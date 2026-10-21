Palco da 18ª etapa da F1 na temporada de 2026, o Circuito das Américas recebe o Grande Prêmio dos Estados Unidos neste fim de semana, entre os dias 17 e 19 de outubro. O circuito de Austin, no Texas (EUA), é um dos mais modernos do calendário, além de ser marcado pela combinação de curvas e retas de alta aceleração. Com disputa nas mãos de Kimi Antonelli na Fórmula 1, conheça com o Lance! os principais detalhes da etapa.

➡️ Bortoleto mantém confiança contra Hadjar e Antonelli na F1: 'Sei do que sou capaz'

Diferente da última edição, o GP dos Estados Unidos não contará com a corrida Sprint, apenas com a corrida tradicional que acontece no domingo (25). Para a etapa, a Pirelli selecionou três compostos de pneus: C2 Duro, C3 Médio e C4 Macio. A partir dessa escolha, é possível esperar algumas estratégias das equipes.

continua após a publicidade

🏎️ Conheça o Circuito das Américas

Capital do Texas, nos Estados Unidos, Austin sedia o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 desde 2012. O Circuito das Américas possui 5,513 km de extensão e 20 curvas – à esquerda e à direita –, totalizando 56 voltas ao longo da corrida. É uma pista conhecida pelas variações de elevação, que desafiam os pilotos desde o primeiro setor.

Projetado por Hermann Tilke, o traçado reúne referências a outros circuitos icônicos da Fórmula 1. A primeira curva, ampla e íngreme, foi inspirada na Eau Rouge, de Spa-Francorchamps. Já as curvas três a seis remetem à sequência Maggots e Becketts, de Silverstone. Por fim, o trecho entre as curvas 16 e 18 reproduz a famosa curva oito de Istambul Park, no GP da Turquia – uma das mais longas e técnicas do automobilismo mundial.

continua após a publicidade

Circuito dos Américas, no GP dos Estados Unidos (Foto: Divulgação/Fórmula 1)

🏎️ Previsão do tempo

Para o primeiro dia de ação na pista, na sexta-feira (23), a previsão é de tempo quente e seco. As temperaturas ficarão entre 16 °C e 29 °C, enquanto a pista pode superar os 55 °C. Os ventos terão média de 10 km/h, com rajadas de até 30 km/h. Não há previsão de chuva, com 0% de possibilidade durante os dois treinos livres.

No sábado (24), as condições permanecem favoráveis para as atividades de pista. A temperatura deve variar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A pista pode novamente ultrapassar os 55 °C, enquanto os ventos terão média de 15 km/h e rajadas de até 35 km/h. Assim como na sexta, a probabilidade de chuva é de 0%.

continua após a publicidade

Para o domingo (25), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 19 °C e 28 °C, com aumento da nebulosidade. A chance de chuva sobe para 20%, mas a expectativa ainda é de uma prova predominantemente seca. Os ventos também podem ganhar força durante a tarde, com rajadas entre 35 e 40 km/h, enquanto a temperatura da pista deve se aproximar dos 50 °C.

🏎️ Quais os pneus e estatrégias de paradas?

Para a corrida deste fim de semana, a Pirelli selecionou três compostos de pneus: C2 Duro, C3 Médio e C4 Macio – voltando ao formato habitual para a etapa norte-americana. Por isso, cada piloto terá 13 conjuntos de pneus, sendo dois conjuntos de pneus duros (marcados em branco), três de médios (marcados em amarelo) e oito de macios (marcados em vermelho). Um conjunto extra de macios é reservado para aqueles que se classificarem ao Q3.

continua após a publicidade

O Circuito das Américas exige bastante dos pneus, mas de maneiras diferentes ao longo da volta. No primeiro setor, as curvas rápidas e as mudanças de direção aumentam principalmente a carga sobre os pneus dianteiros. Já no terceiro, as várias acelerações após curvas de baixa velocidade elevam a temperatura dos pneus traseiros e podem contribuir para maior degradação.

Apesar de o asfalto não ser considerado particularmente abrasivo, o envelhecimento de boa parte da pista pode aumentar o desgaste dos compostos. Um trecho entre as curvas 9 e 11 foi recapeado no início deste ano, mas a Pirelli alerta que o desgaste dos pneus pode ser um dos principais fatores do fim de semana. Em 2025, alguns compostos chegaram a apresentar níveis elevados de desgaste durante a prova.

continua após a publicidade

Previsão da Pirelli para o GP dos Estados Unidos na F1 2026 (Foto: Divulgação/Pirelli)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

🏎️ Curiosidades e possíveis ultrapassagens

As ultrapassagens são um dos destaques do Circuito das Américas. O traçado largo e as longas retas favorecem os ataques, principalmente nas curvas 1 e 12, que concentram fortes zonas de frenagem. Na primeira, a subida antes da curva abre diferentes possibilidades de trajetória, enquanto a reta oposta prepara uma das principais oportunidades de manobra na curva 12.

As curvas de alta velocidade representam um desafio adicional para os pilotos, já que a perda de pressão aerodinâmica, o chamado downforce, nas zonas de turbulência pode comprometer o desempenho do carro. Outro aspecto marcante do Circuito das Américas é a variação de elevação. Logo no primeiro setor, há um desnível de 41 metros em uma íngreme subida que leva a uma curva cega à esquerda – uma das mais desafiadoras e emblemáticas do calendário, palco frequente de lances decisivos.

continua após a publicidade

Estratégias também desempenham papel importante em Austin. O undercut, quando o piloto antecipa a parada nos boxes para ultrapassar o rival à frente, costuma ser bastante eficaz no circuito, principalmente devido à diferença significativa de desempenho entre pneus novos e usados.

Em 2026, a gestão da energia elétrica ganha ainda mais importância nas disputas. O uso eficiente desse recurso, principalmente nas longas retas, pode ser decisivo tanto para preparar uma ultrapassagem quanto para defender uma posição.

continua após a publicidade

Ultrapassagens são comuns no GP dos Estados Unidos (Foto: AFP)

🏎️ GP dos Estados Unidos de F1: horários

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30

🏎️ Treino Livre 2 - 18h

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 14h30

🏎️ Classificação - 18h

DOMINGO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17h

*Todos os horários são de Brasília.

Título aparece nas mãos de Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano da Mercedes, está próximo de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Com 102 pontos de vantagem sobre George Russell, seu companheiro de equipe, Antonelli pode garantir o campeonato já no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, no Texas.

Para assegurar o título antecipadamente, o italiano precisa ampliar a diferença para pelo menos 125 pontos sobre Russell ao final da prova. Na prática, uma vitória em Austin, aliada a um nono lugar (ou pior) de Russell, garante a taça. Além de seu parceiro de garagem, outros pilotos ainda mantêm chances matemáticas, como Lewis Hamilton (111 pontos atrás do líder) e Max Verstappen, da Red Bull/Ford (119 pontos atrás).

continua após a publicidade

Caso Antonelli vença, Hamilton precisará terminar em quinto lugar ou pior para que o título seja confirmado, enquanto a vitória do italiano elimina automaticamente Verstappen da disputa. Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, também seguem na briga teórica, mas perderão qualquer chance se forem superados pelo italiano, independentemente da posição final.