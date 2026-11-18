A conquista do título mundial da Fórmula 1 (F1) em 2026 deve render uma valorização salarial para Kimi Antonelli na Mercedes. O chefe da equipe, Toto Wolff, reconheceu que o italiano merece ser recompensado pelo desempenho na temporada. Aos 20 anos, o piloto se tornou o mais jovem campeão da história da categoria e ajudou a escuderia alemã a conquistar também o Mundial de Construtores.

➡️F1: Piastri troca motor e perde dez posições no grid do GP de Las Vegas

➡️Lewis Hamilton será substituído na F1 durante GP de Las Vegas

Em entrevista ao jornal alemão Bild, Wolff foi questionado sobre a possibilidade de Antonelli receber um novo contrato ou aumento salarial após a conquista do campeonato. O dirigente confirmou que o vínculo do italiano já contempla a temporada de 2027, mas indicou que o desempenho do piloto será reconhecido financeiramente.

continua após a publicidade

— Kimi também tem contrato para o ano que vem. Não vou comentar sobre os números, mas posso dizer que ninguém precisa se preocupar financeiramente — afirmou.

O chefe da Mercedes também destacou que a prioridade do piloto e de sua família é contar com um carro competitivo para seguir disputando vitórias e títulos. Ainda assim, ressaltou que a equipe reconhece o feito alcançado pelo jovem italiano.

continua após a publicidade

— Estamos cientes de que temos um campeão mundial em nossa equipe e ele deve ser recompensado da maneira que merece — completou.

O próximo compromisso de Antonelli e da Mercedes, já consagrados campeões da temporada, será o Grande Prêmio de Las Vegas, neste fim de semana.

Programação do GP de Las Vegas

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília)

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)

DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 1h (de Brasília)

Antonelli no GP de São Paulo, carro de Fórmula 1 na pista (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico