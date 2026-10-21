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Novo brasileiro na Fórmula 1, Rafa Câmara revela problema de visão

Brasileiro fechou com a Haas e será segundo representante do Brasil na F1

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
21/10/2026 09:50
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Rafa Câmara na garagem da Ferrari na F1
Rafa Câmara na garagem da Ferrari na F1 (Foto: Reprodução/Instagram: @rafaccamara88)

Enxergar bem é fundamental para qualquer piloto dentro da pista. Rafa Câmara, porém, precisa lidar com um desafio a mais: o novo brasileiro da Fórmula 1 revelou que convive com miopia e astigmatismo. Por isso, é obrigado a utilizar lentes de contato durante as atividades na pista – assim como outros atletas, que preferem esconder a condição.

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— Tenho miopia. Minha prescrição é de 2,75 e 2,50. Também tenho astigmatismo, então as luzes parecem muito fortes para mim.

O piloto da Haas contou ainda que, em uma ocasião nas categorias de base, chegou a disputar uma classificação usando óculos depois de esquecer as lentes no hotel. Sem tempo suficiente para buscar o acessório, o brasileiro decidiu entrar no carro dessa forma e abaixou a viseira do capacete para evitar que a equipe percebesse.

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Mesmo com a dificuldade, Rafa terminou a classificação na segunda colocação, a menos de cinco centésimos da pole position. Na visão do próprio piloto, os óculos fizeram a diferença para que ele não conquistasse a primeira posição.

— Eu disse ao meu treinador: "Acho que esqueci minhas lentes de contato no hotel". Não haveria tempo suficiente, então coloquei meus óculos. Para garantir que a equipe não visse, abaixei a viseira do capacete. Fiquei em segundo na classificação por menos de cinco centésimos de segundo. Sentia como se houvesse uma parede de cada lado para mim. Perdi a pole position por causa dos óculos.

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➡️ McLaren confirma rival de Rafa Câmara na F1 para temporada de 2027

O uso de lentes de contato durante as atividades de pista não é uma exclusividade do brasileiro. Segundo Rafa, outros pilotos da Fórmula 1 também recorrem ao recurso, mas preferem não revelar que precisam das lentes para competir. A diferença, segundo o piloto da Haas, é que ele não esconde o problema de visão fora do carro e costuma circular pelo paddock usando óculos.

— Não sou o único que usa lentes de contato na F1, mas os outros escondem isso. Eles usam lentes de contato enquanto pilotam, mas, ao contrário de mim, não as tiram entre as sessões. A diferença é que ando pelo paddock usando óculos porque não tento esconder isso.

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Rafael Câmara foi enfim anunciado pela Haas como piloto titular para a temporada de 2027 da Fórmula 1. Ao lado de Gabriel Bortoleto, o pernambucano será mais um representante brasileiro no grid e dará o próximo passo na carreira após se destacar na Fórmula 2. O acordo marca o retorno do Brasil à categoria com dois pilotos no grid pela primeira vez desde 2016.

Rafael Câmara de capacete, dentro do carro da Invicta Racing, durante o GP da Itália pela Fórmula 2
Rafael Câmara no GP da Itália pela F2 2026 (Foto: Reprodução/Instagram @rafaccamara88)

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