A três etapas do fim da Fórmula 1 2026, o grid da temporada 2027 chega perto de sua definição. Com a confirmação da dupla de pilotos da Cadillac nesta quarta-feira (18), resta apenas uma vaga em aberto na elite do automobilismo mundial, e ela diz respeito ao futuro companheiro de Rafael Câmara na Haas.

Apesar da desconfiança quanto à renovação ou não de Valtteri Bottas, a Cadillac anunciou que sua dupla em 2027 seguirá sendo formada pelo finlandês e pelo mexicano Sergio Pérez. Os pilotos representarão a equipe em sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial.

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Confira os pilotos confirmados no grid da F1 2027:

McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton

Red Bull: Max Verstappen + Isack Hadjar

Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly + Franco Colapinto

Haas: Rafael Câmara + 1 vaga

Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad

Williams: Alex Albon e Carlos Sainz

Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez

Gabriel Bortoleto em ação no GP de São Paulo pela F1 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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Brasil volta a ter dois pilotos

Rafa Câmara é o mais novo brasileiro na Fórmula 1 em 2027. A Haas anunciou, em outubro, a contratação do brasileiro em um acordo multianual e, assim, tem o primeiro e único piloto garantido para o próximo campeonato. A dupla do novato ainda não foi confirmada. Rafa já atuou no GP de São Paulo como titular e está confirmado na etapa de Las Vegas.

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No caso de Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi.

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