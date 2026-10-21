A Fórmula 1 divulgou a previsão do tempo para o GP dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada de 2026, entre os dias 23 e 25 de outubro. Segundo a categoria, o fim de semana deve começar com clima estável em Austin, mas a possibilidade de chuva aumenta no domingo (25), dia da corrida. As temperaturas devem variar entre 17 °C e 29 °C ao longo dos três dias.

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O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. A sexta-feira (23) será marcada por temperaturas de até 29 °C e pista acima dos 55 °C, enquanto os ventos devem ter média de 10 km/h, com rajadas de até 30 km/h. Não há previsão de chuva para os dois primeiros treinos livres.

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No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.

Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.

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🏎️ GP dos Estados Unidos de F1: horários

SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 14h30

🏎️ Treino Livre 2 - 18h

SÁBADO, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 14h30

🏎️ Classificação - 18h

DOMINGO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17h

*Todos os horários são de Brasília.

➡️ GP dos Estados Unidos: estratégias, desafios e o que está em jogo na F1

Título aparece nas mãos de Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano da Mercedes, está próximo de conquistar seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Com 102 pontos de vantagem sobre George Russell, seu companheiro de equipe, Antonelli pode garantir o campeonato já no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, no Texas.

Para assegurar o título antecipadamente, o italiano precisa ampliar a diferença para pelo menos 125 pontos sobre Russell ao final da prova. Na prática, uma vitória em Austin, aliada a um nono lugar (ou pior) de George, garante a taça. Além de seu parceiro de garagem, outros pilotos ainda mantêm chances matemáticas, como Lewis Hamilton (111 pontos atrás do líder) e Max Verstappen, da Red Bull (119 pontos atrás).

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Caso Antonelli vença, Hamilton precisará terminar em quinto lugar ou pior para que o título seja confirmado, enquanto a vitória do italiano elimina automaticamente Verstappen da disputa. Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, também seguem na briga teórica, mas perderão qualquer chance se forem superados pelo italiano, independentemente da posição final.