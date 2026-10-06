George Russell será punido e largará do fim do grid no GP de Singapura
Mercedes antecipa troca da unidade de potência após falha no GP do Bahrein
George Russell terá de largar do fim do grid no Grande Prêmio de Singapura. A Mercedes decidiu antecipar a instalação de uma nova unidade de potência no carro do britânico, que ultrapassará o limite de quatro motores permitido por piloto na temporada e, por isso, receberá uma punição para a corrida de domingo (11). A informação foi divulgada pela "Sky Sports".
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A decisão está diretamente ligada ao abandono de Russell no GP do Bahrein, disputado na Malásia. O piloto ocupava a terceira posição quando sofreu uma falha na unidade de potência e precisou deixar a corrida. Enquanto isso, Kimi Antonelli terminou em segundo e ampliou para 84 pontos sua vantagem sobre o companheiro no Mundial de Pilotos, com sete etapas restantes.
Mercedes antecipa troca na F1
A Mercedes tinha inicialmente a intenção de utilizar a nova unidade de potência apenas no GP dos Estados Unidos, em outubro. O componente também contará com uma atualização no motor, dentro das oportunidades adicionais de desenvolvimento concedidas pela FIA.
A equipe, porém, optou por antecipar a troca para Singapura. A estratégia permite que Russell cumpra a punição agora e evite ficar sujeito a uma nova penalidade mais adiante na temporada, caso seja necessário instalar outro componente.
Segundo o portal britânico, a nova unidade será colocada no carro durante o fim de semana em Marina Bay. Como Russell já ultrapassará a quantidade de motores permitida pelo regulamento, sua posição de largada na corrida de domingo (11) ficará automaticamente comprometida.
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A punição chega depois de uma etapa particularmente complicada para a Mercedes. A equipe levou uma grande atualização aerodinâmica para a Malásia, mas viu a Red Bull de Max Verstappen apresentar desempenho superior e vencer a corrida após largar da pole position.
Toto Wolff classificou o fim de semana como o "pior da temporada", principalmente pelo abandono de Russell, que o dirigente considerou "inaceitável". Além da falha mecânica, a equipe identificou ainda dificuldades relacionadas ao comportamento do carro.
A Mercedes ainda tenta descobrir exatamente o que provocou o problema que tirou Russell da corrida na Malásia. Segundo Bradley Lord, vice-chefe da equipe, uma primeira análise confirmou que houve uma falha mecânica na unidade de potência, mas a causa principal ainda não foi identificada.
Punição não afeta a Sprint
George Russell terá uma oportunidade de minimizar o prejuízo antes da corrida principal. O GP de Singapura será o primeiro fim de semana de Sprint da história da Fórmula 1 em Marina Bay, e a punição será aplicada somente à prova de domingo.
Com isso, o piloto britânico poderá participar normalmente da Sprint de sábado e também da classificação correspondente ao formato especial do fim de semana.
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