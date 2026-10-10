A Fórmula 1 chega à 17ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (11). Max Verstappen garantiu a pole position inédita em Marina Bay após superar Charles Leclerc e Lewis Hamilton na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em 11º.

➡️ Max Verstappen conquista pole inédita na F1 no GP de Singapura

Veja grid de largada em Singapura

Pos. Piloto Equipe Tempo Gap 1 Max Verstappen Red Bull 1:31.373 — 2 Charles Leclerc Ferrari 1:31.427 +0.054 3 Lewis Hamilton Ferrari 1:31.496 +0.123 4 Kimi Antonelli Mercedes 1:31.562 +0.189 5 Lando Norris McLaren 1:31.712 +0.339 6 Oscar Piastri McLaren 1:31.860 +0.487 7 Pierre Gasly Alpine 1:32.225 +0.852 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:32.369 +0.996 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:32.781 +1.408 10 Nico Hülkenberg Audi 1:32.784 — 11 Oliver Bearman Haas 1:32.900 — 12 Esteban Ocon Haas 1:33.823 — 13 Carlos Sainz Williams 1:33.926 — 14 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.658 — 15 Franco Colapinto Alpine 1:33.787 — 16 Fernando Alonso Aston Martin 1:34.223 — 17 Alexander Albon Williams 1:34.289 — 18 Lance Stroll Aston Martin 1:34.946 — 19 Sergio Pérez Cadillac 1:35.123 — 20 Valtteri Bottas Cadillac 1:35.984 — 21 Isack Hadjar Red Bull — — 22 George Russell* Mercedes 1:31.747 +0.374

George Russell, que terminou a sessão em posição mais alta, terá um destino diferente no grid. O britânico será obrigado a largar do fim do pelotão devido às mudanças realizadas pela Mercedes em seu carro, que provocaram a punição antes mesmo do início do fim de semana.

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Desempenho de Bortoleto na classificação

Gabriel Bortoleto começou a classificação do GP de Singapura com dificuldades para encontrar o ritmo ideal no Q1. O brasileiro chegou a ocupar posições mais baixas durante a sessão, mas conseguiu melhorar sua marca na reta final e avançou para o Q2 com o 16º melhor tempo.

Na segunda parte, porém, Bortoleto voltou a enfrentar dificuldades. Enquanto os adversários melhoravam suas marcas, o piloto da Audi não conseguiu acompanhar o ritmo e terminou a classificação na 15ª colocação. Na tentativa decisiva, ainda cometeu um erro na curva 14, passou reto e perdeu a chance de melhorar seu tempo.

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Com isso, Bortoleto ficou fora do Q3 e vai largar da 14ª posição no GP de Singapura. A posição de largada, porém, só foi definida após a punição de George Russell, que perderá posições no grid por alterações no carro. Nico Hulkenberg também foi eliminado no Q2 e largará em 10º.