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F1: Rubinho Barrichello fará última volta no GP de Interlagos

Com entrevista exclusiva ao Lance! pós-coletiva, o ex-piloto da Fórmula 1 conta qual será o sentimento dessa despedida

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
20/10/2026 14:20
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Rubinho Barrichello fará uma última volta com um carro da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Instagram/Rubens Barrichello)
Rubinho Barrichello fará uma última volta com um carro da Fórmula 1 (Foto: Reprodução/Instagram/Rubens Barrichello)

15 anos depois de sua despedida das pistas, Rubens Barrichello vai pilotar novamente o Williams FW33 no Grande Prêmio de São Paulo de 2026. O reencontro na categoria acontecerá no domingo do evento, antes da corrida principal do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em Interlagos.

A despedida que nunca aconteceu

A revelação veio durante um evento da ALE Combustíveis realizado nesta terça-feira (20), quando Barrichello falou emocionado sobre o que essa volta vai representar de especial. O carro que ele conduzirá é o mesmo que pilotou em sua última corrida na categoria, em 2011, e estará equipado com o motor Cosworth CA2010 2.4 V8, também da época. Na ocasião, porém, o piloto não conseguiu se despedir do palco e do público, já que ainda pretendia continuar na temporada seguinte, o que não aconteceu.

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Em entrevista exclusiva, Rubinho explicou esse sentimento: "Foi o carro que guiei na última corrida, é como se fosse prolongar essa última corrida e me despedir daqueles momentos que a Fórmula 1 me deu". Barrichello ainda comparou a situação com a de uma banda famosa e antiga, que tenha tocado por muitos anos e, de repente, após 15 anos, reaparecesse para um último show.

Contudo, o sentimento vai além do carro específico e até da própria categoria. Rubens nasceu, cresceu e conviveu em Interlagos. Além dele, seus filhos também são do local. Tudo isso torna o Autódromo José Carlos Pace um lugar mais do que especial na mente do ex-piloto de Fórmula 1. "Quando eu morrer, quero que as minhas cinzas sejam depositadas para baixo do asfalto. É uma coisa muito especial", complementou.

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A aposentadoria na Fórmula 1, no entanto, não foi sinônimo de um fim das pistas. Rubinho voltou ao Autódromo de São Paulo para corridas da Stock Car e chegou a ser campeão da NASCAR Brasil no local. Agora, Barrichello terá uma nova experiência, como ex-piloto em busca de uma despedida.

— É um momento enorme para mim. Desde que eu saí da Fórmula 1, eu não me despedi. Vai ser muito gostoso poder ter essas voltas, escutando o ronco do motor V8 no carro da Williams — comentou Rubinho Barrichello.

No dia do Grande Prêmio, Rubens espera vivenciar uma emoção muito grande. Mesmo tendo aprendido a viver com a ansiedade após toda a experiência que acumulou na categoria, o piloto entende que será diferente "estar de volta".

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Emoção no grid, mesmo sem correr

Ainda na entrevista coletiva, Barrichello também falou sobre como foi voltar ao Grande Prêmio de Interlagos nos anos seguintes à aposentadoria, destas vezes como repórter ou mesmo um espectador. Em resposta ao Lance!, Rubens relata algumas experiências de bastidores dessas visitas e descreveu formas diferentes de viver o Grande Prêmio de São Paulo.

— Em um desses anos, eu entrei no grid. Queria ver uns mecânicos e passear. De repente, começou um alvoroço, e quando eu olhei, aquele coro: 'Rubens, Rubens'. Foi muito emocionante — afirmou.

Rubinho observou que os próprios pilotos em atividade estranharam a reação da torcida, já que ele não estava correndo naquele dia. Para Barrichello, a cena ilustra algo que ele considera característico do público nacional: "O brasileiro se identifica muito e é um cara emocionado com as histórias."

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No ano passado, foi ao autódromo de moto com o filho. "Foi a coisa mais engraçada do mundo. Vi um pouco e vazei", disse, rindo da situação por não ter enfrentado nenhum trânsito pela primeira vez na vida. Hoje, Rubinho diz que, graças ao que fez na Fórmula 1, pode entrar em qualquer box que quiser, já que conhece muitos amigos dentro da categoria.

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