Antonelli conquista pole e se aproxima de título da F1 no GP dos EUA
Max Verstappen e Isack Hadjar fecham pódio; Gabriel Bortoleto largará em último
Kimi Antonelli colocou a Mercedes na pole position do Grande Prêmio dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado (24), o italiano superou Max Verstappen e Isack Hadjar na classificação e garantiu a primeira posição no grid para a corrida de domingo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, terminou a sessão em 13º, mas largará do fim do pelotão por causa das 80 posições de punição acumuladas.
➡️ Volta a volta da classificação do GP dos Estados Unidos pela F1 2026
O brasileiro mostrou bom ritmo durante a sessão e avançou ao Q2 depois de terminar a primeira parte da classificação na sétima colocação. Já na segunda fase, porém, optou por ajudar Nico Hulkenberg, que também buscava uma vaga no Q3. Bortoleto chegou a iniciar uma volta rápida, mas tirou o pé para oferecer vácuo ao companheiro de Audi e acabou sem registrar um tempo competitivo.
Como foi a classificação do GP dos Estados Unidos?
Q1
A primeira parte da classificação teve uma disputa apertada pelas últimas vagas no Q2. Oliver Bearman, Esteban Ocon e Charles Leclerc chegaram a ocupar a liderança nos primeiros minutos, antes de Lando Norris colocar a McLaren no topo nos instantes finais.
Bortoleto demorou para deixar os boxes, mas, quando foi à pista, mostrou o bom ritmo apresentado pela Audi ao longo do fim de semana. O brasileiro registrou seu primeiro tempo e assumiu a sétima colocação, à frente de Hulkenberg, que também avançou com a oitava posição.
A Mercedes, por outro lado, começou a sessão fora das primeiras posições. Kimi Antonelli e George Russell precisaram melhorar seus tempos na parte final para garantir a passagem ao Q2. Fernando Alonso também conseguiu reagir após o incêndio em seu Aston Martin no fim do Q1 e terminou em 14º.
Nos minutos decisivos, Bortoleto ainda baixou seu tempo e manteve a sétima posição. Norris confirmou a liderança, enquanto Ocon, Stroll, Sainz, Albon, Pérez e Bottas ficaram pelo caminho.
ELIMINADOS: Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez e Valtteri Bottas.
Q2
A disputa ficou ainda mais apertada no Q2, com Lewis Hamilton sendo o primeiro a estabelecer uma volta rápida. Verstappen logo respondeu com 1m34s471, mas a liderança mudou novamente quando Leclerc colocou a Ferrari no topo.
Bortoleto entrou na pista sabendo que teria de cumprir as punições que o colocariam no fim do grid. Ainda assim, o brasileiro tinha ritmo para buscar uma vaga no Q3 e chegou a iniciar uma volta rápida em que estava mais rápido que Hülkenberg.
A estratégia da Audi, porém, mudou o rumo da sessão. Como Hulkenberg precisava de uma boa volta para avançar, Bortoleto tirou o pé e passou a priorizar o vácuo para o companheiro. Na tentativa seguinte, repetiu a decisão e novamente abriu mão de registrar seu próprio tempo.
Enquanto isso, a liderança passou por Russell, Antonelli e Leclerc nos minutos finais. Hulkenberg não conseguiu melhorar o suficiente para avançar, e Bortoleto terminou o Q2 em 13º, sem uma volta competitiva registrada.
ELIMINADOS: Pierre Gasly, Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Fernando Alonso e Oliver Bearman.
Q3
A briga pela pole ficou entre Mercedes, Ferrari, Red Bull e Racing Bulls. George Russell foi o primeiro a sair dos boxes, seguido por Antonelli, enquanto Leclerc, Verstappen, Hadjar e Hamilton completaram o grupo inicial na pista.
Antonelli assumiu a liderança após as primeiras tentativas e passou a controlar a disputa. Russell não conseguiu acompanhar o companheiro, enquanto Verstappen e Hadjar se mantiveram entre os primeiros colocados.
Na última tentativa, Antonelli chegou a tirar o pé, mas tinha vantagem suficiente para permanecer na ponta. Verstappen, por sua vez, cometeu um erro no segundo setor e não conseguiu melhorar o tempo. Hadjar aproveitou a oportunidade e terminou na terceira posição.
Assim, Kimi Antonelli confirmou a pole em Austin, com Verstappen ao seu lado na primeira fila. Hadjar largará em terceiro, enquanto Russell fica em quinto. Caso confirme a vitória, o italiano passa a depender apenas dos resultados do companheiro e de Hamilton para conquistar o título da Fórmula 1.
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Confira grid de largada em Austin
|Posição
|Piloto
|Equipe
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
2º
Max Verstappen
Red Bull
3º
Isack Hadjar
Red Bull
4º
Charles Leclerc
Ferrari
5º
Lewis Hamilton
Ferrari
6º
George Russell
Mercedes
7º
Oscar Piastri
McLaren
8º
Lando Norris
McLaren
9º
Liam Lawson
Racing Bulls
10º
Pierre Gasly
Alpine
11º
Nico Hulkenberg
Audi
12º
Fernando Alonso
Aston Martin
13º
Oliver Bearman
Haas
14º
Arvid Lindblad*
Racing Bulls
15º
Esteban Ocon
Haas
16º
Lance Stroll
Aston Martin
17º
Carlos Sainz
Williams
18º
Alexander Albon
Williams
19º
Sergio Pérez
Cadillac
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
21º
Franco Colapinto*
Alpine
22º
Gabriel Bortoleto*
Audi
*Pilotos pagam punições no GP dos Estados Unidos
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