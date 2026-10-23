Rafa Câmara estreia na F1 no GP de São Paulo ainda em 2026, diz comentarista
Brasileiro fechou com a Haas e será segundo representante do Brasil na F1
Rafa Câmara fará sua estreia em um fim de semana de Fórmula 1 ainda em 2026. Durante a transmissão do primeiro treino livre do GP dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (23), o ex-piloto e comentarista Luciano Burti garantiu a presença do brasileiro no primeiro treino do GP de São Paulo. A etapa está marcada para os dias 6 a 8 de novembro.
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A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente pela Haas ou Ferrari. A primeira norte-americana anunciou Câmara como um dos titulares para a temporada 2027, enquanto a escuderia é responsável pela carreira do piloto em todas as categorias de base.
Segundo o comentarista, o brasileiro será escalado para uma sessão de treino livre em Interlagos no lugar de Charles Leclerc. A decisão segue uma exigência da Fórmula 1, que determina oportunidades para novatos. Cada piloto precisa ceder o carro pelo menos duas vezes ao logo da temporada.
Rafa Câmara já havia falado sobre possibilidade
A possibilidade de disputar um treino livre em 2026 já havia sido mencionada pelo próprio Rafa Câmara após o anúncio de sua contratação pela Haas. Em coletiva de imprensa, o brasileiro revelou que tinha a expectativa de ganhar uma oportunidade antes da estreia oficial na categoria.
— É claro que isso não sou eu que decido, mas acho que tem boas chances. Como falei no começo do ano, esse ano eu teria a possibilidade de fazer um treino livre, então é esperar para ver o que vai acontecer e eu espero que tenha — disse Rafa Câmara.
Caso a participação seja confirmada, Interlagos será o palco da primeira experiência de Rafa Câmara em um fim de semana oficial da Fórmula 1. O GP de São Paulo está previsto para acontecer entre os dias 6 e 8 de novembro, na antepenúltima etapa da temporada da F1.
A atividade também marcaria um momento especial para o piloto de Recife, que fará sua estreia na categoria justamente diante do público brasileiro. E detalhe: poucos meses antes de assumir oficialmente uma das vagas titulares da Haas em 2027.
Ao lado de Gabriel Bortoleto, o pernambucano será mais um representante brasileiro no grid e dará o próximo passo na carreira após se destacar na Fórmula 2. O acordo marca o retorno do Brasil à categoria com dois pilotos no grid pela primeira vez desde 2016.
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