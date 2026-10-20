F1 revela troféu do GP de São Paulo 2026; veja detalhes

A Fórmula 1 apresentou nesta terça-feira (20) as primeiras imagens do troféu do Grande Prêmio de São Paulo de 2026. Produzida em titânio puro, a peça pesa 5,7 quilos e levou mais de dez meses para ser concluída. O objeto será entregue no pódio da corrida marcada para os dias 6, 7 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

O design do troféu reúne referências ao circuito brasileiro, à trajetória do automobilismo nacional e ao som característico dos motores da categoria. Para chegar ao resultado, os responsáveis pelo projeto utilizaram a tecnologia de Fusão Seletiva a Laser, processo de impressão 3D em metal que emprega um laser de alta potência para construir a estrutura da peça.

continua após a publicidade

Troféu do GP de São Paulo da F1 2026 (Foto: Divulgação/GP São Paulo)

➡️ Bortoleto mantém confiança contra Hadjar e Antonelli na F1: 'Sei do que sou capaz'

Troféu da F1 faz referência ao som dos motores V10

A concepção do troféu tem como ponto de partida o coletor de escapamento dos motores V10, conhecidos pelo ronco marcante que caracterizou uma época da Fórmula 1. A estrutura apresenta cinco tubos conectados por linhas curvas, que remetem tanto à sonoridade dos carros quanto às formas do traçado de Interlagos.

Na parte superior, o desenho faz referência ao S do Senna, uma das curvas mais conhecidas do autódromo. Vista de outro ângulo, a mesma estrutura lembra o movimento de uma bandeirada que encerra uma corrida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

As formas também criam associações com elementos musicais. Os tubos remetem às linhas de uma partitura, enquanto as curvas podem ser interpretadas como uma colcheia, figura utilizada na notação musical. A proposta é estabelecer uma conexão visual entre o automobilismo e a música brasileira.

O troféu também incorpora detalhes relacionados à identidade brasileira. Observada de frente, a silhueta pode lembrar o mapa do país. Já a base apresenta elementos inspirados nas zebras pintadas nas pistas de corrida.

continua após a publicidade

O desenho também reúne referências às iniciais S e P, de São Paulo, e aos cinco coletores de escapamento, associados às cinco linhas de uma partitura musical. Dependendo do ângulo de observação, a estrutura pode sugerir outras formas, como uma mão ou fibras musculares.

GP de São Paulo será a 20ª etapa da temporada da F1 2026

O Grande Prêmio de São Paulo está programado para os dias 6 a 8 de novembro de 2026 e será a 20ª etapa do calendário da Fórmula 1 2026. Antes da passagem por Interlagos, a categoria terá compromissos em Austin, nos Estados Unidos, e na Cidade do México, com corrida prevista para 1º de novembro.

continua após a publicidade

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.