Gabriel Bortoleto terá uma missão ainda mais complicada no GP dos Estados Unidos. Depois de já ser punido com a perda de 20 posições no grid por alterações na unidade de potência, o brasileiro recebeu uma nova punição na Fórmula 1. A Audi realizou novas trocas no motor e provocou outras 60 posições de penalização para a corrida deste domingo (25), em Austin.

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A nova punição foi confirmada pela FIA antes da classificação. Com as duas sanções aplicadas ao longo do fim de semana, Bortoleto acumula 80 posições de perda no grid. Na prática, porém, ele não poderá simplesmente perder 80 lugares, já que largará do fundo do pelotão, independentemente da posição conquistada na sessão deste sábado.

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Audi faz novas mudanças no motor

A segunda intervenção da equipe na unidade de potência foi bem mais ampla. Para a corrida em Austin, o carro de Bortoleto recebeu novos componentes do motor de combustão interna, turbocompressor, escapamento, bateria, central de controle eletrônico, MGU-K e componentes auxiliares da unidade de potência.

As trocas fizeram com que alguns itens ultrapassassem novamente os limites estabelecidos pelo regulamento da Fórmula 1. Motor de combustão interna, turbocompressor, escapamento, bateria e central de controle eletrônico chegaram à quinta peça, enquanto o MGU-K foi substituído pela quarta vez e o componente auxiliar, pela sétima.

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Cada alteração acima da quantidade permitida gera uma penalização no grid. No caso das novas trocas, as cinco primeiras peças citadas renderam punições de dez posições cada, enquanto a bateria e a central eletrônica acrescentaram cinco lugares cada. O MGU-K e o componente auxiliar também resultaram em penalizações de dez posições. Ao todo, foram 60 posições nesta segunda sanção.

A primeira punição havia sido aplicada na sexta-feira (23), quando a Audi trocou o sistema de armazenamento de energia e a central de controle eletrônico. Cada componente já havia ultrapassado o limite permitido e rendeu dez posições de penalização, totalizando os 20 lugares iniciais.

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Bortoleto desiste de bom ritmo na classificação

Antes mesmo da classificação, Bortoleto já havia destacado o bom ritmo da Audi nos primeiros treinos em Austin. No TL1, o brasileiro terminou em 8º, enquanto no TL2 ficou em posição competitiva no pelotão intermediário, confirmando a impressão de que o carro tinha condições de brigar por uma vaga mais à frente no grid.

O desempenho apareceu novamente no sábado. Bortoleto avançou ao Q2 depois de terminar o Q1 na sétima colocação, à frente de Nico, e chegou a iniciar uma volta rápida na segunda parte da classificação. O brasileiro, porém, abriu mão da tentativa para ajudar o companheiro de equipe.

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Já sabendo que largaria do fundo do grid por causa das punições, optou por colaborar com Hulkenberg, oferecendo vácuo ao alemão. O piloto da Audi chegou a estar mais rápido que o companheiro durante a volta, mas tirou o pé e não completou a tentativa. Sem registrar bom tempo no Q2, Bortoleto terminou a classificação em 14º lugar.

Apesar do resultado final, o desempenho mostrou que Gabriel Bortoleto tinha ritmo para avançar mais na classificação. Com a punição de 80 posições, no entanto, a posição conquistada na sessão não terá efeito prático para a largada deste domingo. O brasileiro partirá do fundo do grid e terá pela frente uma corrida de recuperação em Austin.

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