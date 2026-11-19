A disputa entre Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto no GP de Las Vegas, nos Estados Unidos, pode ter consequências que vão muito além do resultado individual dos pilotos. Em meio à reta final da temporada 2026 da Fórmula 1 (F1), os brasileiros também podem influenciar diretamente a briga entre Haas e Audi pelo sétimo lugar no Mundial de Construtores, posição que pode representar milhões de dólares a mais na distribuição de receitas da categoria.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP de São Paulo pela F1 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Como funciona a distribuição de receitas da Fórmula 1?

Ao fim de cada temporada, a Fórmula 1 distribui parte de suas receitas comerciais entre as equipes por meio de um fundo de premiação, conhecido como Prize Fund. A classificação no Mundial de Construtores é um dos principais critérios utilizados para determinar a parcela destinada a cada escuderia.

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O sistema de pagamentos também considera outros fatores, como o histórico de desempenho e critérios comerciais previstos no Acordo de Concórdia, contrato que estabelece as regras de relacionamento entre a categoria e as equipes.

Embora os valores e os critérios completos de distribuição não sejam públicos, a lógica é clara: quanto melhor a colocação no Mundial de Construtores, maior tende a ser a participação da equipe nas receitas distribuídas pela categoria.

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Estimativas referentes ao modelo anterior de pagamentos apontavam uma diferença de aproximadamente US$ 9 milhões entre o sétimo e o oitavo colocados. O valor, entretanto, não deve ser tratado como uma premiação fixa para 2026, já que um novo Acordo de Concórdia entrou em vigor nesta temporada.

Disputa entre Câmara e Bortoleto pode fazer a diferença

É nesse cenário que o confronto entre os brasileiros ganha importância. Rafael Câmara representa a Haas, enquanto Gabriel Bortoleto integra o projeto da Audi. Os resultados dos dois podem contribuir diretamente para a pontuação de suas respectivas equipes.

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Em uma disputa tão equilibrada, até mesmo um ponto pode ter peso significativo. Um nono ou décimo lugar, por exemplo, já garante pontuação no campeonato e pode ajudar uma escuderia a ultrapassar a rival na classificação. A três corridas do final da temporada, o cenário é bastante equilibrado: a Haas está em sétimo lugar, com 31 pontos, enquanto a Audi aparece em oitavo, com 28.

Rafael Câmara em ação no GP de São Paulo pela F1 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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