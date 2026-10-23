Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP dos Estados Unidos nesta sexta-feira (23)
A etapa em Austin acontece entre os dias 23 e 25 de outubro
A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (23) as atividades do GP dos Estados Unidos. O fim de semana será disputado no Circuito das Américas, que receberá a décima oitava etapa de 2026. A programação começa às 14h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 18h, acontece o Treino Livre 2.
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Onde assistir ao GP dos Estados Unidos hoje (23/10):
SEXTA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 14h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Treino Livre 2 - 18h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
Previsão de chuva para etapa
O GP dos Estados Unidos terá um fim de semana predominantemente quente e seco em Austin. A sexta-feira (23) será marcada por temperaturas de até 29 °C e pista acima dos 55 °C, enquanto os ventos devem ter média de 10 km/h, com rajadas de até 30 km/h. Não há previsão de chuva para os dois primeiros treinos livres.
No sábado (24), as condições seguem favoráveis para o TL3 e a classificação. Os termômetros devem marcar entre 17 °C e 29 °C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura da pista pode novamente superar os 55 °C, e os ventos terão média de 15 km/h, com rajadas de até 35 km/h. A chance de chuva permanece em 0%.
Já o domingo (25), dia da corrida, terá maior presença de nuvens e uma pequena possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre 19 °C e 28 °C, com 20% de chance de precipitação. A aproximação de um sistema de tempestades sobre as Planícies Centrais também pode provocar rajadas de vento de até 35-40 km/h durante a tarde. A pista deve chegar perto dos 50 °C, podendo atingir marcas maiores caso a nebulosidade diminua.
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