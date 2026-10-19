Leonardo Fornaroli continuará ligado à Fórmula 1 na temporada de 2027. A McLaren confirmou o italiano como piloto reserva e terceiro piloto da equipe, após a "derrota" na briga pela vaga de titular na Haas. E, assim, encerra-se a possibilidade de o jovem assumir uma das vagas titulares disponíveis no grid no próximo ano.

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Fornaroli estava entre os nomes avaliados pela Haas para formar dupla com Oliver Bearman em 2027, mas a equipe norte-americana escolheu Rafa Câmara. O brasileiro, que atualmente lidera a Fórmula 2, fará sua estreia como titular na Fórmula 1, enquanto o italiano dividirá a temporada entre o programa da McLaren na F1 e o Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

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A próxima temporada representará uma nova experiência para Leonardo. A McLaren contará com o jovem italiano em seu projeto de estreia na classe de hipercarros do WEC, o que permitirá ao piloto voltar às competições enquanto segue ligado à F1. Ele já teve o primeiro contato com o novo carro da equipe britânica e destacou as diferenças em relação aos monopostos que está acostumado a pilotar.

— Foi uma experiência incrível. Entrar em um cockpit fechado pela primeira vez, fechar a porta e partir inicialmente com tração elétrica antes que o motor a combustão entrasse em ação foi algo completamente novo para mim, mas muito, muito legal — celebrou Fornaroli, em entrevista ao Motorsport, após o primeiro contato com o hipercarro papaya.

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A participação no WEC, porém, não significa um afastamento da Fórmula 1. A McLaren seguirá trabalhando no desenvolvimento do italiano, que em 2026 participou de dois treinos livres com a equipe, além de sessões de testes com carros anteriores e atividades no simulador.

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Além da oportunidade de competir no novo projeto da McLaren, Fornaroli terá outro motivo para comemorar em 2027. O calendário do WEC inclui as 24 Horas de Le Mans, uma das principais provas do automobilismo mundial e um sonho antigo do piloto.

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— Le Mans sempre foi um sonho meu. Nunca imaginei que teria a oportunidade de correr lá já no ano que vem. É uma corrida na qual venho pensando há muitos anos, e poder participar tão cedo será incrível. Eu acompanho as 24 Horas todos os anos, chegando até a ficar acordado até tarde da noite para assistir. Acho que será uma sensação muito especial correr pela primeira vez em um lugar tão único como Le Mans — confessou.