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Antonelli conquista pole e se aproxima de título da F1 no GP dos EUA

Max Verstappen e Isack Hadjar fecham pódio; Gabriel Bortoleto largará em último

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 19:46
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Da esquerda pra direita, Max Verstappen, Kimi Antonelli e Isack Hadjar fecham top-3 do grid de largada no GP dos EUA pela F1 2026
Da esquerda pra direita, Max Verstappen, Kimi Antonelli e Isack Hadjar fecham top-3 do grid de largada no GP dos EUA pela F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)

Kimi Antonelli colocou a Mercedes na pole position do Grande Prêmio dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (24), o italiano superou Max Verstappen e Isack Hadjar na classificação e garantiu a primeira posição no grid para a corrida de domingo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, terminou a sessão em 13º, mas largará do fim do pelotão por causa das 80 posições de punição acumuladas.

➡️ Volta a volta da classificação do GP dos Estados Unidos pela F1 2026

O brasileiro mostrou bom ritmo durante a sessão e avançou ao Q2 depois de terminar a primeira parte da classificação na sétima colocação. Já na segunda fase, porém, optou por ajudar Nico Hulkenberg, que também buscava uma vaga no Q3. Bortoleto chegou a iniciar uma volta rápida, mas tirou o pé para oferecer vácuo ao companheiro de Audi e acabou sem registrar um tempo competitivo.

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Como foi a classificação do GP dos Estados Unidos?

Q1

A primeira parte da classificação teve uma disputa apertada pelas últimas vagas no Q2. Oliver Bearman, Esteban Ocon e Charles Leclerc chegaram a ocupar a liderança nos primeiros minutos, antes de Lando Norris colocar a McLaren no topo nos instantes finais.

Bortoleto demorou para deixar os boxes, mas, quando foi à pista, mostrou o bom ritmo apresentado pela Audi ao longo do fim de semana. O brasileiro registrou seu primeiro tempo e assumiu a sétima colocação, à frente de Hulkenberg, que também avançou com a oitava posição.

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A Mercedes, por outro lado, começou a sessão fora das primeiras posições. Kimi Antonelli e George Russell precisaram melhorar seus tempos na parte final para garantir a passagem ao Q2. Fernando Alonso também conseguiu reagir após o incêndio em seu Aston Martin no fim do Q1 e terminou em 14º.

Nos minutos decisivos, Bortoleto ainda baixou seu tempo e manteve a sétima posição. Norris confirmou a liderança, enquanto Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Pérez e Bottas ficaram pelo caminho.

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ELIMINADOS: Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.

Q2

A disputa ficou ainda mais apertada no Q2, com Lewis Hamilton sendo o primeiro a estabelecer uma volta rápida. Verstappen logo respondeu com 1m34s471, mas a liderança mudou novamente quando Leclerc colocou a Ferrari no topo.

Bortoleto entrou na pista sabendo que teria de cumprir as punições que o colocariam no fim do grid. Ainda assim, o brasileiro tinha ritmo para buscar uma vaga no Q3 e chegou a iniciar uma volta rápida em que estava mais rápido que Hülkenberg.

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A estratégia da Audi, porém, mudou o rumo da sessão. Como Hulkenberg precisava de uma boa volta para avançar, Bortoleto tirou o pé e passou a priorizar o vácuo para o companheiro. Na tentativa seguinte, repetiu a decisão e novamente abriu mão de registrar seu próprio tempo.

Enquanto isso, a liderança passou por Russell, Antonelli e Leclerc nos minutos finais. Hulkenberg não conseguiu melhorar o suficiente para avançar, e Bortoleto terminou o Q2 em 13º, sem uma volta competitiva registrada.

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ELIMINADOS: Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Fernando Alonso e Oliver Bearman.

Q3

A briga pela pole ficou entre Mercedes, Ferrari, Red Bull e Racing Bulls. George Russell foi o primeiro a sair dos boxes, seguido por Antonelli, enquanto Leclerc, Verstappen, Hadjar e Hamilton completaram o grupo inicial na pista.

Antonelli assumiu a liderança após as primeiras tentativas e passou a controlar a disputa. Russell não conseguiu acompanhar o companheiro, enquanto Verstappen e Hadjar se mantiveram entre os primeiros colocados.

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Na última tentativa, Antonelli chegou a tirar o pé, mas tinha vantagem suficiente para permanecer na ponta. Verstappen, por sua vez, cometeu um erro no segundo setor e não conseguiu melhorar o tempo. Hadjar aproveitou a oportunidade e terminou na terceira posição.

Assim, Kimi Antonelli confirmou a pole em Austin, com Verstappen ao seu lado na primeira fila. Hadjar largará em terceiro, enquanto Russell fica em quinto. Caso confirme a vitória, o italiano passa a depender apenas dos resultados do companheiro e de Hamilton para conquistar o título da Fórmula 1.

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Confira grid de largada em Austin

PosiçãoPilotoEquipe

Kimi Antonelli

Mercedes

Max Verstappen

Red Bull

Isack Hadjar

Red Bull

Charles Leclerc

Ferrari

Lewis Hamilton

Ferrari

George Russell

Mercedes

Oscar Piastri

McLaren

Lando Norris

McLaren

Liam Lawson

Racing Bulls

10º

Pierre Gasly

Alpine

11º

Nico Hulkenberg

Audi

12º

Fernando Alonso

Aston Martin

13º

Oliver Bearman

Haas

14º

Arvid Lindblad*

Racing Bulls

15º

Esteban Ocon

Haas

16º

Lance Stroll

Aston Martin

17º

Carlos Sainz

Williams

18º

Alexander Albon

Williams

19º

Sergio Pérez

Cadillac

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

21º

Franco Colapinto*

Alpine

22º

Gabriel Bortoleto*

Audi

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