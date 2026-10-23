Os problemas começaram para Gabriel Bortoleto antes mesmo da largada do GP dos Estados Unidos. Para buscar novos pontos, o brasileiro terá que fazer uma corrida de recuperação no próximo domingo (25). O piloto da Audi recebeu duas punições por mudanças na unidade de potência do carro e vai largar do fim do grid da Fórmula 1.

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Bortoleto perderá 20 posições na corrida principal por conta das alterações feitas na unidade de potência da Audi. Para a disputa em Austin, o brasileiro terá novos componentes, incluindo o sistema de armazenamento de energia e o controle eletrônico. Como os dois ultrapassaram o limite anual estabelecido pela categoria, cada um rende uma punição de 10 posições no grid.

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A Fórmula 1 permite até três unidades de cada componente da unidade de potência por piloto ao longo da temporada. Por isso, as trocas no motor de combustão interna, no turbocompressor, no escapamento e em outros componentes auxiliares não renderam novas penalizações ao brasileiro.

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Assim como Bortoleto, Franco Colapinto e Arvid Lindblad também sofrerão punições após novas trocas nas unidades de potência. O argentino da Alpine teve o controle eletrônico substituído pela quarta vez e perderá 10 posições. Já o piloto da Racing Bulls utilizará o sexto motor de combustão interna da temporada e perderá cinco posições – após a primeira punição, cada nova unidade do componente rende mais cinco lugares de penalização.

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