A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (23) às atividades do GP dos Estados Unidos 2026. A etapa é disputada no Circuito das Américas, em Austin, e começou com o primeiro treino livre no início da tarde. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe o TL1

*EM ATUALIZAÇÃO

Hamilton erra, sai bastante dos limites de pista e perde volta rápida.

Que azar... Verstappen supera limites de pista e tem volta deletada.

Não demorou para Max chegar ao topo. Holandês supera Leclerc por 0,1 segundo.

Verstappen chega ao top-2, na cola de Leclerc.

Brasileiro volta a subir! Destaque para Bortoleto em 8º lugar ao virar 1m38s00.

Dupla da Audi caem no grid após melhorias dos rivais.

Bortoleto enfim marca volta rápida e pula para 11º - atrás de Nico Hulkenberg.

Norris faz dois setores impressionantes, mas fecha volta mal e fica no top-3.

O monegasco da Ferrari volta a liderar o pelotão ao virar 1m36s761.

Bortoleto ainda não marcou tempo rápido, assim como Colapinto, Hertas (Cadillac) e a dupla da Williams.

E chegou a Ferrari! Leclerc chega à ponta, mas logo é superado por Hamilton.

Com os primeiros tempos marcados, Lanco Norris se destaca no topo ao virar 1m38s715.

Não demorou nem cinco minutos para todos os pilotos irem à pista.

Logo atrás da Alpine de Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto é o segundo na fila para sair dos boxes.

COMEÇOU!

Primeiro treino livre do GP dos EUA começa em 15 minutos.

Relembre o GP de Singapura:

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E os horários do GP dos Estados Unidos

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

Previsão de chuva em Austin

O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. A sexta-feira (23) será marcada por temperaturas de até 29 °C e pista acima dos 55 °C, enquanto os ventos devem ter média de 10 km/h, com rajadas de até 30 km/h. Não há previsão de chuva para os dois primeiros treinos livres.

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No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.

Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.

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