltas rápidas começaram a aparecer, Lewis Hamilton assumiu a liderança. Logo atrás, porém, Max Verstappen e os pilotos da McLaren mostraram força. Lando Norris chegou a colocar a McLaren no topo, antes de Verstappen, e depois Hamilton, recuperar a primeira posição.
Gabriel Bortoleto demorou para registrar uma volta competitiva. O brasileiro chegou a aparecer em 13º depois de finalmente marcar tempo, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram suas marcas. No fim, terminou o Q1 em 16º e conseguiu avançar para a segunda parte da sessão por pouco.
ELIMINADOS: Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.
Q2
Bortoleto voltou à pista com a missão de encontrar mais desempenho e tentar avançar ao Q3. O brasileiro, porém, teve dificuldades desde a primeira tentativa e chegou a ficar na última colocação da tabela, mais de três segundos atrás do líder.
Enquanto isso, Hamilton começou a mostrar força. Assim como na primeira sessão, o britânico assumiu a liderança e continuou baixando seu tempo nas tentativas seguintes, enquanto Verstappen se aproximava. O tetracampeão mundial chegou a ficar apenas um décimo atrás.
Bortoleto conseguiu melhorar sua marca na reta final, mas ainda ficou longe da briga pela classificação. O brasileiro terminou o Q2 em 15º e ficou fora da disputa pela pole. Nico Hulkenberg parecia que ia avançar por pouco, mas acabou eliminado depois de uma melhora de Pierre Gasly.
ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto.
Q3
A disputa pela pole começou com a dupla da Mercedes sendo uma das primeiras a voltar para a pista. Verstappen, porém, não demorou para mostrar força e assumiu a liderança com 1m31s373. Hamilton respondeu com um bom segundo setor e chegou a ficar a apenas um décimo do piloto da Red Bull.
Kimi Antonelli também apareceu entre os primeiros colocados e chegou a desbancar Charles Leclerc da terceira posição. Com todos os pilotos de volta aos boxes para colocar um segundo jogo de pneus, a definição da pole ficou para as últimas tentativas.
Na volta decisiva, Verstappen não melhorou, mas conseguiu manter a vantagem e confirmou a pole position. Hamilton também não conseguiu melhorar sua marca, enquanto Leclerc encontrou tempo suficiente para superar o britânico e garantir a segunda colocação. Assim, a primeira fila ficou com Verstappen e Leclerc, enquanto Hamilton completará o Top 3.
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Confira grid de largada em Marina Bay
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Gap
1
Max Verstappen
Red Bull
1:31.373
—
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:31.427
+0.054
3
Lewis Hamilton
Ferrari
1:31.496
+0.123
4
Kimi Antonelli
Mercedes
1:31.562
+0.189
5
Lando Norris
McLaren
1:31.712
+0.339
6
Oscar Piastri
McLaren
1:31.860
+0.487
7
Pierre Gasly
Alpine
1:32.225
+0.852
8
Liam Lawson
Racing Bulls
1:32.369
+0.996
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:32.781
+1.408
10
Nico Hülkenberg
Audi
1:32.784
—
11
Oliver Bearman
Haas
1:32.900
—
12
Esteban Ocon
Haas
1:33.823
—
13
Carlos Sainz
Williams
1:33.926
—
14
Gabriel Bortoleto
Audi
1:33.658
—
15
Franco Colapinto
Alpine
1:33.787
—
16
Fernando Alonso
Aston Martin
1:34.223
—
17
Alexander Albon
Williams
1:34.289
—
18
Lance Stroll
Aston Martin
1:34.946
—
19
Sergio Pérez
Cadillac
1:35.123
—
20
Valtteri Bottas
Cadillac
1:35.984
—
21
Isack Hadjar
Red Bull
—
—
22
George Russell*
Mercedes
1:31.747
+0.374
*George Russell paga punição no GP de Singapura
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