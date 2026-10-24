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AO VIVO: siga a classificação do GP dos EUA, etapa da F1

Sessão define a décima oitava pole position da temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 17:30
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Ferrari's British driver Lewis Hamilton races during the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Lewis Hamilton em ação no GP dos EUA pela F1 2025 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 23 e 25 de outubro, para o GP dos Estados Unidos. Os pilotos já estiveram nas pistas de Austin para o último treino livre e, para fechar o sábado (24), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Classificação está prevista para começar às 18h (de Brasília).

Tempo real da classificação do GP dos EUA na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Relembre como foi o GP de Singapura:
  • Classificação do GP dos Estados Unidos começa daqui a 30 minutos.

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Previsão de chuva em Austin

O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.

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Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.

Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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