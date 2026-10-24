AO VIVO: siga a classificação do GP dos EUA, etapa da F1

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 23 e 25 de outubro, para o GP dos Estados Unidos. Os pilotos já estiveram nas pistas de Austin para o último treino livre e, para fechar o sábado (24), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.



ATUALIZAÇÃO: Classificação está prevista para começar às 18h (de Brasília).

Tempo real da classificação do GP dos EUA na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Relembre como foi o GP de Singapura:

Classificação do GP dos Estados Unidos começa daqui a 30 minutos.

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Previsão de chuva em Austin

O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.

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Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.