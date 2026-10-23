Gabriel Bortoleto é punido pela F1 e larga do fim do grid no GP dos Estados Unidos
Piloto da Audi receberá novos componentes na unidade de potência do carro
Os problemas começaram para Gabriel Bortoleto antes mesmo da largada do GP dos Estados Unidos. Para buscar novos pontos, o brasileiro terá que fazer uma corrida de recuperação no próximo domingo (25). O piloto da Audi recebeu duas punições por mudanças na unidade de potência do carro e vai largar do fim do grid da Fórmula 1.
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Bortoleto perderá 20 posições na corrida principal por conta das alterações feitas na unidade de potência da Audi. Para a disputa em Austin, o brasileiro terá novos componentes, incluindo o sistema de armazenamento de energia e o controle eletrônico. Como os dois ultrapassaram o limite anual estabelecido pela categoria, cada um rende uma punição de 10 posições no grid.
A Fórmula 1 permite até três unidades de cada componente da unidade de potência por piloto ao longo da temporada. Por isso, as trocas no motor de combustão interna, no turbocompressor, no escapamento e em outros componentes auxiliares não renderam novas penalizações ao brasileiro.
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Assim como Bortoleto, Franco Colapinto e Arvid Lindblad também sofrerão punições após novas trocas nas unidades de potência. O argentino da Alpine teve o controle eletrônico substituído pela quarta vez e perderá 10 posições. Já o piloto da Racing Bulls utilizará o sexto motor de combustão interna da temporada e perderá cinco posições – após a primeira punição, cada nova unidade do componente rende mais cinco lugares de penalização.
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