Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

GP de Singapura: horários e onde assistir à F1 nesta sexta-feira (9)

Programação desta sexta-feira (9) marca início das atividades da 17ª etapa da temporada

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 00:01
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor
GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)

A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (9) as atividades do GP de Singapura. O fim de semana será disputado no Circuito Urbano de Marina Bay, que receberá a décima sétima etapa de 2026. A programação começa às 5h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 9h30, acontece a classificação sprint.

O GP de Singapura fecha um ciclo de três disputas consecutivas na Ásia. A gira teve início no último fim de semana de setembro, no Azerbaijão, e continuou no Bahrein. Por conta da guerra no Oriente Médio, este ano a corrida aconteceu excepcionalmente no Circuito de Sepang, na Malásia.

continua após a publicidade

Onde assistir ao GP de Singapura de F1 hoje (9/10):

SEXTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 05h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 9h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

➡️ O Lance! acompanha em tempo real

A oito etapas do fim do calendário, Kimi Antonelli segue disparado na liderança do mundial de pilotos. Com o segundo lugar na Malásia, o prospecto italiano da Mercedes chegou a 320 pontos, 84 a mais que o vice e companheiro de equipe, George Russell.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026
Kimi Antonelli cumprimenta Max Verstappen em pódio no GP da Espanha pela F1 2026 (Foto: Thomas COEX / AFP)

Atrás, aparecem Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, com 214 e 191 pontos, respectivamente. Lando Norris, da McLaren, fecha o top-5 com os mesmos 188 pontos de Max Verstappen. O piloto da Red Bull conquistou sua primeira vitória do ano neste domingo (4), no GP do Bahrein.

➡️ Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1
➡️ F1 adere mudanças após falha que causou caos no GP do Bahrein

Tudo sobre
Sugerida para você!
Colagem de fotos de Max Verstappen, à esquerda, e Ayrton Senna, à direita

Fórmula 1

Brasileiro bicampeão da F1 vê característica de Ayrton Senna em Verstappen

Há 3 horas
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Fórmula 1

Bortoleto terá desafio incomum no GP de Singapura da F1

Há 8 horas
Charles Leclerc e Oscar Piastri se protegem, embaixo do guarda-chuva, da forte chuva do GP do Bahrein

Fórmula 1

F1 adere mudanças após falha que causou caos no GP do Bahrein

Há 11 horas
Lewis Hamilton comemora no GP da Inglaterra na F1 2026

Fórmula 1

Hamilton busca quinta vitória na F1 e recorde de Vettel em Singapura

Há 13 horas
Largada do GP de Singapura de F1 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Fórmula 1

Chuva ameaça GP de Singapura, segundo previsão do tempo da F1

Há 1 dia
Fernando Alonso, da Aston Martin, chega ao Texas para o GP dos Estados Unidos de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Fórmula 1

Alonso se aproxima de retorno de categoria fora da Fórmula 1

Há 2 dias
Mais LANCE!
George Russell logo após deixar o cockpit na Bélgica

George Russell será punido e largará do fim do grid no GP de Singapura

Valterri Bottas pedala até o GP de Singapura da F1 2026

Bottas pedala mais de 300 km até GP da Singapura de F1

Kimi Antonelli celebrando sua vitória no GP do Japão pela F1 2026 (Foto: Toshifumi Kitamura/AFP)

GP de São Paulo ganha protagonismo e pode coroar campeão da F1

Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

Após GP do Bahrein, Max Verstappen se afasta de Ayrton Senna em recorde da F1

GP do Bahrein consagrou Max Verstappen como vencedor

Semana de corrida! Veja datas e horários do GP de Singapura da Fórmula 1

Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026

VÍDEO: 'Café com F1' debate os principais destaques do GP do Bahrein

Felipe Massa e Pipo comemoram vitória na prova endurance da Porsche Carrera Cup Rookie

Felipe Massa e filho vencem juntos pela primeira vez: 'Muito especial'

Gabriel Bortoleto e Carlos Sainz em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Gabriel Bortoleto se desculpa por batida na Fórmula 1: 'Meu erro'

Max Verstappen (Red Bull) - GP da Malásia

Coincidência na F1 une falha na Mercedes, eleições do Brasil e vitória da Red Bull

Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Bortoleto erra, recebe punição da F1 e termina sem pontos no GP do Bahrein

Max Verstappen vence o GP do Bahrein

Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026

Volta a volta da vitória de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026

Lewis Hamilton no Treino Livre 2 do GP do Bahrein, na Malásia

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Bahrein neste domingo (4)