F1: Piastri troca motor e perde dez posições no grid do GP de Las Vegas
McLaren também terá atualizações no turbocompressor para este fim de semana
Oscar Piastri terá um desafio extra no Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. O piloto australiano perderá dez posições no grid de largada da corrida após a McLaren decidir instalar um novo motor de combustão interna em seu carro. A equipe confirmou a mudança nesta quarta-feira (18), antes do início das atividades da etapa americana.
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Piastri já havia utilizado as quatro unidades de motor de combustão interna permitidas pelo regulamento da categoria para a temporada 2026. Com a necessidade de instalar um quinto componente, o australiano ultrapassará o limite estabelecido e receberá uma punição de dez posições no grid.
Segundo a McLaren, a troca foi motivada por um problema de confiabilidade. Em comunicado divulgado na prévia do GP de Las Vegas, a equipe explicou que o novo motor será utilizado para garantir que o piloto consiga completar as últimas etapas do campeonato.
Apesar da penalização, a escuderia britânica acredita que Piastri terá condições de recuperar posições durante a corrida. O traçado de Las Vegas oferece boas oportunidades de ultrapassagem, o que pode ajudar o australiano a minimizar os efeitos da punição.
McLaren terá atualização no motor para GP de Las Vegas
A McLaren também confirmou que tanto Piastri quanto Lando Norris utilizarão uma nova especificação do turbocompressor fornecido pela Mercedes. A atualização foi desenvolvida por meio do mecanismo ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização), previsto pela FIA para permitir que fabricantes recuperem desempenho em relação aos concorrentes.
— Ambos os carros, assim como os demais equipados com motores HPP, serão equipados com uma nova especificação de turbo compatível com o ADUO: o ganho de desempenho esperado é relativamente pequeno — publicou a montadora.
O GP de Las Vegas será a próxima etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 e integra a reta final do campeonato, que terá apenas três corridas restantes. A programação da etapa americana começa na quinta-feira (19), com os primeiros treinos livres, e a corrida está prevista para sábado (21), no horário local.
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