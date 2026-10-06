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George Russell será punido e largará do fim do grid no GP de Singapura

Mercedes antecipa troca da unidade de potência após falha no GP do Bahrein

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 08:30
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George Russell logo após deixar o cockpit na Bélgica
George Russell logo após deixar o cockpit na Bélgica (Foto: JOHN THYS / AFP)

George Russell terá de largar do fim do grid no Grande Prêmio de Singapura. A Mercedes decidiu antecipar a instalação de uma nova unidade de potência no carro do britânico, que ultrapassará o limite de quatro motores permitido por piloto na temporada e, por isso, receberá uma punição para a corrida de domingo (11). A informação foi divulgada pela "Sky Sports".

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A decisão está diretamente ligada ao abandono de Russell no GP do Bahrein, disputado na Malásia. O piloto ocupava a terceira posição quando sofreu uma falha na unidade de potência e precisou deixar a corrida. Enquanto isso, Kimi Antonelli terminou em segundo e ampliou para 84 pontos sua vantagem sobre o companheiro no Mundial de Pilotos, com sete etapas restantes.

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Mercedes antecipa troca na F1

A Mercedes tinha inicialmente a intenção de utilizar a nova unidade de potência apenas no GP dos Estados Unidos, em outubro. O componente também contará com uma atualização no motor, dentro das oportunidades adicionais de desenvolvimento concedidas pela FIA.

A equipe, porém, optou por antecipar a troca para Singapura. A estratégia permite que Russell cumpra a punição agora e evite ficar sujeito a uma nova penalidade mais adiante na temporada, caso seja necessário instalar outro componente.

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Segundo o portal britânico, a nova unidade será colocada no carro durante o fim de semana em Marina Bay. Como Russell já ultrapassará a quantidade de motores permitida pelo regulamento, sua posição de largada na corrida de domingo (11) ficará automaticamente comprometida.

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A punição chega depois de uma etapa particularmente complicada para a Mercedes. A equipe levou uma grande atualização aerodinâmica para a Malásia, mas viu a Red Bull de Max Verstappen apresentar desempenho superior e vencer a corrida após largar da pole position.

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Toto Wolff classificou o fim de semana como o "pior da temporada", principalmente pelo abandono de Russell, que o dirigente considerou "inaceitável". Além da falha mecânica, a equipe identificou ainda dificuldades relacionadas ao comportamento do carro.

A Mercedes ainda tenta descobrir exatamente o que provocou o problema que tirou Russell da corrida na Malásia. Segundo Bradley Lord, vice-chefe da equipe, uma primeira análise confirmou que houve uma falha mecânica na unidade de potência, mas a causa principal ainda não foi identificada.

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Punição não afeta a Sprint

George Russell terá uma oportunidade de minimizar o prejuízo antes da corrida principal. O GP de Singapura será o primeiro fim de semana de Sprint da história da Fórmula 1 em Marina Bay, e a punição será aplicada somente à prova de domingo.

Com isso, o piloto britânico poderá participar normalmente da Sprint de sábado e também da classificação correspondente ao formato especial do fim de semana.

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George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)
George Russell, da Mercedes, no GP da Bahrein na Malásia (Foto: JADE GAO / AFP)
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