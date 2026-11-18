Oscar Piastri terá um desafio extra no Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1. O piloto australiano perderá dez posições no grid de largada da corrida após a McLaren decidir instalar um novo motor de combustão interna em seu carro. A equipe confirmou a mudança nesta quarta-feira (18), antes do início das atividades da etapa americana.

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Piastri já havia utilizado as quatro unidades de motor de combustão interna permitidas pelo regulamento da categoria para a temporada 2026. Com a necessidade de instalar um quinto componente, o australiano ultrapassará o limite estabelecido e receberá uma punição de dez posições no grid.

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Segundo a McLaren, a troca foi motivada por um problema de confiabilidade. Em comunicado divulgado na prévia do GP de Las Vegas, a equipe explicou que o novo motor será utilizado para garantir que o piloto consiga completar as últimas etapas do campeonato.

Apesar da penalização, a escuderia britânica acredita que Piastri terá condições de recuperar posições durante a corrida. O traçado de Las Vegas oferece boas oportunidades de ultrapassagem, o que pode ajudar o australiano a minimizar os efeitos da punição.

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McLaren terá atualização no motor para GP de Las Vegas

A McLaren também confirmou que tanto Piastri quanto Lando Norris utilizarão uma nova especificação do turbocompressor fornecido pela Mercedes. A atualização foi desenvolvida por meio do mecanismo ADUO (Oportunidades Adicionais de Desenvolvimento e Atualização), previsto pela FIA para permitir que fabricantes recuperem desempenho em relação aos concorrentes.

— Ambos os carros, assim como os demais equipados com motores HPP, serão equipados com uma nova especificação de turbo compatível com o ADUO: o ganho de desempenho esperado é relativamente pequeno — publicou a montadora.

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O GP de Las Vegas será a próxima etapa da temporada 2026 da Fórmula 1 e integra a reta final do campeonato, que terá apenas três corridas restantes. A programação da etapa americana começa na quinta-feira (19), com os primeiros treinos livres, e a corrida está prevista para sábado (21), no horário local.

Oscar Piastri, da McLaren, na pista do Autórdromo de Interlagos durante o GP de São Paulo de Fórmula 1 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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