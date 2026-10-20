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Bortoleto mantém confiança contra Hadjar e Antonelli na F1: 'Sei do que sou capaz'

Brasileiro celebra ainda retorno da categoria ao GP dos Estados Unidos

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 16:13
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Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto mantém a confiança de que pode competir em alto nível com Kimi Antonelli e Isack Hadjar na Fórmula 1. Os dois rivais da mesma geração já subiram ao pódio na categoria, enquanto o brasileiro ainda busca o primeiro resultado entre os três primeiros. Apesar disso, a trajetória nas categorias de base serve como motivo para acreditar que o cenário pode mudar.

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— Eles são os dois pilotos da minha geração que estão conseguindo pódios. Corri contra eles a vida inteira. A verdade é que fui bem contra eles nas categorias de base e sei do que sou capaz. Mas preciso ter paciência. Cada um tem seu próprio caminho. Vamos ver onde estaremos daqui a 20 anos — disse Bortoleto, em entrevista ao "Motorsport".

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A procura pelo primeiro grande resultado na F1 continua neste fim de semana, entre os dias 23 e 25, no GP dos Estados Unidos. Depois de algumas etapas abaixo das expectativas, o piloto da Audi chega a Austin motivado para voltar a brigar pelas primeiras posições.

— Austin é sempre um fim de semana divertido, com um clima incrível, então estou feliz por voltar ao Texas. As coisas não correram exatamente como eu queria nas últimas corridas, então estou motivado para voltar à pista e tentar de novo neste fim de semana — contou, na prévia da Audi.

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Nas últimas etapas, o brasileiro chegou a ficar próximo da zona de pontuação em algumas oportunidades. Agora, a expectativa é aproveitar a sequência de três finais de semana de corrida para transformar essa proximidade em um resultado concreto.

— Estivemos perto do top 10 algumas vezes, e estou muito ansioso para transformar isso em um bom resultado. É o início de uma sequência de três finais de semana de corrida, e estou pronto para dar o meu melhor e, espero, começar essa sequência com o pé direito.

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Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)
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