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Hamilton supera Leclerc e lidera último treino do GP dos EUA pela F1

Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Austin

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
24/10/2026 14:15
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026
Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg na garagem da Audi no GP do Azerbaijão pela F1 2026 (Foto: Igor IVANKO / POOL / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades do GP dos Estados Unidos de 2026, neste sábado (24), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito das Américas, em Austin, e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima oitava etapa da temporada. De volta ao topo, Lewis Hamilton liderou o pelotão com sua Red Bull. Max Verstappen e Charles Leclerc fecharam o pódio da primeira sessão em Austin.

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Confira o resultado final

PosiçãoPilotoEquipeTempo

Lewis Hamilton

Ferrari

1:34.893

Max Verstappen

Red Bull

1:35.061

Charles Leclerc

Ferrari

1:35.127

Kimi Antonelli

Mercedes

1:35.196

George Russell

Mercedes

1:35.381

Oscar Piastri

McLaren

1:35.531

Nico Hülkenberg

Audi

1:35.591

Lando Norris

McLaren

1:35.706

Pierre Gasly

Alpine

1:35.904

10º

Isack Hadjar

Red Bull

1:35.930

11º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:35.991

12º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:36.081

13º

Gabriel Bortoleto

Audi

1:36.176

14º

Oliver Bearman

Haas

1:36.235

15º

Franco Colapinto

Alpine

1:36.251

16º

Fernando Alonso

Aston Martin

1:36.455

17º

Esteban Ocon

Haas

1:36.742

18º

Lance Stroll

Aston Martin

1:37.131

19º

Alexander Albon

Williams

1:37.668

20º

Carlos Sainz

Williams

1:37.711

21º

Sergio Pérez

Cadillac

1:37.884

22º

Valtteri Bottas

Cadillac

1:38.765

Acompanhe o TL3

FIM DO TERCEIRO TREINO LIVRE!

  • Cronômetro encerrado!
  • Sem grandes mudanças na reta final do treino.
  • Faltam apenas cinco minutos para o fim da sessão.
  1. Eita! Bortoleto atrapalha Hamilton, que estava em volta rápida.
  1. Bortoleto relatou problemas na bateria. Parece que o foco é treinar para um bom ritmo de corrida. Ainda assim, o piloto da Audi sobe até a 10ª colocação.
  • Verstappen assume a ponta, mas logo é superado por Hamilton.
  • Problemas com limites de pista tiram a liderança de Antonelli.
  • Kimi Antonelli faz os dois melhores primeiros setores da prova e supera Leclerc na ponta da tabela. Italiano virou 1m35s015 - 0,1 segundo mais rápido que o piloto da Ferrari.
  • Faltando 20 minutos para o fim da sessão, o top-10 está assim:
    1. LEC
    2. HAM
    3. ANT
    4. VER
    5. NOR
    6. PIA
    7. RUS
    8. HAD
    9. LAW
    10. COL
  1. Bortoleto ainda não melhorou seu tempo. Depois de uma passada nos boxes, o brasileiro volta à pista de novos resultados.
  • Embora esteja de macios, Hamilton fica a 2 décimos de Leclerc.
  • De macios, Antonelli fica "apenas" em segundo.
  • Assim como nos dois primeiros treinos, Leclerc assume a liderança com maestria. Ainda de pneus médios.
  • Novo líder: Hamilton vira 1m35s561.
  1. Leclerc perde o top-2 após ter sua única volta rápida deletada. Monegasco foi penalizado por ultrapassar os limites de pista.
  1. Com a melhora dos rivais, Bortoleto vai para 10º.
  • Não demorou, porém, para o australiano perder a liderança para Max Verstappen.
  • Piastri chega ao topo.
  • E a Ferrari chegou! Hamilton assume a ponta de macios.
  • Brasileiro registra seu primeiro tempo bom e pula para o top-3, mas logo é superado por Hulkenberg.
  1. Bortoleto volta à pista, assim como a maioria do pelotão.
  1. Pierre Gasly lidera a sessão, contra Perez e Colapinto. Apenas os três registraram tempo nos primeiros 10 minutos de atividade.
  • Não demorou para o brasileiro retornar para a garagem. Ainda sem marcar tempo rápido.
  1. Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto também saem rapidamente dos boxes.
  • O primeiro a ir à pista é Sergio Perez, da Cadillac.

COMEÇOU!

  • Terceiro treino livre do GP dos EUA começa em 15 minutos.
  • Relembre o GP de Singapura:

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Previsão de chuva em Austin

O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.

Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.

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Lewis Hamilton em ação no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)
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