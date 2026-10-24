A Fórmula 1 retorna neste sábado (24) às atividades do GP dos Estados Unidos. O fim de semana será disputado no Circuito das Américas, que receberá a 18ª etapa de 2026. A programação começa às 14h30 (de Brasília), com o último treino livre. Mais tarde, às 18h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (25).

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Onde assistir ao GP dos Estados Unidos hoje (24/10):

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Classificação - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Previsão de chuva para etapa

O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. A sexta-feira (23) será marcada por temperaturas de até 29 °C e pista acima dos 55 °C, enquanto os ventos devem ter média de 10 km/h, com rajadas de até 30 km/h. Não há previsão de chuva para os dois primeiros treinos livres.

No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.

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Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.