menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

GP do Canadá: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1

George Russell e Kimi Antonelli lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 12º

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/05/2026
19:36
Favorite o Lance! no Google
Lando Norris nos boxes do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)
imagem cameraLando Norris nos boxes do GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Cristobal Herrera-Ulashkevich / POOL / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 está de volta com a terceira sprint da temporada de 2026 nesta sexta-feira (22). De volta ao topo, a Mercedes conquistou nova dobradinha com George Russell, em primeiro, e Kimi Antonelli. Lando Norris, da McLaren, fechou o pódio, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 12ª posição na largada da corrida curta – que distribui menos pontos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Veja grid de largada da sprint no Canadá

A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar?

PosiçãoPilotoEquipeTempo/Intervalo

George Russell

Mercedes

1:12.965

Kimi Antonelli

Mercedes

+0.068

Lando Norris

McLaren

+0.315

Oscar Piastri

McLaren

+0.334

Lewis Hamilton

Ferrari

+0.361

Charles Leclerc

Ferrari

+0.445

Max Verstappen

Red Bull Racing

+0.539

Isack Hadjar

Red Bull Racing

+0.640

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+0.772

10º

Carlos Sainz

Williams

+1.571

11º

Nico Hulkenberg

Audi

-

12º

Gabriel Bortoleto

Audi

-

13º

Franco Colapinto

Alpine

-

14º

Esteban Ocon

Haas F1 Team

-

15º

Oliver Bearman

Haas F1 Team

-

16º

Fernando Alonso

Aston Martin

-

17º

Sergio Perez

Cadillac

-

18º

Lance Stroll

Aston Martin

-

19º

Pierre Gasly

Alpine

-

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

-

21º

Alex Albon

Williams

-

22º

Liam Lawson

Racing Bulls

-

GP do Canadá: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 23 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

continua após a publicidade

DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília) |  Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Gabriel Bortoleto liderando pelotão no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto liderando pelotão no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte em Gabriel Bortoleto na segunda corrida sprint da F1 2026
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias