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AO VIVO: siga o treino livre 1 do GP dos Estados Unidos pela F1 2026

Acompanhe volta a volta da primeira atividade em Austin

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 14:15
Atualizado há 0 minutos
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George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026
George Russell perde controle do carro e roda na sprint do GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

A Fórmula 1 deu início nesta sexta-feira (23) às atividades do GP dos Estados Unidos 2026. A etapa é disputada no Circuito das Américas, em Austin, e começou com o primeiro treino livre no início da tarde. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

Acompanhe o TL1

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. Hamilton erra, sai bastante dos limites de pista e perde volta rápida.
  1. Que azar... Verstappen supera limites de pista e tem volta deletada.
  1. Não demorou para Max chegar ao topo. Holandês supera Leclerc por 0,1 segundo.
  1. Verstappen chega ao top-2, na cola de Leclerc.
  1. Brasileiro volta a subir! Destaque para Bortoleto em 8º lugar ao virar 1m38s00.
  • Dupla da Audi caem no grid após melhorias dos rivais.
  1. Bortoleto enfim marca volta rápida e pula para 11º - atrás de Nico Hulkenberg.
  1. Norris faz dois setores impressionantes, mas fecha volta mal e fica no top-3.
  1. O monegasco da Ferrari volta a liderar o pelotão ao virar 1m36s761.
  1. Bortoleto ainda não marcou tempo rápido, assim como Colapinto, Hertas (Cadillac) e a dupla da Williams.
  • E chegou a Ferrari! Leclerc chega à ponta, mas logo é superado por Hamilton.
  • Com os primeiros tempos marcados, Lanco Norris se destaca no topo ao virar 1m38s715.
  • Não demorou nem cinco minutos para todos os pilotos irem à pista.
  1. Logo atrás da Alpine de Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto é o segundo na fila para sair dos boxes.

COMEÇOU!

  • Primeiro treino livre do GP dos EUA começa em 15 minutos.
  • Relembre o GP de Singapura:

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E os horários do GP dos Estados Unidos

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 18h (de Brasília)

Previsão de chuva em Austin

O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. A sexta-feira (23) será marcada por temperaturas de até 29 °C e pista acima dos 55 °C, enquanto os ventos devem ter média de 10 km/h, com rajadas de até 30 km/h. Não há previsão de chuva para os dois primeiros treinos livres.

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No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.

Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.

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Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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