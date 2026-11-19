Com Rafa Câmara, grid da F1 tem uma vaga em aberto para 2027
Companheiro do brasileiro ainda não foi anunciado pela Haas
A três etapas do fim da Fórmula 1 2026, o grid da temporada 2027 chega perto de sua definição. Com a confirmação da dupla de pilotos da Cadillac nesta quarta-feira (18), resta apenas uma vaga em aberto na elite do automobilismo mundial, e ela diz respeito ao futuro companheiro de Rafael Câmara na Haas.
Apesar da desconfiança quanto à renovação ou não de Valtteri Bottas, a Cadillac anunciou que sua dupla em 2027 seguirá sendo formada pelo finlandês e pelo mexicano Sergio Pérez. Os pilotos representarão a equipe em sua segunda temporada na elite do automobilismo mundial.
Confira os pilotos confirmados no grid da F1 2027:
McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
Red Bull: Max Verstappen + Isack Hadjar
Mercedes: Kimi Antonelli e George Russell
Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
Alpine: Pierre Gasly + Franco Colapinto
Haas: Rafael Câmara + 1 vaga
Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad
Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
Audi: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg
Cadillac: Valtteri Bottas e Sergio Pérez
➡️ F1: Cadillac confirma dupla de pilotos para próxima temporada
Brasil volta a ter dois pilotos
Rafa Câmara é o mais novo brasileiro na Fórmula 1 em 2027. A Haas anunciou, em outubro, a contratação do brasileiro em um acordo multianual e, assim, tem o primeiro e único piloto garantido para o próximo campeonato. A dupla do novato ainda não foi confirmada. Rafa já atuou no GP de São Paulo como titular e está confirmado na etapa de Las Vegas.
No caso de Bortoleto, nenhuma renovação foi necessária para garantir a permanência do brasileiro na próxima temporada. Em entrevista à imprensa, o jovem piloto afirmou estar tranquilo durante a silly season – período conhecido como "temporada de especulações" – por ter um "contrato longo" com a Audi.
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