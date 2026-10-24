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GP dos EUA marca uma das piores estreias de Gabriel Bortoleto na F1

Brasileiro teve um fim de semana complicado em 2025 e terminou a corrida em 18º lugar

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 08:00
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Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

A primeira passagem de Gabriel Bortoleto pelo Circuito das Américas, em Austin, não deixou boas lembranças – nem para o piloto nem para os fãs. Em 2025, o brasileiro enfrentou um dos fins de semana mais difíceis de sua temporada de estreia na Fórmula 1 e terminou o GP dos Estados Unidos na 18ª colocação. Mas as dificuldades não surgiram só no domingo.

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Os problemas apareceram antes mesmo da corrida principal. Na classificação para a Sprint, uma volta foi apagada por exceder os limites da pista e não houve tempo para uma nova tentativa no SQ1. O resultado foi a última posição no grid da corrida curta.

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A reação veio na Sprint, com um ganho de nove posições e a chegada em 11º lugar. No sábado, porém, a situação voltou a se complicar. E mais uma vez, uma eliminação no Q1. Assim, o brasileiro ficou em 16º no grid da prova principal, enquanto Nico Hulkenberg avançou ao Q3 e largou em 11º.

Corrida de recuperação não funcionou

A tentativa de recuperação no domingo começou com uma estratégia diferente. Bortoleto largou com pneus macios e chegou a aparecer em 11º lugar depois da primeira parada "cedo" nos boxes. O desgaste, entretanto, comprometeu o ritmo nas voltas seguintes.

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Para tentar resolver esse problema, criou-se mais um. A segunda passagem pelos boxes fez o brasileiro perder terreno novamente. No fim, a bandeirada veio em 18º lugar, uma volta atrás de Max Verstappen, vencedor da corrida.

Sem pontos e distante do desempenho esperado, o resultado encerrou um dos fins de semana mais complicados do brasileiro em seu primeiro ano na categoria. Depois da prova, a frustração com o desempenho em Austin ficou evidente.

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AUSTIN, TEXAS - OCTOBER 17: Gabriel Bortoleto of Brazil driving the (5) Kick Sauber C45 Ferrari on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of United States at Circuit of The Americas on October 17, 2025 in Austin, Texas. Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP (Photo by Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Gabriel Bortoleto em ação no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Segunda chance em Austin

Um ano depois, a história ganha um novo capítulo, que promete ser melhor, principalmente após os dois primeiros treinos. Mais adaptado à Fórmula 1 e com a experiência daquela primeira passagem pelo Circuito das Américas, Bortoleto retorna ao Texas para tentar um resultado diferente.

A pista continua exigindo bastante dos pneus e oferecendo importantes zonas de frenagem, mas o conhecimento adquirido em 2025 pode ajudar a evitar os problemas que marcaram a estreia. Outro detalhe importante também a significativa melhora de sua equipe – agora como Audi, que substitui a Sauber.

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