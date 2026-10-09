GP de Singapura: horários e onde assistir à F1 nesta sexta-feira (9)
Programação desta sexta-feira (9) marca início das atividades da 17ª etapa da temporada
A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (9) as atividades do GP de Singapura. O fim de semana será disputado no Circuito Urbano de Marina Bay, que receberá a décima sétima etapa de 2026. A programação começa às 5h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 9h30, acontece a classificação sprint.
O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.
Onde assistir ao GP de Singapura de F1 hoje (9/10):
SEXTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 9h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
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A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.
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Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.
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