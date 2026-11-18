F1: Cadillac confirma dupla de pilotos para próxima temporada
Valtteri Bottas seguirá na equipe ao lado de Sergio Pérez em 2027
Nesta quarta-feira (18), véspera do GP de Las Vegas, a Cadillac encerrou o mistério e confirmou os pilotos que representarão a equipe na Fórmula 1 2027. Valtteri Bottas renovou e seguirá na escuderia norte-americana ao lado de Sergio Pérez no segundo ano da Cadillac na elite do automobilismo mundial.
No anúncio da renovação de Bottas, a equipe exaltou a capacidade técnica e o fator liderança como qualidades do piloto de 37 anos. O finlandês estreou na Fórmula 1 em 2013 e irá para sua 13ª temporada. Neste período, acumula 10 vitórias, 20 pole positions e 67 pódios, tendo passado por Williams, Mercedes e Sauber.
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No vídeo, o piloto brinca com uma transmissão de rádio que gerou polêmica. Ele desabafou ao cruzar a linha de chegada e conquistar a vitória no GP da Austrália de 2019, após receber críticas por seu desempenho.
— Oi! É um assento muito bom. A quem possa interessar, vou ficar.
A permanência de Bottas na Cadillac para 2027 foi questionada por conta de seu desempenho inferior ao de seu companheiro, Sergio Pérez. O mexicano terminou à frente do finlandês em 14 das 18 corridas já concluídas. No entanto, o melhor resultado da equipe na temporada pertence a Bottas, com um 13º lugar no GP da China.
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Colton Herta, atual piloto reserva da Cadillac, chegou a ser apontado como possível substituto do finlandês. No entanto, o americano de 26 anos não conseguiu corresponder às expectativas em sua passagem pela categoria de acesso à Fórmula 1.
Com o anúncio, a Haas se torna a única equipe que ainda não definiu sua formação completa para 2027. A escuderia já confirmou a contratação do brasileiro Rafa Câmara, mas ainda aguarda uma definição sobre a permanência de Oliver Bearman.
Programação do GP de Las Vegas
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília)
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)
DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 1h (de Brasília)
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