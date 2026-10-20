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F1 revela troféu do GP de São Paulo 2026; veja detalhes

Peça combina impressão 3D em titânio, referências a Ayrton Senna e ao automobilismo brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 19:06
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GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor
GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

A Fórmula 1 apresentou nesta terça-feira (20) as primeiras imagens do troféu do Grande Prêmio de São Paulo de 2026. Produzida em titânio puro, a peça pesa 5,7 quilos e levou mais de dez meses para ser concluída. O objeto será entregue no pódio da corrida marcada para os dias 6, 7 e 8 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na capital paulista.

O design do troféu reúne referências ao circuito brasileiro, à trajetória do automobilismo nacional e ao som característico dos motores da categoria. Para chegar ao resultado, os responsáveis pelo projeto utilizaram a tecnologia de Fusão Seletiva a Laser, processo de impressão 3D em metal que emprega um laser de alta potência para construir a estrutura da peça.

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Troféu do GP de São Paulo da F1 2026
Troféu do GP de São Paulo da F1 2026 (Foto: Divulgação/GP São Paulo)

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Troféu da F1 faz referência ao som dos motores V10

A concepção do troféu tem como ponto de partida o coletor de escapamento dos motores V10, conhecidos pelo ronco marcante que caracterizou uma época da Fórmula 1. A estrutura apresenta cinco tubos conectados por linhas curvas, que remetem tanto à sonoridade dos carros quanto às formas do traçado de Interlagos.

Na parte superior, o desenho faz referência ao S do Senna, uma das curvas mais conhecidas do autódromo. Vista de outro ângulo, a mesma estrutura lembra o movimento de uma bandeirada que encerra uma corrida.

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As formas também criam associações com elementos musicais. Os tubos remetem às linhas de uma partitura, enquanto as curvas podem ser interpretadas como uma colcheia, figura utilizada na notação musical. A proposta é estabelecer uma conexão visual entre o automobilismo e a música brasileira.

O troféu também incorpora detalhes relacionados à identidade brasileira. Observada de frente, a silhueta pode lembrar o mapa do país. Já a base apresenta elementos inspirados nas zebras pintadas nas pistas de corrida.

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O desenho também reúne referências às iniciais S e P, de São Paulo, e aos cinco coletores de escapamento, associados às cinco linhas de uma partitura musical. Dependendo do ângulo de observação, a estrutura pode sugerir outras formas, como uma mão ou fibras musculares.

GP de São Paulo será a 20ª etapa da temporada da F1 2026

O Grande Prêmio de São Paulo está programado para os dias 6 a 8 de novembro de 2026 e será a 20ª etapa do calendário da Fórmula 1 2026. Antes da passagem por Interlagos, a categoria terá compromissos em Austin, nos Estados Unidos, e na Cidade do México, com corrida prevista para 1º de novembro.

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Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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