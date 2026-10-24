A Fórmula 1 retornou às atividades do GP dos Estados Unidos de 2026, neste sábado (24), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito das Américas, em Austin, e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.

As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima oitava etapa da temporada. De volta ao topo, Lewis Hamilton liderou o pelotão com sua Red Bull. Max Verstappen e Charles Leclerc fecharam o pódio da primeira sessão em Austin.

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Confira o resultado final

Posição Piloto Equipe Tempo 1º Lewis Hamilton Ferrari 1:34.893 2º Max Verstappen Red Bull 1:35.061 3º Charles Leclerc Ferrari 1:35.127 4º Kimi Antonelli Mercedes 1:35.196 5º George Russell Mercedes 1:35.381 6º Oscar Piastri McLaren 1:35.531 7º Nico Hülkenberg Audi 1:35.591 8º Lando Norris McLaren 1:35.706 9º Pierre Gasly Alpine 1:35.904 10º Isack Hadjar Red Bull 1:35.930 11º Liam Lawson Racing Bulls 1:35.991 12º Arvid Lindblad Racing Bulls 1:36.081 13º Gabriel Bortoleto Audi 1:36.176 14º Oliver Bearman Haas 1:36.235 15º Franco Colapinto Alpine 1:36.251 16º Fernando Alonso Aston Martin 1:36.455 17º Esteban Ocon Haas 1:36.742 18º Lance Stroll Aston Martin 1:37.131 19º Alexander Albon Williams 1:37.668 20º Carlos Sainz Williams 1:37.711 21º Sergio Pérez Cadillac 1:37.884 22º Valtteri Bottas Cadillac 1:38.765

Acompanhe o TL3

FIM DO TERCEIRO TREINO LIVRE!

Cronômetro encerrado!

Sem grandes mudanças na reta final do treino.

Faltam apenas cinco minutos para o fim da sessão.

Eita! Bortoleto atrapalha Hamilton, que estava em volta rápida.

Bortoleto relatou problemas na bateria. Parece que o foco é treinar para um bom ritmo de corrida. Ainda assim, o piloto da Audi sobe até a 10ª colocação.

Verstappen assume a ponta, mas logo é superado por Hamilton.

Problemas com limites de pista tiram a liderança de Antonelli.

Kimi Antonelli faz os dois melhores primeiros setores da prova e supera Leclerc na ponta da tabela. Italiano virou 1m35s015 - 0,1 segundo mais rápido que o piloto da Ferrari.

Faltando 20 minutos para o fim da sessão, o top-10 está assim:

1. LEC

2. HAM

3. ANT

4. VER

5. NOR

6. PIA

7. RUS

8. HAD

9. LAW

10. COL

Bortoleto ainda não melhorou seu tempo. Depois de uma passada nos boxes, o brasileiro volta à pista de novos resultados.

Embora esteja de macios, Hamilton fica a 2 décimos de Leclerc.

De macios, Antonelli fica "apenas" em segundo.

Assim como nos dois primeiros treinos, Leclerc assume a liderança com maestria. Ainda de pneus médios.

Novo líder: Hamilton vira 1m35s561.

Leclerc perde o top-2 após ter sua única volta rápida deletada. Monegasco foi penalizado por ultrapassar os limites de pista.

Com a melhora dos rivais, Bortoleto vai para 10º.

Não demorou, porém, para o australiano perder a liderança para Max Verstappen.

Piastri chega ao topo.

E a Ferrari chegou! Hamilton assume a ponta de macios.

Brasileiro registra seu primeiro tempo bom e pula para o top-3, mas logo é superado por Hulkenberg.

Bortoleto volta à pista, assim como a maioria do pelotão.

Pierre Gasly lidera a sessão, contra Perez e Colapinto. Apenas os três registraram tempo nos primeiros 10 minutos de atividade.

Não demorou para o brasileiro retornar para a garagem. Ainda sem marcar tempo rápido.

Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto também saem rapidamente dos boxes.

O primeiro a ir à pista é Sergio Perez, da Cadillac.

COMEÇOU!

Terceiro treino livre do GP dos EUA começa em 15 minutos.

Relembre o GP de Singapura:

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Previsão de chuva em Austin

O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.

Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.

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