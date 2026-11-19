Rafa Câmara vive dilema entre título da Fórmula 2 e preparação para a F1
Brasileiro avalia disputar as últimas etapas da Fórmula 2 ou priorizar a experiência na principal categoria do automobilismo
Rafa Câmara terá uma decisão importante pela frente na reta final da temporada 2026. Antes do Grande Prêmio de Las Vegas, brasileiro admitiu que vive um dilema entre continuar na disputa pelo título da Fórmula 2 ou aproveitar a oportunidade de ganhar experiência na Fórmula 1 antes de sua estreia em tempo integral na categoria, prevista para 2027. A definição envolve as últimas etapas dos dois campeonatos e ainda depende de conversas com as pessoas responsáveis por sua carreira.
➡️Bortoleto x Câmara: duelo na F1 pode impactar futuro de Audi e Haas
➡️Com Rafa Câmara, grid da F1 tem uma vaga em aberto para 2027
Em entrevista antes do GP de Las Vegas, Câmara reconheceu que as duas possibilidades têm grande importância para sua trajetória. O piloto destacou que conquistar o título da F2 seria uma maneira especial de encerrar uma temporada marcada pelo trabalho desenvolvido com a Invicta, equipe pela qual construiu sua campanha ao longo do ano.
Por outro lado, o brasileiro também considera valiosa a possibilidade de disputar as etapas finais da Fórmula 1. Além de representar a realização de um sonho, a experiência poderia acelerar sua adaptação à categoria e facilitar a preparação para o próximo ano.
— Seria definitivamente uma decisão difícil para mim porque, de um lado, você tem a F1, que é algo com que sempre sonhou. Do outro, você tem todo um campeonato pelo qual trabalhou o ano inteiro para concluir — explicou.
Rafa Câmara ainda não definiu calendário para o fim de 2026
O brasileiro ressaltou que a decisão não depende exclusivamente de sua vontade. Segundo ele, ainda existem conversas pendentes para determinar qual será o melhor caminho nas duas últimas etapas da temporada, e que a escolha será construída em conjunto com diferentes pessoas envolvidas em sua carreira, levando em consideração os objetivos esportivos e a preparação para 2027.
— Acho que disputar as duas últimas corridas com a equipe certamente vai me deixar mais preparado para o próximo ano. E também, como grupo, provavelmente seria melhor para o ano que vem — avaliou.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Mais LANCE!
Bortoleto x Câmara: duelo na F1 pode impactar futuro de Audi e Haas
Disputa em Las Vegas influenciará briga pelo sétimo lugar no Mundial de Construtores
Com Rafa Câmara, grid da F1 tem uma vaga em aberto para 2027
Companheiro do brasileiro ainda não foi anunciado pela Haas
F1: Cadillac confirma dupla de pilotos para próxima temporada
Valtteri Bottas seguirá na equipe ao lado de Sergio Pérez em 2027
Toto Wolff planeja aumento de salário para Kimi Antonelli após título
Chefe da Mercedes afirmou que italiano merece valorização financeira; piloto tem contrato até 2027
Do GTA 4 ao GTA 6: o tamanho do jejum da Ferrari na F1
Último título da escuderia italiana aconteceu na temporada de 2008 da Fórmula 1
F1: Piastri troca motor e perde dez posições no grid do GP de Las Vegas
McLaren também terá atualizações no turbocompressor para este fim de semana
Lewis Hamilton será substituído na F1 durante GP de Las Vegas
Além do britânico, Charles Leclerc "perdeu" o carro em outras duas oportunidades
Fernando Alonso é anunciado em categoria fora da Fórmula 1
Piloto espanhol aproveitará as férias da elite do automobilismo mundial
Chefe da Haas exalta Rafa Câmara antes do GP de Las Vegas: 'Mostrou a nós'
Piloto brasileiro impressionou em sua estreia na Fórmula 1 e busca evolução no circuito de rua norte-americano
Mercedes pode priorizar George Russell nas últimas corridas de 2026
Toto Wolff não descarta concentrar esforços no britânico para garantir o vice-campeonato
Bortoleto se mantém positivo para GP de Las Vegas na F1: 'Bem diferente'
Brasileiro ficou fora da zona de pontuação em São Paulo, mas projeta volta por cima
Kimi Antonelli iguala feito inusitado de Lewis Hamilton com título na F1
Pilotos conquistaram primeiro título da F1 após 595 dias da estreia
GP de São Paulo abre venda de ingressos para 2027; veja valores
Etapa terá "Arquibancada Bortoleto", ingressos diários para a Fanzone e mudanças na distribuição dos assentos
Semana de corrida! GP de Las Vegas leva a Fórmula 1 de volta para a madrugada no Brasil
A etapa norte-americana acontece entre os dias 19 e 22 de novembro
Schumacher analisa como Russell 'pode se tornar o Barrichello de Antonelli' na F1
Ascensão de jovem italiano coloca em jogo "titularidade" de George na Mercedes
Equipe de Rafa Câmara anuncia três pilotos para GP de Las Vegas na F1
Brasileiro, Oliver Bearman e Ryo Hirakawa se dividem entre as atividades da etapa
Mãe de Antonelli revela a gestão do dinheiro do campeão da F1
Piloto da Mercedes recebe uma mesada mensal dos pais para administrar seus gastos e evitar desperdícios
Estudo aponta quais marcas se destacam nas buscas do GP de São Paulo
Tunad revela quais marcas despertaram maior interesse durante F1 em Interlagos
Repórter é banido da F1 2026 após criticar Leclerc; entenda
Jornalista chamou piloto da Ferrari de "safado" e perdeu credencial para o restante da temporada
GP de São Paulo movimenta mais de R$ 2,5 bilhões em 2026
Evento marcou a 20ª etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1