GP do Canadá: saiba como ficou o grid de largada da corrida sprint da F1
George Russell e Kimi Antonelli lideram largada da sprint; Bortoleto sai em 12º
A Fórmula 1 está de volta com a terceira sprint da temporada de 2026 nesta sexta-feira (22). De volta ao topo, a Mercedes conquistou nova dobradinha com George Russell, em primeiro, e Kimi Antonelli. Lando Norris, da McLaren, fechou o pódio, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto ficou com a 12ª posição na largada da corrida curta – que distribui menos pontos.
Veja grid de largada da sprint no Canadá
A largada amanhã pode ser animada. Quem vai querer arriscar?
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo/Intervalo
1º
George Russell
Mercedes
1:12.965
2º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0.068
3º
Lando Norris
McLaren
+0.315
4º
Oscar Piastri
McLaren
+0.334
5º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0.361
6º
Charles Leclerc
Ferrari
+0.445
7º
Max Verstappen
Red Bull Racing
+0.539
8º
Isack Hadjar
Red Bull Racing
+0.640
9º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+0.772
10º
Carlos Sainz
Williams
+1.571
11º
Nico Hulkenberg
Audi
-
12º
Gabriel Bortoleto
Audi
-
13º
Franco Colapinto
Alpine
-
14º
Esteban Ocon
Haas F1 Team
-
15º
Oliver Bearman
Haas F1 Team
-
16º
Fernando Alonso
Aston Martin
-
17º
Sergio Perez
Cadillac
-
18º
Lance Stroll
Aston Martin
-
19º
Pierre Gasly
Alpine
-
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
-
21º
Alex Albon
Williams
-
22º
Liam Lawson
Racing Bulls
-
GP do Canadá: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO
🏎️ Treino Livre 1 - 13h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 17h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 23 DE MAIO
🏎️ Sprint - 13h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação da Corrida - 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 24 DE MAIO
🏎️ Corrida - A partir das 17h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
