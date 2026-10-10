GP de Singapura: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Max Verstappen e Charles Leclerc lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 14º
A Fórmula 1 chega à 17ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (11). Max Verstappen garantiu a pole position inédita em Marina Bay após superar Charles Leclerc e Lewis Hamilton na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em 11º.
➡️ Max Verstappen conquista pole inédita na F1 no GP de Singapura
Veja grid de largada em Singapura
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Gap
1
Max Verstappen
Red Bull
1:31.373
—
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:31.427
+0.054
3
Lewis Hamilton
Ferrari
1:31.496
+0.123
4
Kimi Antonelli
Mercedes
1:31.562
+0.189
5
Lando Norris
McLaren
1:31.712
+0.339
6
Oscar Piastri
McLaren
1:31.860
+0.487
7
Pierre Gasly
Alpine
1:32.225
+0.852
8
Liam Lawson
Racing Bulls
1:32.369
+0.996
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:32.781
+1.408
10
Nico Hülkenberg
Audi
1:32.784
—
11
Oliver Bearman
Haas
1:32.900
—
12
Esteban Ocon
Haas
1:33.823
—
13
Carlos Sainz
Williams
1:33.926
—
14
Gabriel Bortoleto
Audi
1:33.658
—
15
Franco Colapinto
Alpine
1:33.787
—
16
Fernando Alonso
Aston Martin
1:34.223
—
17
Alexander Albon
Williams
1:34.289
—
18
Lance Stroll
Aston Martin
1:34.946
—
19
Sergio Pérez
Cadillac
1:35.123
—
20
Valtteri Bottas
Cadillac
1:35.984
—
21
Isack Hadjar
Red Bull
—
—
22
George Russell*
Mercedes
1:31.747
+0.374
George Russell, que terminou a sessão em posição mais alta, terá um destino diferente no grid. O britânico será obrigado a largar do fim do pelotão devido às mudanças realizadas pela Mercedes em seu carro, que provocaram a punição antes mesmo do início do fim de semana.
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Desempenho de Bortoleto na classificação
Gabriel Bortoleto começou a classificação do GP de Singapura com dificuldades para encontrar o ritmo ideal no Q1. O brasileiro chegou a ocupar posições mais baixas durante a sessão, mas conseguiu melhorar sua marca na reta final e avançou para o Q2 com o 16º melhor tempo.
Na segunda parte, porém, Bortoleto voltou a enfrentar dificuldades. Enquanto os adversários melhoravam suas marcas, o piloto da Audi não conseguiu acompanhar o ritmo e terminou a classificação na 15ª colocação. Na tentativa decisiva, ainda cometeu um erro na curva 14, passou reto e perdeu a chance de melhorar seu tempo.
Com isso, Bortoleto ficou fora do Q3 e vai largar da 14ª posição no GP de Singapura. A posição de largada, porém, só foi definida após a punição de George Russell, que perderá posições no grid por alterações no carro. Nico Hulkenberg também foi eliminado no Q2 e largará em 10º.
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