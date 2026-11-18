Do GTA 4 ao GTA 6: o tamanho do jejum da Ferrari na F1
Último título da escuderia italiana aconteceu na temporada de 2008 da Fórmula 1
Em abril de 2008, Niko Bellic chegava a Liberty City para viver sua história em Grand Theft Auto IV. Naquele mesmo ano, a Ferrari comemorava seu último título do Mundial de Construtores da Fórmula 1. Quase duas décadas depois, enquanto uma nova geração se prepara para explorar Vice City em GTA VI, a escuderia italiana ainda tenta encerrar uma espera que já atravessa diferentes gerações de fãs.
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O intervalo entre os dois jogos ajuda a dimensionar o tamanho da seca. Lançado em 29 de abril de 2008, o GTA IV chegou às lojas em uma temporada que terminou com a Ferrari no topo entre as equipes, graças à campanha de Felipe Massa e Kimi Raikkonen. Desde então, o troféu de construtores não voltou para Maranello – nem o troféu de pilotos.
A última conquista individual da equipe é ainda mais antiga. Em 2007, Raikkonen superou Lewis Hamilton e Fernando Alonso na disputa pelo Mundial de Pilotos e garantiu o título, que permanece como o mais recente de um representante da Ferrari. Desde então, nomes como Fernando Alonso, Sebastian Vettel e Charles Leclerc passaram pela equipe sem conseguir repetir o feito.
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Agora, o lançamento de GTA VI, marcado para 19 de novembro de 2026, oferece uma nova referência para essa espera. São 18 anos entre os dois jogos e o mesmo período sem uma conquista da tradicional escuderia, seja no Mundial de Pilotos ou no Mundial de Construtores.
É importante dizer que a Ferrari não passou todo esse tempo longe das vitórias. A equipe voltou a vencer GPs e chegou a disputar títulos em diferentes temporadas. Em 2026, por exemplo, terminou a etapa brasileira na segunda posição do Mundial de Construtores, mas viu a Mercedes garantir a taça. O que segue faltando, portanto, não é subir ao lugar mais alto do pódio em uma corrida, e sim voltar a conquistar um campeonato.
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