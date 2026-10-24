Hamilton supera Leclerc e lidera último treino do GP dos EUA pela F1
Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Austin
A Fórmula 1 retornou às atividades do GP dos Estados Unidos de 2026, neste sábado (24), com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito das Américas, em Austin, e volta ainda hoje para a classificação. Veja como foi.
As atividades marcaram o início da preparação das equipes para a décima oitava etapa da temporada. De volta ao topo, Lewis Hamilton liderou o pelotão com sua Red Bull. Max Verstappen e Charles Leclerc fecharam o pódio da primeira sessão em Austin.
Confira o resultado final
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:34.893
2º
Max Verstappen
Red Bull
1:35.061
3º
Charles Leclerc
Ferrari
1:35.127
4º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:35.196
5º
George Russell
Mercedes
1:35.381
6º
Oscar Piastri
McLaren
1:35.531
7º
Nico Hülkenberg
Audi
1:35.591
8º
Lando Norris
McLaren
1:35.706
9º
Pierre Gasly
Alpine
1:35.904
10º
Isack Hadjar
Red Bull
1:35.930
11º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:35.991
12º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:36.081
13º
Gabriel Bortoleto
Audi
1:36.176
14º
Oliver Bearman
Haas
1:36.235
15º
Franco Colapinto
Alpine
1:36.251
16º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:36.455
17º
Esteban Ocon
Haas
1:36.742
18º
Lance Stroll
Aston Martin
1:37.131
19º
Alexander Albon
Williams
1:37.668
20º
Carlos Sainz
Williams
1:37.711
21º
Sergio Pérez
Cadillac
1:37.884
22º
Valtteri Bottas
Cadillac
1:38.765
Acompanhe o TL3
FIM DO TERCEIRO TREINO LIVRE!
- Cronômetro encerrado!
- Sem grandes mudanças na reta final do treino.
- Faltam apenas cinco minutos para o fim da sessão.
- Eita! Bortoleto atrapalha Hamilton, que estava em volta rápida.
- Bortoleto relatou problemas na bateria. Parece que o foco é treinar para um bom ritmo de corrida. Ainda assim, o piloto da Audi sobe até a 10ª colocação.
- Verstappen assume a ponta, mas logo é superado por Hamilton.
- Problemas com limites de pista tiram a liderança de Antonelli.
- Kimi Antonelli faz os dois melhores primeiros setores da prova e supera Leclerc na ponta da tabela. Italiano virou 1m35s015 - 0,1 segundo mais rápido que o piloto da Ferrari.
- Faltando 20 minutos para o fim da sessão, o top-10 está assim:
1. LEC
2. HAM
3. ANT
4. VER
5. NOR
6. PIA
7. RUS
8. HAD
9. LAW
10. COL
- Bortoleto ainda não melhorou seu tempo. Depois de uma passada nos boxes, o brasileiro volta à pista de novos resultados.
- Embora esteja de macios, Hamilton fica a 2 décimos de Leclerc.
- De macios, Antonelli fica "apenas" em segundo.
- Assim como nos dois primeiros treinos, Leclerc assume a liderança com maestria. Ainda de pneus médios.
- Novo líder: Hamilton vira 1m35s561.
- Leclerc perde o top-2 após ter sua única volta rápida deletada. Monegasco foi penalizado por ultrapassar os limites de pista.
- Com a melhora dos rivais, Bortoleto vai para 10º.
- Não demorou, porém, para o australiano perder a liderança para Max Verstappen.
- Piastri chega ao topo.
- E a Ferrari chegou! Hamilton assume a ponta de macios.
- Brasileiro registra seu primeiro tempo bom e pula para o top-3, mas logo é superado por Hulkenberg.
- Bortoleto volta à pista, assim como a maioria do pelotão.
- Pierre Gasly lidera a sessão, contra Perez e Colapinto. Apenas os três registraram tempo nos primeiros 10 minutos de atividade.
- Não demorou para o brasileiro retornar para a garagem. Ainda sem marcar tempo rápido.
- Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto também saem rapidamente dos boxes.
- O primeiro a ir à pista é Sergio Perez, da Cadillac.
COMEÇOU!
- Terceiro treino livre do GP dos EUA começa em 15 minutos.
- Relembre o GP de Singapura:
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Previsão de chuva em Austin
O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.
Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.
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