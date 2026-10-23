A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (23) às atividades do GP dos Estados Unidos 2026. A etapa é disputada no Circuito das Américas, em Austin, e começou com os primeiros treinos livres à tarde. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe o TL2

*EM ATUALIZAÇÃO

Bortoleto é "expulso" da zona de pontuação após boas voltas registradas do rivais.

Ao fim da metade da sessão, o top-10 está assim:

1. LEC

2. ANT

3. VER

4. HAM

5. RUS

6. HAD

7. LAW

8. NOR

9. PIA

10. BEA

Sem punição para George Russell!

E a Ferrari chegou! Leclerc ultrapassa Verstappen ao virar 1m35s291.

De macios, Russell assume a ponta, mas rapidamente é superado, mais uma vez, por Verstappen.

Com a melhora dos adversários, Bortoleto cai para 7º lugar.

Incidente entre Russell e Leclerc será investigado pela F1. Caso seja punido, britânico pode perder posições importantes no grid de largada.

Punições por limites de pista atrapalham Antonelli e Hamilton.

Mudanças no topo: Norris assume - Russell assume - Verstappen volta à liderança.

Antes disso, porém, Verstappen virou 1m36s581 e assumiu a ponta com traquilidade.

Desta vez, Bortoleto não demora para marcar tempo rápido, ficando em quinto.

Verstappen e Lawson saem colados dos boxes, mas sem acidentes.

Assim como no TL1, o primeiro carro na pista foi da Alpine - desta vez, com Pierre Gasly.

COMEÇOU!

Segundo treino livre do GP dos EUA começa em 15 minutos.

Relembre o GP de Singapura:

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

E os horários do GP dos Estados Unidos

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

Previsão de chuva em Austin

O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. A sexta-feira (23) será marcada por temperaturas de até 29 °C e pista acima dos 55 °C, enquanto os ventos devem ter média de 10 km/h, com rajadas de até 30 km/h. Não há previsão de chuva para os dois primeiros treinos livres.

continua após a publicidade

No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.

Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.

continua após a publicidade