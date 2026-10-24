A primeira passagem de Gabriel Bortoleto pelo Circuito das Américas, em Austin, não deixou boas lembranças – nem para o piloto nem para os fãs. Em 2025, o brasileiro enfrentou um dos fins de semana mais difíceis de sua temporada de estreia na Fórmula 1 e terminou o GP dos Estados Unidos na 18ª colocação. Mas as dificuldades não surgiram só no domingo.

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Os problemas apareceram antes mesmo da corrida principal. Na classificação para a Sprint, uma volta foi apagada por exceder os limites da pista e não houve tempo para uma nova tentativa no SQ1. O resultado foi a última posição no grid da corrida curta.

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A reação veio na Sprint, com um ganho de nove posições e a chegada em 11º lugar. No sábado, porém, a situação voltou a se complicar. E mais uma vez, uma eliminação no Q1. Assim, o brasileiro ficou em 16º no grid da prova principal, enquanto Nico Hulkenberg avançou ao Q3 e largou em 11º.

Corrida de recuperação não funcionou

A tentativa de recuperação no domingo começou com uma estratégia diferente. Bortoleto largou com pneus macios e chegou a aparecer em 11º lugar depois da primeira parada "cedo" nos boxes. O desgaste, entretanto, comprometeu o ritmo nas voltas seguintes.

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Para tentar resolver esse problema, criou-se mais um. A segunda passagem pelos boxes fez o brasileiro perder terreno novamente. No fim, a bandeirada veio em 18º lugar, uma volta atrás de Max Verstappen, vencedor da corrida.

Sem pontos e distante do desempenho esperado, o resultado encerrou um dos fins de semana mais complicados do brasileiro em seu primeiro ano na categoria. Depois da prova, a frustração com o desempenho em Austin ficou evidente.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)

Segunda chance em Austin

Um ano depois, a história ganha um novo capítulo, que promete ser melhor, principalmente após os dois primeiros treinos. Mais adaptado à Fórmula 1 e com a experiência daquela primeira passagem pelo Circuito das Américas, Bortoleto retorna ao Texas para tentar um resultado diferente.

A pista continua exigindo bastante dos pneus e oferecendo importantes zonas de frenagem, mas o conhecimento adquirido em 2025 pode ajudar a evitar os problemas que marcaram a estreia. Outro detalhe importante também a significativa melhora de sua equipe – agora como Audi, que substitui a Sauber.