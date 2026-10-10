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Max Verstappen conquista pole inédita na F1 no GP de Singapura

Charles Leclerc e Lewis Hamilton fecham pódio; Gabriel Bortoleto fica em 14º lugar

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 12:07
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Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026
Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026 (Foto: I-HWA CHENG / AFP)

Max Verstappen colocou a Red Bull na pole position do Grande Prêmio de Singapura, 17ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (10), o tetracampeão mundial superou Charles Leclerc e Lewis Hamilton na classificação e garantiu a primeira posição no grid para a corrida de domingo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, não avançou ao Q3 e largará na 14ª colocação.

➡️ Volta a volta da pole de Verstappen no GP de Singapura pela F1 2026

George Russell, que terminou a sessão em posição mais alta, terá um destino diferente no grid. O britânico será obrigado a largar do fim do pelotão devido às mudanças realizadas pela Mercedes em seu carro, que provocaram a punição antes mesmo do início do fim de semana.

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Como foi a classificação do GP do Bahrein?

Q1

A primeira parte da classificação começou com alguns sustos em Marina Bay. Esteban Ocon teve problemas com o carro logo nos primeiros minutos e chegou a escapar, provocando uma breve bandeira amarela. Pouco depois, Lance Stroll também enfrentou dificuldades, mas conseguiu retornar à pista.

Isack Hadjar foi outro piloto a ter problemas. O motor do francês chegou a aparentar uma falha, fazendo com que ele parasse momentaneamente no circuito antes de conseguir religar o carro e retornar aos boxes. Sem avanço dos mecânicos, o piloto não voltou mais para a sessão.

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Quando as primeiras voltas rápidas começaram a aparecer, Lewis Hamilton assumiu a liderança. Logo atrás, porém, Max Verstappen e os pilotos da McLaren mostraram força. Lando Norris chegou a colocar a McLaren no topo, antes de Verstappen, e depois Hamilton, recuperar a primeira posição.

Gabriel Bortoleto demorou para registrar uma volta competitiva. O brasileiro chegou a aparecer em 13º depois de finalmente marcar tempo, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram suas marcas. No fim, terminou o Q1 em 16º e conseguiu avançar para a segunda parte da sessão por pouco.

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ELIMINADOS: Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.

Q2

Bortoleto voltou à pista com a missão de encontrar mais desempenho e tentar avançar ao Q3. O brasileiro, porém, teve dificuldades desde a primeira tentativa e chegou a ficar na última colocação da tabela, mais de três segundos atrás do líder.

Enquanto isso, Hamilton começou a mostrar força. Assim como na primeira sessão, o britânico assumiu a liderança e continuou baixando seu tempo nas tentativas seguintes, enquanto Verstappen se aproximava. O tetracampeão mundial chegou a ficar apenas um décimo atrás.

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Bortoleto conseguiu melhorar sua marca na reta final, mas ainda ficou longe da briga pela classificação. O brasileiro terminou o Q2 em 15º e ficou fora da disputa pela pole. Nico Hulkenberg parecia que ia avançar por pouco, mas acabou eliminado depois de uma melhora de Pierre Gasly.

ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto.

Q3

A disputa pela pole começou com a dupla da Mercedes sendo uma das primeiras a voltar para a pista. Verstappen, porém, não demorou para mostrar força e assumiu a liderança com 1m31s373. Hamilton respondeu com um bom segundo setor e chegou a ficar a apenas um décimo do piloto da Red Bull.

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Kimi Antonelli também apareceu entre os primeiros colocados e chegou a desbancar Charles Leclerc da terceira posição. Com todos os pilotos de volta aos boxes para colocar um segundo jogo de pneus, a definição da pole ficou para as últimas tentativas.

Na volta decisiva, Verstappen não melhorou, mas conseguiu manter a vantagem e confirmou a pole position. Hamilton também não conseguiu melhorar sua marca, enquanto Leclerc encontrou tempo suficiente para superar o britânico e garantir a segunda colocação. Assim, a primeira fila ficou com Verstappen e Leclerc, enquanto Hamilton completará o Top 3.

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Confira grid de largada em Marina Bay

Pos.PilotoEquipeTempoGap

1

Max Verstappen

Red Bull

1:31.373

2

Charles Leclerc

Ferrari

1:31.427

+0.054

3

Lewis Hamilton

Ferrari

1:31.496

+0.123

4

Kimi Antonelli

Mercedes

1:31.562

+0.189

5

Lando Norris

McLaren

1:31.712

+0.339

6

Oscar Piastri

McLaren

1:31.860

+0.487

7

Pierre Gasly

Alpine

1:32.225

+0.852

8

Liam Lawson

Racing Bulls

1:32.369

+0.996

9

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:32.781

+1.408

10

Nico Hülkenberg

Audi

1:32.784

11

Oliver Bearman

Haas

1:32.900

12

Esteban Ocon

Haas

1:33.823

13

Carlos Sainz

Williams

1:33.926

14

Gabriel Bortoleto

Audi

1:33.658

15

Franco Colapinto

Alpine

1:33.787

16

Fernando Alonso

Aston Martin

1:34.223

17

Alexander Albon

Williams

1:34.289

18

Lance Stroll

Aston Martin

1:34.946

19

Sergio Pérez

Cadillac

1:35.123

20

Valtteri Bottas

Cadillac

1:35.984

21

Isack Hadjar

Red Bull

22

George Russell*

Mercedes

1:31.747

+0.374

*George Russell paga punição no GP de Singapura

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