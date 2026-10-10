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GP de Singapura: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Max Verstappen e Charles Leclerc lideram largada; Gabriel Bortoleto sai em 14º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 16:00
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Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)
Max Verstappen, da Red Bull, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: Jade Gao / AFP)

A Fórmula 1 chega à 17ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (11). Max Verstappen garantiu a pole position inédita em Marina Bay após superar Charles Leclerc e Lewis Hamilton na disputa pela primeira colocação. Mais abaixo, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição – atrás do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg, em 11º.

➡️ Max Verstappen conquista pole inédita na F1 no GP de Singapura

Veja grid de largada em Singapura

Pos.PilotoEquipeTempoGap

1

Max Verstappen

Red Bull

1:31.373

2

Charles Leclerc

Ferrari

1:31.427

+0.054

3

Lewis Hamilton

Ferrari

1:31.496

+0.123

4

Kimi Antonelli

Mercedes

1:31.562

+0.189

5

Lando Norris

McLaren

1:31.712

+0.339

6

Oscar Piastri

McLaren

1:31.860

+0.487

7

Pierre Gasly

Alpine

1:32.225

+0.852

8

Liam Lawson

Racing Bulls

1:32.369

+0.996

9

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:32.781

+1.408

10

Nico Hülkenberg

Audi

1:32.784

11

Oliver Bearman

Haas

1:32.900

12

Esteban Ocon

Haas

1:33.823

13

Carlos Sainz

Williams

1:33.926

14

Gabriel Bortoleto

Audi

1:33.658

15

Franco Colapinto

Alpine

1:33.787

16

Fernando Alonso

Aston Martin

1:34.223

17

Alexander Albon

Williams

1:34.289

18

Lance Stroll

Aston Martin

1:34.946

19

Sergio Pérez

Cadillac

1:35.123

20

Valtteri Bottas

Cadillac

1:35.984

21

Isack Hadjar

Red Bull

22

George Russell*

Mercedes

1:31.747

+0.374

George Russell, que terminou a sessão em posição mais alta, terá um destino diferente no grid. O britânico será obrigado a largar do fim do pelotão devido às mudanças realizadas pela Mercedes em seu carro, que provocaram a punição antes mesmo do início do fim de semana.

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Desempenho de Bortoleto na classificação

Gabriel Bortoleto começou a classificação do GP de Singapura com dificuldades para encontrar o ritmo ideal no Q1. O brasileiro chegou a ocupar posições mais baixas durante a sessão, mas conseguiu melhorar sua marca na reta final e avançou para o Q2 com o 16º melhor tempo.

Na segunda parte, porém, Bortoleto voltou a enfrentar dificuldades. Enquanto os adversários melhoravam suas marcas, o piloto da Audi não conseguiu acompanhar o ritmo e terminou a classificação na 15ª colocação. Na tentativa decisiva, ainda cometeu um erro na curva 14, passou reto e perdeu a chance de melhorar seu tempo.

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Com isso, Bortoleto ficou fora do Q3 e vai largar da 14ª posição no GP de Singapura. A posição de largada, porém, só foi definida após a punição de George Russell, que perderá posições no grid por alterações no carro. Nico Hulkenberg também foi eliminado no Q2 e largará em 10º.

Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP de Singapura pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
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