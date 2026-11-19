Rafa Câmara terá uma decisão importante pela frente na reta final da temporada 2026. Antes do Grande Prêmio de Las Vegas, brasileiro admitiu que vive um dilema entre continuar na disputa pelo título da Fórmula 2 ou aproveitar a oportunidade de ganhar experiência na Fórmula 1 antes de sua estreia em tempo integral na categoria, prevista para 2027. A definição envolve as últimas etapas dos dois campeonatos e ainda depende de conversas com as pessoas responsáveis por sua carreira.

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Em entrevista antes do GP de Las Vegas, Câmara reconheceu que as duas possibilidades têm grande importância para sua trajetória. O piloto destacou que conquistar o título da F2 seria uma maneira especial de encerrar uma temporada marcada pelo trabalho desenvolvido com a Invicta, equipe pela qual construiu sua campanha ao longo do ano.

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Por outro lado, o brasileiro também considera valiosa a possibilidade de disputar as etapas finais da Fórmula 1. Além de representar a realização de um sonho, a experiência poderia acelerar sua adaptação à categoria e facilitar a preparação para o próximo ano.

— Seria definitivamente uma decisão difícil para mim porque, de um lado, você tem a F1, que é algo com que sempre sonhou. Do outro, você tem todo um campeonato pelo qual trabalhou o ano inteiro para concluir — explicou.

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Rafa Câmara ainda não definiu calendário para o fim de 2026

O brasileiro ressaltou que a decisão não depende exclusivamente de sua vontade. Segundo ele, ainda existem conversas pendentes para determinar qual será o melhor caminho nas duas últimas etapas da temporada, e que a escolha será construída em conjunto com diferentes pessoas envolvidas em sua carreira, levando em consideração os objetivos esportivos e a preparação para 2027.

— Acho que disputar as duas últimas corridas com a equipe certamente vai me deixar mais preparado para o próximo ano. E também, como grupo, provavelmente seria melhor para o ano que vem — avaliou.

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Rafael Câmara em ação no GP de São Paulo pela F1 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

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