Max Verstappen conquista pole inédita na F1 no GP de Singapura

Max Verstappen colocou a Red Bull na pole position do Grande Prêmio de Singapura, 17ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (10), o tetracampeão mundial superou Charles Leclerc e Lewis Hamilton na classificação e garantiu a primeira posição no grid para a corrida de domingo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, não avançou ao Q3 e largará na 14ª colocação.

➡️ Volta a volta da pole de Verstappen no GP de Singapura pela F1 2026

George Russell, que terminou a sessão em posição mais alta, terá um destino diferente no grid. O britânico será obrigado a largar do fim do pelotão devido às mudanças realizadas pela Mercedes em seu carro, que provocaram a punição antes mesmo do início do fim de semana.

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Como foi a classificação do GP do Bahrein?

Q1

A primeira parte da classificação começou com alguns sustos em Marina Bay. Esteban Ocon teve problemas com o carro logo nos primeiros minutos e chegou a escapar, provocando uma breve bandeira amarela. Pouco depois, Lance Stroll também enfrentou dificuldades, mas conseguiu retornar à pista.

Isack Hadjar foi outro piloto a ter problemas. O motor do francês chegou a aparentar uma falha, fazendo com que ele parasse momentaneamente no circuito antes de conseguir religar o carro e retornar aos boxes. Sem avanço dos mecânicos, o piloto não voltou mais para a sessão.

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Quando as primeiras voltas rápidas começaram a aparecer, Lewis Hamilton assumiu a liderança. Logo atrás, porém, Max Verstappen e os pilotos da McLaren mostraram força. Lando Norris chegou a colocar a McLaren no topo, antes de Verstappen, e depois Hamilton, recuperar a primeira posição.

Gabriel Bortoleto demorou para registrar uma volta competitiva. O brasileiro chegou a aparecer em 13º depois de finalmente marcar tempo, mas perdeu posições conforme os adversários melhoraram suas marcas. No fim, terminou o Q1 em 16º e conseguiu avançar para a segunda parte da sessão por pouco.

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ELIMINADOS: Fernando Alonso, Alex Albon, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas e Isack Hadjar.

Q2

Bortoleto voltou à pista com a missão de encontrar mais desempenho e tentar avançar ao Q3. O brasileiro, porém, teve dificuldades desde a primeira tentativa e chegou a ficar na última colocação da tabela, mais de três segundos atrás do líder.

Enquanto isso, Hamilton começou a mostrar força. Assim como na primeira sessão, o britânico assumiu a liderança e continuou baixando seu tempo nas tentativas seguintes, enquanto Verstappen se aproximava. O tetracampeão mundial chegou a ficar apenas um décimo atrás.

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Bortoleto conseguiu melhorar sua marca na reta final, mas ainda ficou longe da briga pela classificação. O brasileiro terminou o Q2 em 15º e ficou fora da disputa pela pole. Nico Hulkenberg parecia que ia avançar por pouco, mas acabou eliminado depois de uma melhora de Pierre Gasly.

ELIMINADOS: Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto.

Q3

A disputa pela pole começou com a dupla da Mercedes sendo uma das primeiras a voltar para a pista. Verstappen, porém, não demorou para mostrar força e assumiu a liderança com 1m31s373. Hamilton respondeu com um bom segundo setor e chegou a ficar a apenas um décimo do piloto da Red Bull.

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Kimi Antonelli também apareceu entre os primeiros colocados e chegou a desbancar Charles Leclerc da terceira posição. Com todos os pilotos de volta aos boxes para colocar um segundo jogo de pneus, a definição da pole ficou para as últimas tentativas.

Na volta decisiva, Verstappen não melhorou, mas conseguiu manter a vantagem e confirmou a pole position. Hamilton também não conseguiu melhorar sua marca, enquanto Leclerc encontrou tempo suficiente para superar o britânico e garantir a segunda colocação. Assim, a primeira fila ficou com Verstappen e Leclerc, enquanto Hamilton completará o Top 3.

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Confira grid de largada em Marina Bay

Pos. Piloto Equipe Tempo Gap 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.373 — 2 Charles Leclerc Ferrari 1:31.427 +0.054 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:31.496 +0.123 4 Kimi Antonelli Mercedes 1:31.562 +0.189 5 Lando Norris McLaren 1:31.712 +0.339 6 Oscar Piastri McLaren 1:31.860 +0.487 7 Pierre Gasly Alpine 1:32.225 +0.852 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:32.369 +0.996 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:32.781 +1.408 10 Nico Hülkenberg Audi 1:32.784 — 11 Oliver Bearman Haas 1:32.900 — 12 Esteban Ocon Haas 1:33.823 — 13 Carlos Sainz Williams 1:33.926 — 14 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.658 — 15 Franco Colapinto Alpine 1:33.787 — 16 Fernando Alonso Aston Martin 1:34.223 — 17 Alexander Albon Williams 1:34.289 — 18 Lance Stroll Aston Martin 1:34.946 — 19 Sergio Pérez Cadillac 1:35.123 — 20 Valtteri Bottas Cadillac 1:35.984 — 21 Isack Hadjar Red Bull — — 22 George Russell* Mercedes 1:31.747 +0.374

*George Russell paga punição no GP de Singapura